Misterul „codului" ascuns în Marea Piramidă. Legătura surprinzătoare cu Luna, stelele și planetele
Postat la: 13.09.2026 |
O teorie recentă susține că în dimensiunile Marii Piramide din Giza ar putea exista un fel de cod matematic, comparabil cu un „Cod al lui Da Vinci", care ar fi fost conceput în urmă cu aproximativ 4.500 de ani.
Monumentul antic egiptean, care domină platoul Giza de la marginea orașului Cairo, este cea mai mare dintre cele trei mari piramide și singura dintre cele Șapte Minuni ale Lumii Antice care a supraviețuit până în prezent.
Piramida a fost construită în timpul domniei faraonului Khufu, cunoscut și sub numele de Keops, și este considerată de mult timp parte a complexului său funerar.
Cercetătorul independent Sefy Levy susține însă că monumentul ar putea avea o semnificație mai complexă și că anumite indicii ar fi fost integrate intenționat în dimensiunile sale, scrie The Sun.
Potrivit lui Levy, unele dintre valorile rezultate din măsurarea înălțimii, bazei și laturilor înclinate ale piramidei par să corespundă unor cicluri astronomice asociate Lunii, stelelor și planetelor.
El consideră că arhitecții piramidei ar fi putut transforma cunoștințele astronomice ale epocii într-un sistem matematic reprezentat în piatră.
În loc ca mesajul să fi fost inscripționat pe pereți sau ascuns într-o cameră secretă, Levy susține că acesta s-ar afla chiar în proporțiile monumentului.
„Piramida nu a fost construită pentru a rezista veșnic pentru că adăpostea ceva valoros. A fost construită pentru a rezista veșnic pentru că ea însăși era ceva valoros", a scris Levy într-o lucrare publicată pe platforma SSRN.
El mai afirmă că „piramida nu este un recipient pentru cunoaștere. Ea este cunoașterea, transformată în piatră".
Lucrarea nu a fost, însă, evaluată sau criticată de către egiptologi.
Legături cu Luna și stelele
În analiza sa, Levy spune că a împărțit principalele dimensiuni ale construcției folosind fracții despre care afirmă că erau utilizate de scribii egipteni.
Potrivit cercetătorului, rezultatele obținute prezintă asemănări cu anumite valori importante pentru matematică și astronomie.
Unul dintre exemple este numărul 27,5, pe care Levy îl compară cu intervalul de aproximativ 27,55 zile dintre două momente consecutive în care Luna se află la perigeu, adică în punctul cel mai apropiat de Pământ al orbitei sale.
Un alt rezultat, 70, ar corespunde, potrivit lui Levy, numărului aproximativ de zile în care steaua Sirius nu poate fi observată pe cer, deoarece se află prea aproape de Soare din perspectiva observatorilor de pe Pământ.
Cercetătorul susține, de asemenea, că alte calcule ar prezenta asemănări cu mișcările aparente pe cer ale planetelor Jupiter, Saturn, Venus și Marte.
O altă interpretare a scopului piramidei
Levy consideră că aceste presupuse corespondențe ar putea reprezenta doar o parte din explicația pentru construcția piramidelor.
Teoria sa mai largă este că Marea Piramidă nu ar fi fost construită exclusiv ca monument funerar pentru faraonul Khufu.
El sugerează că aceasta ar fi putut fi dedicată lui Benben, movila primordială din mitologia orașului antic Heliopolis, asociată cu momentul creației.
O altă ipoteză propusă de cercetător este că piramidele ar fi putut fi inspirate de o regiune considerată de el drept posibilul loc de origine al unor strămoși îndepărtați ai egiptenilor antici, cunoscută sub numele de „Ochii Saharei".
Potrivit acestei teorii, pe măsură ce regiunea s-a aridizat în urma unei perioade de secetă, populațiile s-ar fi deplasat spre sud, către valea Nilului, iar piramidele ar fi fost construite ulterior ca o formă de comemorare a vechii lor patrii.
Nu există dovezi care să confirme teoria
Nu există în prezent dovezi arheologice care să confirme aceste interpretări.
Semnificația exactă a Marii Piramide și metodele folosite de constructorii săi continuă să fie studiate, însă explicația acceptată pe scară largă este că monumentul a fost construit în timpul domniei lui Khufu, ca parte a complexului său funerar.
Teoria lui Levy reprezintă, prin urmare, o interpretare independentă și neconfirmată a dimensiunilor și semnificației monumentului.
Asemănările matematice sau astronomice identificate într-o construcție atât de complexă nu constituie, în sine, o dovadă că acestea au fost introduse intenționat de constructorii săi.
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