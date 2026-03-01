Cum a dispărut total USS Gerald Ford în toiul atacului americano-israelian asupra Iranului și care e rolul acestei manevre total neobișnuite

Cunoscutul analist militar Shanaka Anslem Perera, care urmăreşte evenimentele din Orientul Mijlociu, a comentat o manevra mai putin anticipată în ceea ce privește atcul american asupra Iranului, din 28 februarie 2026:

„USS Gerald R. Ford, 100.000 de tone de suveranitate plutitoare cu propulsie nucleară, care transportă peste 75 de aeronave și un echipaj de 4.500 de oameni, și-a oprit transponderul și a dispărut din toate sistemele publice de urmărire de pe pământ. Cel mai avansat portavion din istoria umanității se află undeva în estul Mediteranei, iar singurii oameni care îi cunosc coordonatele exacte acum sunt dar cei care dau ordinele.", arată comentatorul militar.

„Când un portavion intră în modul întunecat, nu se ascunde. El vânează. Ford a fost desfășurat timp de 241 de zile consecutive. Dacă această operațiune se prelungește până în aprilie, va deveni cea mai lungă desfășurare a unui portavion de la Vietnam încoace. Marina SUA nu sparge recorduri de cincizeci de ani pentru descurajare. Le sparge pentru război. Și Ford nu este singur. USS Abraham Lincoln ține poziția în Marea Arabă cu a doua aripă aeriană completă de portavion, crucișătoare de escortă și distrugătoare care transportă suficiente rachete de croazieră Tomahawk pentru a remodela geografia coastei Iranului.", arată analistul.

"Două grupuri de atac cu portavioane. Șaisprezece nave de război confirmate în zonă. 150 de aeronave împărțite între ele. 800 de ieșiri potențiale zilnic. 40% până la 50% din întreaga putere aeriană americană disponibilă în Orientul Mijlociu concentrată în două baze aeriene plutitoare pe care Iranul nu le poate vedea, nu le poate urmări și nu le poate atinge. ...Ford nu a dispărut. Ford a încetat să mai spună Iranului unde să se uite. Pentru că următorul lucru pe care îl va vedea Iranul de pe nava aceea nu va fi un semnal de transponder. Va fi cerul umplându-se de aeronave.", conchide Perera.