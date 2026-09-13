Luptătorul MMA Tolea Ciumac, reținut după ce a bătut un bărbat, în urma unui conflict izbucnit în fața unui local din Centrul Vechi

Luptătorul MMA Tolea Ciumac a fost reținut de polițiștii din București după ce a fost implicat într-o bătaie cu un alt bărbat, în fața unui local din Centrul Vechi. Victima a refuzat să depună plângere.

"La data de 12 septembrie 2026, polițiștii din cadrul Secției 27 Poliție s-au sesizat din oficiu, ca urmare a apariției în spațiul public a unor imagini video, în care se observă faptul că doi bărbați s-ar fi agresat fizic, în fața unui local din Centrul Vechi al Capitalei. Din primele verificări efectuate a rezultat faptul că, inițial, între cei doi bărbați ar fi avut loc o agresiune reciprocă, conflictul escaladând ulterior, context în care unul dintre aceștia ar fi continuat să îl lovească în mod repetat pe celălalt", a informat, duminică, Poliția Capitalei.

În urma cercetărilor, cei doi bărbați au fost identificați și duși la sediul Secției 27 Poliție. În contextul audierilor, persoana vătămată a declarat că nu dorește să formuleze plângere. Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. El urmează să fie prezentat magistraților, cu propunere legală. Potrivit unor surse judiciare, bărbatul reținut este Tolea Ciumac, luptător MMA. Cercetările sunt continuate de polițiști din cadrul Secției 27 Poliție, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.