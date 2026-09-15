ANPC a găsit trucul supermarketurilor prin care alimentele din import devin produse "din inima României"

Milioane de români trec zilnic pragul supermarketurilor din întreaga țară și pun în coșuri alimente atractive, cumpărate pe baza unor denumiri tradiționale autohtone sau a unor ilustrații sugestive de pe ambalaj. Totuși, sub masca acestor concepte de marketing menite să trezească sentimentul național, o mare parte dintre aceste produse nu au absolut nicio legătură cu fermele sau fabricile din România. În realitate, sub denumirile istorice se ascund mărfuri de serie provenite din mari lanțuri de distribuție externe, care păcălesc vigilența cumpărătorilor și denaturează piața alimentară.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC) a demascat recent o practică întâlnită la raft: produse prezentate ca fiind românești, dar fabricate în Bulgaria, Olanda sau Ungaria. Președintele ANPC, Bekesi Lajos, a prezentat și câteva exemple concrete.

Printre neregulile observate se numără un iaurt vândut ca produs tradițional dintr-o anumită regiune a României, dar ale cărui documente indicau proveniența din Bulgaria. Un sortiment de brânză perceput drept autentic românesc era, de fapt, produs în Olanda. Un tip de cârnați prezentat drept produs tradițional românesc venea din Ungaria.

Mai mult, șeful autorității a dat exemplu slăninei aduse din Bulgaria, tăiate și afumate local, apoi comercializate drept slănină din inima României.

Cum sunt fabricate produsele din străinătate și metoda prin care primesc etichetă românească

Aceste practici nu doar că induc în eroare consumatorul, dar afectează și producătorii onești care concurează cu prețurile mai mici ale importurilor.

Produsele sunt fabricate în străinătate la costuri mai mici, apoi importate în România. Aici, unele companii le ambalează sau le prelucrează parțial, obținând un certificat care le permite să eticheteze produsul drept românesc, scrie romaniatv.net.

Consumatorul, văzând la raft o etichetă precum „tradițional" sau „autentic românesc", crede că sprijină economia locală și cumpără un produs de calitate superioară. În realitate, banii pleacă către producători străini, iar producătorii autohtoni rămân fără piață de desfacere.

Singura metodă prin care poți verifica dacă un aliment este cu adevărat autentic

Specialiștii atrag atenția că singura metodă sigură de a verifica proveniența unui produs este citirea atentă a etichetei.

Aceasta trebuie să conțină clar țara de origine, datele producătorului și ingredientele. Dacă un produs este ambalat în România, dar fabricat în altă țară, eticheta trebuie să menționeze acest lucru.

ANPC anunță controale severe în supermarketuri și amenzi de zeci de mii de lei

ANPC a anunțat că va intensifica controalele în supermarketuri și magazine alimentare, cu focus pe produsele etichetate drept tradiționale românești. Amenzile pentru etichetare incorectă pot ajunge la zeci de mii de lei, iar în cazuri grave produsele pot fi retrase de la vânzare.

În același timp, instituția pregătește o campanie de informare pentru consumatori, prin care să explice diferența dintre un produs fabricat în România și unul doar ambalat aici.