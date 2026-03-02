Petrolier lovit în largul costelor Omanului - O persoană a fost ucisă

Postat la: 02.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

Petrolier lovit în largul costelor Omanului - O persoană a fost ucisă

O persoană a fost ucisă într-un atac asupra unui petrolier în largul coastei Muscatului, care a provocat și o explozie și un incendiu, spun autoritățile omaneze, în timp ce Iranul își continuă campania de represalii în Golf.

„Petrolierul MKD VYOM, care arbora pavilionul Republicii Insulelor Marshall, a fost atacat de o ambarcațiune fără pilot la 52 de mile marine în largul coastei guvernoratului Muscat. Petrolierul transporta aproximativ 59.463 de tone metrice de marfă", a declarat centrul de securitate maritimă din Oman într-un comunicat.

„Atacul a dus la un incendiu și o explozie în sala motoarelor principală, ucigând un membru al echipajului, un cetățean indian", adaugă acesta. În urma atacurilor lansate de SUA și Israel, Iranul a decis să blocheze Strâmtoarea Ormuz și să atace toate bazele SUA din Orientul Mijlociu, din Qatar până în Cipru.

