Prețul petrolului a explodat efectiv după războiul din Orientul Mijlociu: a ajuns la cel mai ridicat nivel începând din ianuarie 2025

Cotaţia ţiţeiului Brent cu livrare în luna aprilie a crescut cu 14% la deschiderea burselor asiatice, ajungând la 82,37 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel începând din ianuarie 2025, iar ţiţeiul american West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat şi el o creştere de două cifre.

După saltul iniţial, preţurile au mai cedat o parte din câştigurile iniţiale, dar înregistrează în continuare o creştere de aproximativ 6% comparativ cu valorile de vineri seara. "Dacă nu apar rapid semnale de dezescaladare, ne aşteptăm la o reevaluare semnificativă a preţurilor petrolului", a declarat Jorge Leon, şeful departamentului de analiză geopolitică de la Rystad Energy. O creştere prelungită a preţurilor petrolului ar risca să reaprindă presiunile inflaţioniste la nivel global, acţionând totodată ca o taxă asupra întreprinderilor şi consumatorilor, ceea ce ar putea reduce cererea.

Opt ţări care formează nucleul grupului de producători de petrol OPEC+ au decis duminică să majoreze producţia zilnică pentru a limita creşterile excesive ale preţurilor, însă această producţie trebuie să iasă din Orientul Mijlociu prin intermediul tancurilor petroliere. Creşterea bruscă vine după ce Israelul şi Statele Unite au lansat atacuri asupra Iranului în weekend, ucigându-l pe liderul suprem iranian Ali Khamenei, printre alţii. Iranul a răspuns cu contraatacuri şi a restricţionat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, un punct cheie pentru comerţul global cu energie, scrie Reuters. Aproximativ o cincime din transporturile zilnice de petrol din lume trec prin Strâmtoarea Ormuz, iar orice perturbare poate împinge preţurile la energie mai sus şi poate perturba pieţele globale.