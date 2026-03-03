Operațiune fulger a Israelului: 100 de avioane de vânătoare au lansat peste 250 de bombe în biroul prezidențial iranian

Forțele Aeriene Israeliene au lovit peste noapte „complexul de conducere" al Iranului la Teheran, spune armata israeliană (IDF). IDF spune că aproximativ 100 de avioane de vânătoare au aruncat peste 250 de bombe asupra complexului.

Clădirile vizate în complex includeau:

biroul prezidențial al Iranului,

sediul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului,

un complex folosit de "cel mai înalt forum" al Iranului pentru întâlniri,

o "instituție pentru instruirea ofițerilor armatei iraniene", potrivit IDF.

„Complexul de conducere al regimului terorist este unul dintre cele mai sigure resurse din Iran și se întinde pe multe străzi din inima Teheranului", spune armata, descriindu-l drept "cel mai important și central sediu al regimului terorist iranian."

"Conducerea și oficialii de securitate ai regimului terorist s-au reunit frecvent în complex și, de acolo, au efectuat, printre altele, evaluări ale situației privind programul nuclear iranian și avansarea planului de distrugere a Statului Israel", adaugă IDF.

Partea iraniană nu a confirmat sau infirmat aceste atacuri, până la publicarea acestei știri.

Cel puţin 787 de persoane au fost ucise în atacurile lansate de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului, a anunţat marţi Semiluna Roşie iraniană.

Grupul de ajutor umanitar a raportat pe Telegram că atacuri au avut loc în 153 de oraşe din întreaga ţară.

Peste 3.600 de echipe de intervenţie în caz de urgenţă au fost desfăşurate la nivel naţional, a precizat acesta, adăugând că operaţiunile de căutare şi salvare continuă în numeroase locaţii.

Organizaţia pentru drepturile omului Hengaw, cu sediul în Norvegia, a estimat luni că numărul persoanelor ucise de sâmbătă este semnificativ mai mare, raportând peste 1.500 de decese.

Potrivit Hengaw, circa 1.300 dintre cei ucişi erau membri ai forţelor armate şi aproximativ 200 erau civili. Grupul spune că se bazează pe o reţea de contacte de pe teritoriul ţării pentru a documenta numărul victimelor.