O nouă profeție a Babei Vanga devine virală. Ce spune despre experimentul care va provoca schimbări stranii pentru un grup restrâns de persoane

O profeție atribuită Babei Vanga pentru anul 2027 a revenit în atenția publicului din mediul online și a stârnit un val uriaș de reacții. Se vorbește despre o boală misterioasă sau despre un experiment pe ADN care ar putea provoca schimbări stranii pentru un grup restrâns de persoane.

Zvonurile care circulă pe internet susțin că unii oameni ar putea dezvolta abilități considerate „supraumane". Cu toate acestea, nu se oferă detalii clare despre ce fel de boală ar fi vorba, cum s-ar desfășura presupusul experiment genetic și nici ce fel de puteri speciale ar urma să capete acești oameni.

Povestea apărută pe internet susține că o afecțiune necunoscută ori o intervenție asupra materialului genetic ar putea determina modificări spectaculoase în cazul unor oameni. Informația a atras atenția mai ales prin caracterul neobișnuit al scenariului. Totuși, nu există precizări privind numărul persoanelor care ar putea fi afectate, locul în care s-ar produce un asemenea fenomen sau mecanismul prin care ar apărea presupusele capacități extraordinare. Mai mult, afirmația nu este susținută de un document original în care Baba Vanga să fi făcut această predicție.

Baba Vanga, celebra clarvăzătoare bulgară care a murit în 1996, este asociată de-a lungul timpului cu numeroase predicții despre evenimente mondiale. O mare parte dintre acestea circulă însă în mediul online fără o sursă verificabilă. În multe cazuri, presupusele previziuni provin din relatări indirecte, interpretări făcute ulterior sau materiale publicate la mult timp după moartea clarvăzătoarei, scrie realitatea.net.

Același lucru este valabil și pentru presupusa predicție privind anul 2027. Nu există o dovadă scrisă verificată care să confirme că Baba Vanga a vorbit înainte de moarte despre oameni care ar dobândi „puteri supraomenești" în urma unei boli sau a unui experiment genetic. Prin urmare, informația trebuie privită ca o afirmație neverificată, nu ca o predicție confirmată.

Cercetarea genetică și tehnologiile de editare a ADN-ului reprezintă domenii reale și aflate într-o dezvoltare rapidă. Oamenii de știință studiază posibilități precum tratarea unor boli ereditare și modificarea anumitor gene. Aceste progrese nu înseamnă însă că există dovezi pentru apariția bruscă a unor oameni cu puteri supranaturale. În prezent, un asemenea scenariu aparține mai degrabă zonei ficțiunii decât celei științifice.

În ultimii ani, pe internet au circulat și numeroase alte presupuse previziuni atribuite Babei Vanga pentru 2026. Printre acestea se numără izbucnirea unui nou conflict mondial, producerea unor dezastre ecologice, evoluția accelerată a inteligenței artificiale și apariția unor probleme economice majore.

Unele materiale online susțin inclusiv că Baba Vanga ar fi anticipat o criză financiară severă, cu inflație ridicată și deprecierea monedelor, dar și schimbări politice importante în Rusia. Nici aceste afirmații nu trebuie confundate cu predicții documentate. În lipsa unor surse originale și verificabile, ele rămân informații atribuite postum clarvăzătoarei.