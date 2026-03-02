Paradisul fiscal Dubai se spulberă, după riposta Iranului - Oamenii mutați în Dubai cu afacerei se revoltă: Nu ne-am imaginat niciodată

Paradisul fiscal Dubai se face praf în lumina celor mai noi atacuri lansate de Iran după ce SUA și Israel au atact pentru a înlătura republica islamică. Oamenii mutați în Dubai pentru siguranța vestită a zonei dar și pentru viitorul luminos care li s-a promis se revoltă.

În cartierele rezidențiale moderne și în turnurile de sticlă din districtul financiar, atmosfera s-a schimbat peste noapte. „Niciodată nu ne-am imaginat că vom sta treji ascultând dacă se aud explozii", spun rezidenți britanici citați de Daily Mail. Cei mai mulți au plecat dintr-o Britanie „cenușie, ploioasă și sufocată de taxe", atrași de promisiunea unui refugiu însorit, fără impozit pe venit și cu oportunități nelimitate. Consecințele nu sunt încă pe deplin cuantificate, dar riscurile sunt evidente. O eventuală retragere a investitorilor, scăderea tranzacțiilor imobiliare și afectarea turismului pot lovi rapid acest model economic construit pe încredere și stabilitate. Pentru un stat mic, dar cu ambiții globale, orice fisură în această încredere este o lovitură serioasă.

În doar câteva decenii, Dubaiul s-a transformat dintr-un sat de pescari și scufundători după perle într-un simbol al opulenței și al ambiției fără limite. Zgârie-norii ridicați din nisip, insulele artificiale și mall-urile extravagante au devenit cartea sa de vizită. Acum însă, temerile legate de securitate planează asupra unei economii care depinde masiv de străini. Din cei aproximativ 3,4 milioane de locuitori, aproape 90% sunt rezidenți străini și reprezintă motorul economiei. Dacă un număr semnificativ ar decide să plece din cauza riscurilor de securitate, impactul ar fi imediat și semnificativ.

Piața imobiliară ar putea fi printre primele afectate. După investitorii indieni, britanicii sunt al doilea cel mai mare grup de cumpărători de proprietăți în Dubai. O eventuală diminuare a cererii ar putea afecta rapid un sector care a fost unul dintre principalii piloni ai boom-ului local. Turismul, un alt pilon al economiei, riscă la rândul său să sufere. Hotelurile de lux, restaurantele și centrele comerciale depind de imaginea unui oraș spectaculos și stabil, în același timp. Orice umbră de instabilitate poate schimba rapid planurile de vacanță ale turiștilor.

Ironia este că Dubaiul s-a mai confruntat cu crize majore și a reușit să le depășească. Prăbușirea pieței imobiliare din 2008 și pandemia au lovit puternic aviația, ospitalitatea și retailul de lux. Totuși, orașul și-a revenit de fiecare dată. La Expo 2020 Dubai, marele târg mondial organizat după pandemie, autoritățile au vorbit despre reziliență și capacitatea orașului de a depăși orice criză. „Oricât de greu ar fi, vom găsi o cale de a merge mai departe", declarau atunci oficiali-cheie ai evenimentului, vorbind despre „un spirit de sfidare" care definește emiratul. Pentru mulți dintre cei care și-au legat viața și afacerile de acest oraș al extremelor, atacurile recente reprezintă o trezire brutală.