SUA au recunoscut că au o armă spațială pe orbita Pământului. Un tratat internațional din 1967 interzice amplasarea pe orbită a armelor de distrugere în masă

SUA au confirmat pentru prima dată public că au desfășurat pe orbita Pământului o armă spațială, despre care oficialii americani susțin că este destinată protejării forțelor SUA împotriva amenințărilor venite din partea adversarilor. Anunțul marchează o nouă etapă în dezvoltarea capacităților militare spațiale, pe fondul preocupărilor Washingtonului privind programele Rusiei și Chinei de atacare și perturbare a sateliților.

Secretarul Forțelor Aeriene ale SUA, Troy Meink, a declarat că arma aflată „pe orbită" era necesară pentru protejarea forțelor americane împotriva unor acțiuni ostile ale adversarilor, potrivit BBC.

Vorbind luni, la Conferința Air, Space and Cyber, Meink a spus că SUA sunt pregătite să facă față unor „amenințări în evoluție", fără să ofere însă detalii despre capacitățile armei sau despre momentul în care aceasta a fost plasată pe orbită.

Administrația Trump a transmis că sistemele spațiale și rachetele interceptoare reprezintă componente esențiale ale sistemului de apărare „Golden Dome", planificat pentru protejarea Statelor Unite împotriva rachetelor și a altor amenințări aeriene.

Un tratat internațional din 1967 interzice amplasarea în orbită a armelor de distrugere în masă. De atunci, marile puteri, inclusiv SUA, Rusia și China, au explorat alte capacități care nu sunt interzise explicit prin tratat, precum posibilitatea de a ținti sateliții adversarilor, esențiali pentru comunicații militare, supraveghere și navigație.

Forțele Spațiale ale SUA, cea mai nouă ramură a armatei americane înființată în ultimele șapte decenii, au fost create în 2019 pentru a proteja activele americane din spațiu, inclusiv sute de sateliți utilizați pentru comunicații și supraveghere.

Un purtător de cuvânt al Forțelor Spațiale ale SUA a declarat că „controlul spațiului" cuprinde misiunile necesare pentru contestarea și controlarea domeniului spațial, prin utilizarea unor mijloace atât cinetice, cât și non-cinetice, pentru a afecta capacitățile adversarilor prin perturbare, degradare și, dacă este necesar, chiar distrugere.

Aceste capacități pot fi folosite atât în scopuri ofensive, cât și defensive, la ordinul comandamentelor militare competente.