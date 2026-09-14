Nunta fiului lui Trump, în Bahamas, ar fi fost plătită de un apropiat al lui Putin. Cine este Umar Kremlev
Postat la: 14.09.2026 |
Ceremonia de nuntă a lui Donald Trump Jr, fiul președintelui Donald Trump, ar fi fost finanțată de omul de afaceri rus Umar Kremlev, care ar fi un apropiat al președintelui Vladimir Putin.
Kremlev ar fi suportat cheltuieli de sute de mii de dolari, inclusiv închirierea uneia dintre insulele private unde au fost cazați invitații, precum și costurile unui spectacol de artificii. Plățile ar fi fost făcute printr-o entitate din Dubai afiliată Asociației Internaționale de Box (IBA), organizație condusă de Kremlev.
Aceste informații se bazează pe documente analizate de site-ul ProPublica și pe discuții cu persoane familiarizate cu organizarea evenimentului, dar și cu foști și actuali oficiali și contractori ai IBA. Donald Trump Jr. s-a căsătorit cu Bettina Anderson în Bahamas, într-un eveniment desfășurat pe parcursul a trei zile și organizat pe două insule private.
Potrivit ProPublica, aproximativ 50 de persoane au participat la petrecerile organizate cu această ocazie. Printre invitați s-au numărat Eric Trump și Jared Kushner, soțul Ivankăi Trump, dar și Umar Kremlev. Una dintre insule, unde au avut loc recepția și o parte dintre petreceri, ar fi fost închiriată cu sprijinul financiar al lui Kremlev. ProPublica estimează că o astfel de proprietate poate costa aproximativ 100.000 de dolari pe noapte.
În ultima seară a evenimentului au avut loc un spectacol de artificii și o petrecere pe plajă. Compania care a furnizat artificiile percepe în jur de 70.000 de dolari pentru un astfel de spectacol.
Umar Kremlev este președintele Asociației Internaționale de Box, o organizație sportivă care a fost în centrul mai multor controverse și care a beneficiat de finanțare din partea gigantului energetic rus de stat Gazprom. Kremlev ar avea relații apropiate cu Vladimir Putin. Cu puțin timp înainte de nunta lui Trump Jr., Kremlev se afla în China, în perioada unei vizite a președintelui rus, potrivit presei de stat chineze.
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