Ambasadoarea și gazul UE

In loc de introducere:

1. UE isi produce doar 10% din consumul anual de gaze, adica aproximativ 33 miliarde metri cubi (bcm).

Romania si Olanda sunt cei mai mari producatori dintre tarile UE, cu 9-10 bcm pe an, respectiv 8-9 bcm.

Norvegia este cel mai mare producator european, tara non-UE, cu aproximativ 130 bcm pe an. Un alt mare producator este Marea Britanie, cu 30-31 bcm pe an.

2. SUA a devenit cel mai mare exportator de LNG, gaze naturale lichefiate, depasind Qatarul si Australia, in a doua jumatate a anului 2022, dupa invazia Ucrainei de catre Rusia. In 2023, SUA a exportat aproximativ 123 bcm, cantitate din aproximativ doua treimi a ajuns in Europa pentru a inlocui gazul rusesc.

3. Pre-invazie, Rusia a fost cel mai mare furnizor de gaze al UE, cu exporturi de 150 bcm pe an. Rusia continua sa furnizeze gaze catre UE, dar la un nivel semnificativ mai redus: 42 bcm in 2023, 52 bcm in 2024 si 36 bcm in 2025. Cel mai probabil, gazul rusesc vine si prin Azerbaidjan. Azerii sustin ca exporta in UE doar gaz propriu, in timp ce folosesc gazul din Rusia pentru consumul intern.

4. Norvegia, SUA, Algeria si Rusia sunt azi principalii furnizori de gaze naturale ai UE, fiecare dintre aceste tari exportand mai mult decat productia anuala a UE.

5. In top pe lista unui ambasador se afla inlesnirea de contacte si contracte pentru companiile din tara pe care o reprezinta. Partea economica este extrem de importanta in activitatea unui ambasador, in special cand vorbim de marile puteri.

Am inchis introducerea.

Ambasadoarea

1. Inainte de a fi MAGA si logodnica unuia dintre baietii lui Donald Trump, Kimberly Guilfoyle, “vedeta” acestor zile, a fost sotia, timp de 5 ani, a actualului guvernator democrat al Californiei, Gavin Newsom. La inceputul anilor 2000, Newsom se anunta un star in devenire al Democratilor americani, castigand primaria San Francisco. El si Guilfoyle au fost “vedetele” revistelor americane de lifestyle. Dupa o relatie de 6 ani, in 2024, Kimberly Guilfoyle s-a despartit de Donald Trump Jr.

2. Dupa implicarea in campaniile lui Trump, anii de la Fox News si relatia cu Donald Trump Jr., Guilfoyle a fost numita ambasadorul SUA in Grecia. Este prima sa functie diplomatica si acest lucru se vede, lipsa ei de experienta si “gura” bogata bagand-o in scandalul “demiterii de guverne”. La 180 de grade fata de felul in care se comporta actualul ambasador SUA in .ro, care e de o discretie si o diplomatie incat nu poti scoate de la el nici macar un banal “iarna nu-i ca vara”.

3. E foarte probabil ca doamna Kimberly Guilfoyle sa fi facut declaratia respectiva, dar doar pentru a impresiona, pentru a-si arata "muschii". Nu cred ca a avut vreo contributie in caderea guvernului Bolojan. Probabil Grindeanu & Co i-au mentionat ca e posibil sa dea jos guvernul Bolojan, iar ea s-a folosit de asta in discutiile cu grecii.

4. In mod sigur, doamna ambasador a facut lobby pentru cumpararea de gaz american.

Coridorul Vertical

1. Importurile de LNG din SUA intra in Europa in special prin Franta, Olanda, Spania si Germania.

2. Coridorul Vertical creeaza o poarta sudica de intrare pentru LNG, in special american dar si din alte surse, catre Europa de Sud-Est si Europa Centrala, folosind Grecia ca punct de intrare. Departamentul Energiei din SUA spune explicit ca proiectul urmareste transportul spre nord al LNG-ului american regazeificat. Coridorul Vertical e obiectiv inclusiv in programul de guvernare al guvernului Muresan.

3. Practic, Europa ar avea doua mari axe pentru LNG-ul american:

Vest/Nord, prin Franta/Olanda/Belgia/Germania.

Sud/Est, prin Grecia si apoi mai departe catre Bulgaria, Romania, Ungaria, Moldova, Ucraina.

Miza Coridorului Vertical este sa inlocuiasca gazul rusesc in tarile din Europa Centrala si de Sud-Est care inca sunt dependente de gazul din Rusia.

Companiile

1. Venture Global este o companie americana listata la NYSE, specializata in productia si exportul de LNG. Practic, cumpara/proceseaza gaz natural in SUA, il lichefiaza in propriile terminale si il exporta cu nave. Are proiecte LNG majore in Louisiana, inclusiv Calcasieu Pass, Plaquemines LNG si CP2 LNG. Este unul dintre marii exportatori americani de LNG.

2. Atlantic SEE LNG Trade este o companie greceasca foarte noua, creata in noiembrie 2025, special pentru a cumpara LNG si a-l comercializa in Europa de Sud-Est si Centrala. Actionariatul este 60% AKTOR Group, un grup privat grec de infrastructura, constructii si energie, 40% DEPA Commercial, o companie greceasca de gaze si energie in care statul grec e actionar majoritar, cu 65%. Atlantic SEE este „bratul comercial” grec care incearca sa transforme Grecia in hub-ul de distributie al LNG-ului american catre Europa de Sud-Est si Centrala.

3. Grecii de la AKTOR Group sunt prezenti in Romania de 20 de ani, avand contracte de infrastructura feroviara sau rutiera. Au in derulare modernizari de cale ferata in valoare de peste 1 miliard de euro si au construit Lotul 3 al A0 Sud Bucuresti, intre DN6 si A1, aproximativ 18 km, deschis vara trecuta.

4. Nova Power & Gas este o companie romaneasca, furnizor de energie. Este implicata in proiectul SMR-urilor de la Doicesti, intr-un joint venture cu Nuclearelectrica. In noiembrie anul trecut a semnat o intelegere neangajanta, valabila 3 luni, cu Atlantic SEE LNG Trade, care avea ca scop cumpararea de gaze americane incepand cu 2030. Acordul a expirat fara a se semna un contract.

Romgaz

1. Romgaz e o companie listata pe bursa de la Bucuresti, controlata de statul roman prin Ministerul Energiei. In 2022, Romgaz a platit peste un miliard de dolari pentru a le face exitul americanilor de la Exxon din proiectul Neptun Deep, unde acestia detineau 50%.

2. Romgaz e condusa de Razvan Popescu, un manager tanar si destept, scolit la Londra.

3. Romgaz vinde gaze en-gros, dar a anuntat ca isi propune, pe modelul Hidroelectrica, sa inceapa furnizarea de gaze catre populatie, din 2027.

4. Romgaz a anuntat ieri: "Niciun oficial al statului roman nu a exercitat presiuni pentru a determina conducerea sa incheie vreun contract." Cum v-am spus, Razvan Popescu e un baiat destept.

In loc de concluzie

Dincolo de declaratiile mai mult sau mai putin inspirate ale ambasadoarei SUA in Grecia, dupa invazia Ucrainei, Europa si-a schimbat intr-un timp record harta aprovizionarii cu gaze.

Rusia a pierdut peste 100 bcm dintr-o piata pe care o domina, iar SUA au devenit principalul furnizor de LNG al Europei. Urmatoarea miza comerciala este Europa Centrala si de Sud-Est, unde gazul rusesc inca are o prezenta importanta.

Pentru asta a fost construit Coridorul Vertical. Grecia vrea sa fie poarta de intrare, Atlantic SEE vrea sa fie unul dintre traderii care aduc gazul american in regiune, iar Romania este pe traseul coridorului.

Doar ca Romania este cel mai important producator de gaze din UE si, odata cu Neptun Deep, va produce semnificativ mai mult decat consuma.

Lobby-ul facut de ambasadoarea SUA pentru gazul american intra in fisa postului. Lobby-ul nostru si interesele Romaniei ar trebui sa fie pentru a tranzita cat mai mult gaz american prin Coridorul Vertical, pentru a colecta fee-ul de tranzit si, eventual, pentru a cumpara gaz in momentele in care avem nevoie, la un pret competitiv.

Foarte important: pretul LNG-ului american e mai mic decat pretul cu care se tranzactioneaza acum gazul in Europa. Pleaca din SUA undeva la 10 dolari per MWh si ajunge in Europa, dupa lichefiere si transport, undeva sub 30 dolari MWh. Dar pretul gazului, in Europa, este astazi la cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani din cauza razboiului din Iran. Aproximativ 80 euro per MWh.

La fel de important: dupa incepe productia din Marea Neagra, gazul romanesc va concura, la export, cu gazul care vine prin Coridorul Vertical.

Orlando Nicoară