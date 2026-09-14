Peste 220.000 de ucraineni au beneficiat de protecție temporară în România de la începutul războiului. Câți au cerut azil

Peste 223.000 de persoane au beneficiat de protecție temporară în România de la începutul războiului din Ucraina și până la 31 august 2026, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Imigrări.

Cei mai mulți sunt cetățeni ucraineni, 220.881 de persoane, în timp ce în primele opt luni ale anului 2026, autoritățile au înregistrat 935 de cereri de azil, dintre care 466 au fost depuse de ucraineni.

Pentru beneficiarii protecției temporare au fost emise sau reemise permise de ședere, în conformitate cu legislația în vigoare.

În ceea ce privește procedurile de azil, autoritățile române au înregistrat 935 de cereri în primele opt luni ale anului 2026. Dintre acestea, 466, adică aproape jumătate, au fost depuse de cetățeni ucraineni.

Datele au fost publicate de IGI pe 14 septembrie și reflectă situația persoanelor înregistrate în România în cadrul mecanismului de protecție temporară instituit pentru cei care au fugit din calea războiului din Ucraina.