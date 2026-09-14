De ce își retrag băncile europene aurul din Statele Unite de la Fort Knox

Olanda și Franța și-au retras aurul din seifurile americane. Unul dintre motive îl reprezintă temerile legate de încrederea în Statele Unite, dar la fel de importantă este și necesitatea de a păstra aurul mai aproape de casă în cazul unei crize, scrie DW.

Fort Knox, complexul fortificat din statul Kentucky unde se află aproximativ jumătate din rezervele de aur ale guvernului american, este un simbol al securității.

A fi „ca Fort Knox" înseamnă a fi extrem de sigur și bine păzit. Cu toate acestea, percepția asupra Statelor Unite în ansamblu ca locație sigură pentru depozitarea aurului este în mod evident în declin.

Decizia recentă a băncii centrale olandeze de a muta aproximativ 86 de tone (95 de tone americane) de aur de la New York la Londra a evidențiat îngrijorările crescânde ale unor guverne cu privire la depozitarea activelor strategice în SUA și la posibilitatea accesării imediate a acestora în caz de criză.

De Nederlandsche Bank (DNB) a invocat „instabilitatea geopolitică" și a afirmat că mutarea rezervelor sale de aur în diferite jurisdicții ar îmbunătăți „gradul de pregătire pentru crize".

Franța și-a retras, de asemenea, restul rezervelor de aur de la Rezerva Federală din New York între iulie 2025 și ianuarie 2026, deși guvernatorul Băncii Franței, François Villeroy de Galhau, a declarat la momentul respectiv că această măsură nu a avut motivații politice.

Mai mulți politicieni din Germania și Italia - care dețin, respectiv, a doua și a treia cea mai mare rezervă de aur din lume - au solicitat ca aurul țărilor lor să fie, de asemenea, retras din SUA, pe fondul îngrijorărilor legate de politicile imprevizibile ale administrației Trump și de antipatia sa crescândă față de Uniunea Europeană, inclusiv amenințările de a anexa o parte din Groenlanda.

Sebastien Tillett, analist la Oxford Economics, a declarat pentru DW că confiscarea directă a activelor reprezintă un „risc extrem de redus" pentru băncile centrale europene. Cu toate acestea, a adăugat el, există îngrijorări crescânde cu privire la ușurința accesului într-o epocă a incertitudinii geopolitice.

„Preocuparea mai relevantă este că activele deținute într-o altă jurisdicție ar putea deveni temporar inaccesibile într-un scenariu extrem de sancțiuni, juridic sau geopolitic", a spus el.

În general, a spus Krishnan Gopaul, de la World Gold Council, băncile centrale din întreaga lume au cumpărat mai mult aur de la criza financiară globală din 2008 și sunt din ce în ce mai preocupate de locul și modul în care îl depozitează. Ca urmare, prețurile aurului au atins niveluri record.

Un sondaj recent realizat de Consiliul Mondial al Aurului a relevat că băncile centrale au acumulat, în medie, 1.000 de tone de aur în ultimii patru ani, față de media de 500 de tone înregistrată în deceniul precedent.

Deoarece criza financiară globală din 2008 a fost urmată de criza datoriilor suverane din zona euro și apoi de o serie de crize politice, de o pandemie, precum și de tulburări și conflicte geopolitice susținute, aurul a devenit tot mai mult un activ de refugiu, a afirmat Gopaul.

„Pe parcursul ultimelor două decenii, au existat întrebări și îngrijorări legate de sistemul financiar global și de situația geopolitică, într-o formă sau alta", a spus el.

Deciziile Olandei și Franței de a-și muta rezervele de aur din Statele Unite înapoi în Europa evidențiază noua atenție acordată locului exact în care este păstrat aurul, astfel încât acesta să poată fi valorificat ușor și rapid în cazul unei noi crize.

Băncile centrale, guvernele și fondurile suverane de investiții dețin aur fizic în diverse locații. Mutarea acestuia poate fi extrem de complexă, riscantă și costisitoare, în timp ce ușurința cu care poate fi vândut sau schimbat contra valute sau alte active depinde de locație.

„Băncile centrale acordă o atenție sporită atât locului în care sunt păstrate rezervele, cât și tipului de active pe care le dețin, în principal pentru a maximiza reziliența și flexibilitatea rezervelor", a afirmat Tillett.

Gopaul a afirmat că gestionarea rezervelor a devenit „incredibil de importantă" și că, deși ar putea părea evident să se pună accentul pe posibilele riscuri negative asociate unei anumite jurisdicții, cum ar fi SUA, o parte din rațiunea din spatele unor astfel de decizii este asigurarea faptului că aurul se află cât mai aproape de țară și într-un centru de tranzacționare cu ritm rapid.

El subliniază faptul că banca centrală olandeză și-a mutat rezervele de aur la Londra, în loc de Olanda, deoarece Regatul Unit este „unul dintre cele mai lichide centre de tranzacționare de pe piața aurului".

„Ideea este că, în cazul unei crize, în perioadele de stres, aurul poate fi potențial mobilizat", a spus el. „Londra este practic inima pieței aurului, iar acolo există atât de multă activitate și este o piață atât de lichidă, încât, într-o perioadă de criză, acolo îți dorești să-ți fie aurul."

Banca Angliei este unul dintre principalii deținători de aur la nivel mondial. Se estimează că are în posesie aproximativ 400.000 de lingouri de aur, în valoare de circa 270 de miliarde de dolari (232 de miliarde de euro).

Deși mutarea aurului într-o locație precum Londra prezintă un avantaj în sine pentru entitățile europene, este clar că îndoielile privind fiabilitatea Statelor Unite în era Trump și privind sistemul financiar american în ansamblu stau la baza luării deciziilor.

Săptămâna trecută, administratorul imensului fond suveran norvegian, în valoare de 2,3 trilioane de dolari, a declarat că fondul trebuie să-și reducă semnificativ expunerea la titlurile de stat americane.

Această decizie pare să fie determinată de îngrijorarea cu privire la piețele obligațiunilor de stat americane, unde inflația în creștere și datoria publică determină majorarea costurilor de împrumut și îi sperie pe investitori.

Tillett a afirmat că aurul rămâne sensibil la deciziile Rezervei Federale a SUA, iar îngrijorarea generală cu privire la piețele financiare americane înseamnă că deținătorii de aur caută să-și mute activele.

Pe lângă aceste îngrijorări specifice legate de piețele financiare, retorica lui Trump privind Groenlanda și amenințările voalate continue la adresa UE s-au adăugat la motivele pentru care instituțiile europene doresc să-și mute activele.

Cu toate acestea, Statele Unite și, în special, Rezerva Federală din New York, situată în Manhattan, rămân un custode cheie al unei mari părți din aurul european, nu în ultimul rând al celui provenit din Germania. Deși Bundesbank a repatriat aproximativ 300 de tone de aur din SUA în Germania între 2013 și 2017, aceasta deține în continuare peste 1.000 de tone în Statele Unite.

Anul trecut, într-o declarație, aceasta a afirmat: „Nu avem nicio îndoială că Rezerva Federală din New York este un partener de încredere și fiabil pentru păstrarea în siguranță a rezervelor noastre de aur."