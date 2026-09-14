La doar 11 ani, violonistul Jayden King devine cel mai tânăr câștigător din istoria Concursului Internațional George Enescu

Violonistul american Jayden King, în vârstă de 11 ani, a câștigat premiul I al Secțiunii Vioară a Concursului Internațional George Enescu 2026, devenind cel mai tânăr câștigător din istoria competiției, potrivit unui comunicat al organizatorilor.

Premiul al II-lea i-a revenit lui Francesco Papa din Italia, iar Premiul al III-lea lui Eun Che Kim din Coreea de Sud, în urma finalei desfășurate duminică, 13 septembrie, la Ateneul Român.

Jayden King a câștigat, de asemenea, premiul publicului și premiul pentru cea mai bună interpretare a lucrării impuse, Still Life with Fallen Stone, de Lembit Beecher.

Cei trei finaliști au evoluat pe scena Ateneului Român alături de Orchestra Filarmonicii „George Enescu", sub bagheta dirijorului Harry Ogg, într-o seară care a încheiat parcursul Secțiunii Vioară din cadrul celei de-a XX-a ediții a Concursului Internațional George Enescu.

În finală, Eun Che Kim și Francesco Papa au interpretat Concertul în re minor pentru vioară și orchestră, op. 47, de Jean Sibelius, iar Jayden King, Concertul în re major pentru vioară și orchestră, op. 35, de Piotr Ilici Ceaikovski.

Rezultatele Secțiunii Vioară au fost stabilite de juriul internațional prezidat de violonista Mihaela Martin, din care au făcut parte Liviu Prunaru, Vladimir Nemțanu, Bujor Prelipcean, Alissa Margulis, Kathleen Winkler, Ida Kavafian, Nemanja Radulović și Nora Pötter.