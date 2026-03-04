Americanii pregătesc o operațiune terestră în Iran - Discuții avansate cu forțele kurde

Milițiile kurde iraniene s-au consultat cu Statele Unite în ultimele zile cu privire la posibilitatea și modul de a ataca forțele de securitate iraniene din partea de vest a țării, potrivit a trei surse care au cunoștință de această chestiune.

Coaliția kurdă iraniană de grupuri cu sediul la granița Iran-Irak, în regiunea semi-autonomă a Kurdistanului irakian, s-a antrenat pentru a lansa un astfel de atac în speranța de a slăbi armata țării, în timp ce Statele Unite și Israelul bombardează ținte iraniene cu bombe și rachete.

Scopul ar fi de a crea spațiu pentru iranienii care se opun regimului islamic să se ridice acum, după ce liderul suprem Ali Khamenei și alți oficiali de rang înalt au fost uciși de la începutul atacului americano-israelian de sâmbătă, spun două dintre surse.

Nu a fost încă luată o decizie finală cu privire la operațiune și la posibila sa sincronizare, adaugă sursele, care vorbesc sub condiția anonimatului pentru a discuta liber despre planificarea militară sensibilă.

Grupurile au solicitat sprijin militar american, iar liderii irakieni din Erbil și Bagdad au fost, de asemenea, în contact cu administrația Trump în ultimele zile, spun ele.

Forțele sunt în discuții cu Statele Unite despre ajutorul CIA pentru furnizarea de arme, spun două dintre surse.

CNN a fost prima agenție care a relatat despre implicarea CIA în aceste grupări și despre potențiala operațiune terestră. Axios a declarat săptămâna aceasta că președintele american Donald Trump a purtat o convorbire telefonică cu doi dintre principalii lideri ai Kurdistanului irakian.

Reuters nu poate confirma independent amploarea implicării CIA în planificarea operațiunii, dacă a facilitat armele sau dacă vreo forță americană a plănuit să intre în Iran împreună cu grupările kurde.