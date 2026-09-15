Un bâzâit constant pune pe jar cartierul ambasadelor din Viena. Rușii spun că nu aud nimic

Un zgomot ciudat, cu o frecvență neobișnuită, îi deranjează de câteva săptămâni pe locuitorii și diplomații din cartierul ambasadelor din Viena. Sunetul este cel mai puternic pe strada dintre ambasadele Rusiei și Germaniei, iar autoritățile austriece au fost sesizate oficial.

Bâzâitul poate fi auzit în zona Reisnerstraße, din districtul Landstraße, și are o componentă sonoră de aproximativ 790 de hertzi. Ministerul austriac de Externe a anunțat că o plângere a fost transmisă autorităților municipale din Viena, potrivit krone.at.

Sunetul se aude inclusiv în sediul Ambasadei Germaniei.

„Există un zgomot pe Reisnerstraße și este deranjant", spune o purtătoare de cuvânt a misiunii diplomatice germane.

Potrivit acesteia, sunetul seamănă cu cel produs de un generator, iar una dintre ipotezele luate în calcul este existența unui consum mai mare de energie electrică în zonă.

Întrebată dacă zgomotul ar putea ridica și o problemă de securitate, reprezentanta ambasadei a evitat să facă o astfel de asociere.

„Nu aș merge atât de departe în acest moment", spune aceasta.

Reprezentanții Ambasadei Rusiei susțin însă că nu au sesizat zgomotul reclamat în zonă.

„Putem confirma că nu percepem niciun zgomot și că nu am primit nicio plângere din partea vecinilor în această privință", a transmis în scris echipa ambasadei.

Misiunea diplomatică rusă afirmă și că nu are echipamente care ar putea produce un zgomot la frecvența indicată. O posibilă explicație invocată de reprezentanții ambasadei este legată de lucrările de construcție desfășurate în apropiere.