Britanic acuzat că și-a drogat și violat soția peste 20 de ani. Alți 12 bărbați, cu vârste cuprinse între 28 și 74 de ani, sunt acuzați de abuz sexual asupra victimei

Un bărbat britanic a recunoscut luni, 14 septembrie, cu puțin timp înainte de începerea procesului său, că și-a drogat și violat în repetate rânduri soția la domiciliul lor pe parcursul a mai bine de două decenii, relatează Reuters.

Bărbatul - originar din nordul Angliei, în vârstă de aproximativ 60 de ani, dar al cărui nume nu poate fi dezvăluit deoarece aceasta ar permite identificarea soției sale, care are dreptul la anonimat pe toată durata vieții - s-a declarat vinovat în fața unui tribunal din Manchester pentru 45 de capete de acuzare, după ce recunoscuse anterior 15 infracțiuni.

Bărbatul a recunoscut acum acuzațiile, inclusiv 21 de capete de acuzare de viol, 15 de agresiune sexuală cu penetrare, 11 de agresiune sexuală și unul de distribuire a unor imagini intime fără consimțământ, în perioada cuprinsă între 2004 și 2025.

De asemenea, el a recunoscut că i-a administrat o substanță soției sale pentru a o adormi.

Procurorii afirmă că femeia a fost violată și agresată sexual în mod repetat în propria locuință, în timp ce se afla în stare de inconștiență, după ce fusese drogată de soțul ei.

Alți doisprezece bărbați, cu vârste cuprinse între 28 și 74 de ani, sunt, de asemenea, acuzați de abuz sexual asupra victimei în perioada 2018-2025, dar au negat cu toții acuzațiile, care includ violul.

Potrivit The Guardian, fosta sa soție a stat în primul rând al sălii de judecată aglomerate, alături de alți membri ai familiei, în timp ce acuzatul își prezenta pledoaria, izbucnind ocazional în lacrimi.

„Prioritatea noastră rămâne sprijinirea victimei acestei campanii îngrozitoare de abuzuri pe parcursul unei anchete extrem de complexe", a declarat Rick Jackson, adjunctul șefului Poliției din Greater Manchester. „Se oferă în continuare sprijin specializat victimei aflate în centrul acestui caz", a precizat el.

Procesul celorlalți bărbați urmează să aibă loc la aceeași instanță și se preconizează că va dura câteva luni.

Acesta este cel mai recent dintr-o serie de dosare penale din Marea Britanie legate de abuzul sexual sub influența drogurilor. Conștientizarea la nivel global a acestei infracțiuni a crescut în urma condamnării, foarte mediatizate, din Franța a lui Dominique Pelicot, care și-a drogat și violat soția, Gisele, timp de aproape un deceniu, împreună cu persoane necunoscute.

Într-un alt caz de săptămâna trecută, un bărbat din Londra a pledat vinovat că i-a încurajat pe alți bărbați dintr-un grup de chat online să abuzeze sexual de partenerele lor aflate în stare de inconștiență și să facă schimb de imagini cu abuzurile respective. Iar la sfârșitul acestei săptămâni, un alt bărbat urmează să fie condamnat în centrul Angliei, după ce, în luna iulie, a pledat vinovat pentru 32 de infracțiuni sexuale comise împotriva iubitei sale, în timp ce aceasta se afla, se presupune, sub influența drogurilor sau adormită.