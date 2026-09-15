Lumea se apropie de un moment critic. Trei riscuri majore pun presiune pe piețele financiare

Piața de capital din SUA se confruntă în această săptămână cu un val puternic de presiuni, iar principalele titluri financiare sunt trase în jos de o combinație periculoasă de factori. Îngrijorările tot mai mari legate de dezvoltarea inteligenței artificiale, scumpirea accelerată a petrolului și perspectiva unei noi majorări a dobânzii de referință de către Rezerva Federală (Fed) pun la grea încercare încrederea investitorilor.

Pe Wall Street, săptămâna a debutat într-o atmosferă extrem de tensionată. După o perioadă lungă în care sectorul tehnologic și valul de entuziasm din jurul AI au susținut creșterile bursiere, randamentele și cotațiile cedează teren sub greutatea noilor incertitudini economice și geopolitice.

Potrivit unei analize publicate de Business Insider, îngrijorările privind riscurile pe termen lung ale inteligenței artificiale au venit într-un moment deja dificil pentru piețele financiare. Declarațiile unor lideri importanți din industria AI au amplificat incertitudinile, iar acțiunile din sectorul tehnologic au resimțit puternic presiunea vânzărilor.

Îngrijorări majore privind inteligența artificială: avertismentele lansate de șefii Anthropic și OpenAI

Discuțiile despre riscurile inteligenței artificiale s-au intensificat după ce un cercetător din domeniu și-a anunțat demisia și a avertizat că dezvoltarea accelerată a acestei tehnologii ar putea avea consecințe extrem de grave.

Ulterior, Dario Amodei, directorul executiv al Anthropic, a susținut că industria ar trebui să încetinească ritmul dezvoltării modelelor de inteligență artificială. Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a reacționat la rândul său, într-un context care a schimbat tonul optimist dominant în ultimii ani în jurul investițiilor în AI.

Aceste avertismente nu înseamnă că inteligența artificială va provoca în mod inevitabil o catastrofă, însă au alimentat temerile investitorilor cu privire la evaluările companiilor și la ritmul cheltuielilor din acest sector.

Petrolul trece de 109 dolari pe baril după închiderea conductei din Arabia Saudită

Pe lângă temerile legate de inteligența artificială, piețele sunt afectate și de creșterea prețurilor la petrol.

Business Insider relatează că, pe fondul noilor confruntări din Orientul Mijlociu și al informațiilor potrivit cărora Arabia Saudită a închis o conductă care ocolește Strâmtoarea Hormuz, petrolul Brent a crescut cu aproximativ 4%, depășind pragul de 109 dolari pe baril. În același timp, petrolul West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu 4%, până la aproximativ 104 dolari pe baril.

Un petrol mai scump poate alimenta inflația, deoarece crește costurile transportului, producției și energiei. Pentru investitori, acest lucru poate însemna că băncile centrale vor avea mai puțin spațiu pentru a reduce dobânzile sau că ar putea fi nevoite să mențină o politică monetară mai restrictivă.

Obligațiunile la 4,98%: randamentele mari pun presiune pe evaluările din tehnologie

Un alt factor important este creșterea randamentelor titlurilor de stat americane. Randamentul obligațiunilor SUA pe 10 ani se situa în jurul valorii de 4,98%, potrivit articolului citat.

Randamentele mai mari pot afecta piața de acțiuni, deoarece obligațiunile devin mai atractive pentru investitori, iar costurile de finanțare cresc pentru companii. În plus, evaluările companiilor de tehnologie, care se bazează adesea pe perspective de creștere pe termen lung, pot devenir mai greu de susținut atunci când dobânzile urcă.

Fed pregătește o nouă majorare: șansă de 90% pentru o creștere a dobânzii cu 0,25%

Investitorii urmăresc și următoarea decizie a Rezervei Federale a SUA (Fed). Conform datelor CME FedWatch citate de Business Insider, piețele indicau o probabilitate de aproximativ 90% ca banca centrală americană să majoreze dobânda cu 0,25 puncte procentuale la reuniunea din acea săptămână. Cu o lună înainte, probabilitatea estimată era de aproximativ 33%.

O eventuală majorare a dobânzii ar putea pune presiune suplimentară pe acțiuni, mai ales într-un moment în care investitorii sunt deja preocupați de inflație și de evoluția economiei americane.

Căderi pe bursele din Asia și pierderi pe linie pentru S&P 500, Dow Jones și Nasdaq

Presiunea s-a resimțit atât în Asia, cât și pe piața americană. Acțiunile unor mari producători sud-coreeni de cipuri, precum SK Hynix și Samsung, au scăzut cu aproximativ 6%, respectiv 5%.

La începutul ședinței de tranzacționare din SUA, indicii bursieri consemnați în articol se aflau pe minus:

S&P 500: -0,55%

Dow Jones: -0,28%

Nasdaq Composite: -1,27%

Acțiunile companiilor de tehnologie au fost printre cele mai afectate, în condițiile în care investitorii au reevaluat riscurile asociate sectorului AI.

Avertismentul economiștilor: raliul bursier pierde din viteză pe Wall Street

Economistul David Rosenberg a atras atenția că anumite semnale ale pieței încep să se deterioreze. S&P 500 pierduse aproximativ 1% în ultima lună, iar indicii Dow Jones și Russell 2000 se tranzacționau sub mediile lor mobile pe 50 de zile, un indicator urmărit de investitori pentru evaluarea tendinței pe termen scurt.

În același timp, Bank of America și-a majorat ușor ținta de final de an pentru S&P 500, până la 7.400 de puncte. Totuși, această valoare implica, la momentul analizei, un potențial de scădere de aproximativ 3% față de nivelul curent.

Concluzia este că piața nu se confruntă cu o singură problemă, ci cu o combinație de factori: petrol mai scump, randamente mai mari ale obligațiunilor, posibile majorări de dobândă și incertitudini privind viitorul inteligenței artificiale. Împreună, acestea pot pune la încercare optimismul care a alimentat creșterea burselor americane în ultimii ani.