Bruxelles-ul dă startul agriculturii 4.0: AI, roboți și soiuri rezistente la secetă pentru fermele europene
Postat la: 14.09.2026 |
Comisia Europeană schimbă modul în care vrea să fie făcută cercetarea pentru agricultură și alimentație și pune accent pe soluțiile care pot ajunge rapid din laboratoare în ferme.
Bruxellesul a adoptat noile cadre strategice AgRI 2040 și Food 2040, prin care urmărește să accelereze dezvoltarea și utilizarea unor tehnologii precum soiurile rezistente la secetă, metodele rapide de depistare a bolilor, protecția durabilă a culturilor, inteligența artificială și robotica.
Documentul a fost adoptat la 8 septembrie 2026 și stabilește direcțiile pe termen lung pentru cercetare, inovare și aplicarea rezultatelor științifice în agricultură, silvicultură, zone rurale și sistemele alimentare europene.
Noua strategie este construită pe două componente care se completează reciproc. AgRI 2040 vizează agricultura, silvicultura și dezvoltarea rurală, în timp ce Food 2040 se concentrează asupra sistemelor alimentare, inclusiv pescuitului și acvaculturii.
Fermierii, implicați în testarea soluțiilor
Una dintre schimbările importante propuse de Comisia Europeană este apropierea cercetării de realitatea din ferme. Soluțiile dezvoltate în laboratoare ar urma să fie testate și demonstrate în condiții reale, înainte de a fi extinse la scară largă.
Fermierii, silvicultorii, cercetătorii și companiile vor fi implicați în dezvoltarea și testarea noilor tehnologii, astfel încât acestea să răspundă problemelor concrete din teren și să fie adaptate condițiilor locale.
Bruxellesul vrea, în același timp, să ajute startupurile, companiile aflate în dezvoltare și întreprinderile mici și mijlocii să transforme rezultatele cercetării în produse și servicii care pot ajunge pe piață.
Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, a indicat printre soluțiile cu potențial de a schimba agricultura culturile mai rezistente la secetă și temperaturi extreme, metodele rapide de identificare a bolilor plantelor, soluțiile mai durabile pentru protecția culturilor și instrumentele digitale care permit utilizarea mai eficientă a apei.
Ideea centrală este ca aceste tehnologii să nu rămână doar la nivel de proiect sau prototip, ci să fie testate în condiții reale și adaptate înainte de a fi utilizate pe scară largă în ferme.
Opt direcții pentru agricultura europeană
AgRI 2040 stabilește opt domenii preliminare de acțiune: solurile și agroecosistemele, producția vegetală, creșterea animalelor, bioeconomia, pădurile multifuncționale, dezvoltarea zonelor rurale, lanțurile valorice agroalimentare, precum și digitalizarea, inteligența artificială și robotica.
Prin aceste direcții, Comisia Europeană urmărește să construiască un sector agricol mai competitiv și mai rezilient, capabil să facă față schimbărilor climatice, deficitului de resurse și forță de muncă, instabilității geopolitice și presiunii concurențiale de pe piețele globale.
Food 2040, strategia pentru întregul sistem alimentar
A doua componentă a noii abordări, Food 2040, extinde perspectiva asupra întregului sistem alimentar european. Sunt vizate sistemele alimentare adaptate particularităților locale, alimentația sănătoasă și durabilă, folosirea eficientă a resurselor și reducerea poluării, precum și modul în care consumatorii sunt informați.
Strategia include, de asemenea, dezvoltarea unor modele de afaceri și soluții pentru sisteme alimentare mai echitabile, dar și valorificarea produselor alimentare provenite din pescuit și acvacultură.
Cele două cadre au șase priorități comune: competitivitatea și dezvoltarea startupurilor, securitatea alimentară și pregătirea pentru crize, protejarea resurselor naturale și economia circulară, siguranța alimentelor și furajelor, nutriția și sănătatea, precum și echitatea și cooperarea internațională.
Cercetarea va fi susținută prin Orizont Europa
AgRI 2040 și Food 2040 vor orienta cercetarea și inovarea finanțate de Uniunea Europeană. Implementarea este prevăzută prin programul Orizont Europa 2028-2034, precum și prin componente relevante ale viitorului Fond european pentru competitivitate.
Comisia Europeană precizează că strategia stabilește o direcție pe termen lung și nu anticipează rezultatul negocierilor privind următorul buget multianual al UE.
Prima etapă importantă după adoptarea documentului va fi Conferința UE AgRI 2040, programată la Bruxelles în perioada 24-25 septembrie 2026. Evenimentul va reuni reprezentanți ai sectorului agroalimentar, cercetători și alți actori interesați, care vor discuta prioritățile europene pentru cercetare și inovare în agricultură și alimentație.
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