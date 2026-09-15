Căldura extremă nu va mai lovi doar vara, anunță NASA: În ce luni vor veni valurile de caniculă în plus și în ce țări
Postat la: 15.09.2026 |
Experții de la NASA din cadrul Institutului Goddard pentru studii spațiale din New York, care au realizat un nou studiu publicat în revista AGU Advances pe 10 septembrie 2026, au făcut o descoperire îngrijorătoare pentru omenire. Căldura extremă nu va mai lovi doar vara, valurile de caniculă se vor extinde și în alte luni ale anului, în toată lumea, dar diferit și în funcție de țară, conform detaliilor de mai jos. S-au înregistrat evenimente de căldură extremă în plus față de sezonul de vară atât în Europa, SUA, cât și în Australia.
Analiza dezvăluie că evenimentele de căldură extremă își extind prezența în afara sezonului cald tradițional, deși schimbarea nu se întâmplă în același mod în toate regiunile planetei, potrivit Your Weather.
Căldura extremă devine din ce în ce mai frecventă. Știința documentează acest lucru de ani de zile, iar milioane de oameni o experimentează. Cu toate acestea, un nou studiu se concentrează pe un aspect mai puțin analizat: când apar aceste episoade și cum se schimbă distribuția lor pe parcursul anului. Cercetarea a constatat că această căldură extremă nu s-a intensificat doar în timpul anotimpurilor tradițional mai calde. În multe regiuni, aceasta apare și mai frecvent în lunile imediat anterioare sau ulterioare sezonului cald obișnuit.
Momentul nu este un detaliu minor. Un val de căldură timpuriu poate fi deosebit de solicitant pentru organism, care nu s-a adaptat încă la temperaturile sezonului. Ceva similar se întâmplă la sfârșitul sezonului, când oamenii și comunitățile au fost deja expuse la condiții termice nefavorabile timp de luni de zile. În plus, sistemele de alertă și centrele de răcire sunt de obicei pregătite conform unui program sezonier care ar putea deveni din ce în ce mai învechit.
Căldura extremă se răspândește neuniform. Studiul a fost realizat de climatologi de la NASA și Universitatea din New York și publicat în revista AGU Advances. Autorii săi au analizat evenimentele de căldură extremă înregistrate pe toate cele șase continente locuite. Pentru a stabili un punct de referință, au comparat perioada 1980-1989 cu cel mai recent deceniu disponibil, între 2015 și 2024. Au considerat extreme acele zile care s-au încadrat în limitele celor mai ridicate temperaturi zilnice de 5%.
Peste jumătate din glob s-a încălzit înainte sau dincolo de vară
Analiza a fost efectuată utilizând două metode diferite de măsurare a căldurii. Una a luat în considerare doar temperatura aerului, în timp ce cealaltă a încorporat temperaturile termometrului umed și cele globulare, permițând evaluarea stresului termic, luând în considerare și umiditatea și radiația solară.
Rezultatele arată că sezoanele de căldură extremă au fost extinse semnificativ pe puțin peste jumătate din suprafețele continentale ale planetei atunci când s-a luat în considerare căldura uscată și pe mai puțin de jumătate atunci când s-a analizat căldura umedă. Există însă un detaliu deosebit de frapant: răspândirea nu a fost uniformă. În unele regiuni, episoadele extreme au început să se deplaseze spre primăvară, în timp ce în altele s-au extins din ce în ce mai mult în toamnă.
Sezoanele cu căldură extremă uscată s-au extins pe aproximativ 50% din suprafața terestră globală, iar sezoanele cu căldură extremă umedă s-au extins pe aproximativ 48%, utilizând aceeași comparație pe 45 de ani. În vestul Statelor Unite, estul Chinei, Africa de Nord și țările din Europa de Est, creșterea a fost deosebit de pronunțată în cele două luni care au urmat valului de căldură record din vară. În schimb, în statele din Europa de Vest, Africa de Sud și nord-vestul Indiei s-a înregistrat o frecvență mai mare a evenimentelor meteorologice extreme în cele două luni care au precedat sezonul de vară.
Orașul american Phoenix ilustrează clar această transformare. În anii 1980, s-au înregistrat 183 de zile de căldură extremă, în funcție de temperatură. Între 2015 și 2024, acest număr a crescut la 338 de zile. În perioada de referință, niciunul dintre aceste episoade nu a avut loc după sfârșitul sezonului cald. În ultimul deceniu analizat, însă, 6% au avut loc în afara acestei perioade.
Data mediană a evenimentelor de căldură extremă uscată s-a mutat cu zece zile într-o perioadă ulterioară a anului, în timp ce evenimentele de căldură umedă au avansat cu aproximativ 5,5 zile. Cazul anului 2024 a fost deosebit de semnificativ. Phoenix a îndurat 113 zile consecutive cu temperaturi care au depășit 38°C și, ulterior, între sfârșitul lunii septembrie și mijlocul lunii octombrie, a egalat sau a depășit recordurile zilnice de temperatură timp de 21 de zile consecutive.
Anomalia din estul Europei
Aici studiul are cea mai surprinzătoare întorsătură. Este rezonabil să presupunem că această răspândire dezechilibrată de pe plan mondial este exact ceea ce se întâmplă atunci când întreaga planetă se încălzește: lunile care erau deja mai calde, în medie, ar depăși în mod natural pragul de căldură extremă mai des, în timp ce lunile mai reci ar rămâne în urmă.
Echipa de cercetare a testat această idee construind un model simplificat care se întreba ce s-ar întâmpla dacă singurul lucru care s-ar schimba din anii 1980 ar fi o temperatură medie mai mare, aceleași modele sezoniere vechi pur și simplu deplasându-se în sus.
Această explicație simplă a fost insuficientă. Pentru aproximativ 80% din suprafața terestră a lumii, creșterea temperaturilor medii nu a putut explica modul dezechilibrat în care căldura se răspândește în sezoanele intermediare. În multe regiuni, neconcordanța a fost chiar inversă față de ceea ce ar fi prezis încălzirea.
Temperaturile medii mai ridicate ar fi trebuit să împingă mai multă căldură în primăvară în sud-vestul Statelor Unite, nordul Canadei și estul Europei, însă aceste zone au acumulat cea mai mare căldură în toamnă. Australia de Vest și nordul Rusiei au făcut opusul. Ceva specific regiunii, nu doar o planetă care se încălzește, direcționează unde și când aterizează aceste extreme. Ceva specific regiunii, nu doar o planetă care se încălzește, direcționează unde și când aterizează aceste extreme.
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