Rezerviști chemați la unitățile militare din trei județe din România

O parte dintre rezerviștii cu domiciliul în județele Neamț, Suceava și Botoșani vor participa, timp de o zi, la activități de pregătire în unitățile militare în care sunt repartizați.

Acțiunea face parte dintr-un exercițiu de mobilizare organizat de Ministerul Apărării Naționale (MApN), care se desfășoară simultan în cele trei județe în perioada 14 - 18 septembrie.

Exercițiul, denumit MOBEX NT-SV-BT-26, are drept obiectiv verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare, potrivit unui comunicat transmis luni de MApN.

Rezerviștii din trei județe participă timp de o zi la pregătiri în unitățile militare

Ministerul Apărării precizează că doar o parte dintre rezerviștii care au domiciliul în cele trei județe sunt implicați în activitățile exercițiului.

Aceștia urmează să participe, pe durata unei zile, la activități specifice de pregătire, desfășurate în unitățile militare în care sunt repartizați.

Comunicatul MApN nu precizează numărul rezerviștilor implicați și nici unitățile militare în care vor avea loc activitățile.

Exercițiul se desfășoară simultan în Neamț, Suceava și Botoșani, începând de luni, 14 septembrie, până vineri, 18 septembrie.

Mai multe instituții participă la MOBEX

MOBEX NT-SV-BT-26 este organizat și condus de Ministerul Apărării Naționale, însă la exercițiu participă mai multe instituții ale statului.

MApN cooperează cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Prin exercițiu este verificat stadiul pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare.

Autorități și companii, evaluate în județul Neamț

Exercițiul nu se limitează la activitățile desfășurate cu rezerviștii.

În județul Neamț, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va verifica nivelul de pregătire al autorităților administrației publice locale și al instituțiilor publice.

Evaluarea îi va viza și pe operatorii economici care au atribuții în domeniul pregătirii economiei și teritoriului pentru apărare.

Exercițiul MOBEX NT-SV-BT-26 se încheie pe 18 septembrie.