Un oraș din Anglia le-a recunoscut copacilor drepturi similare celor ale oamenilor

Lewes, un oraș din East Sussex, a recunoscut oficial drepturile tuturor copacilor aflați pe teritoriul său, de la arborii din parcuri și de pe străzi până la păduri și garduri vii.

Decizia este una simbolică, însă autoritățile speră că aceasta va contribui la schimbarea modului în care sunt protejați copacii.

Potrivit publicației The Telegraph, Lewes a devenit primul oraș din Anglia care recunoaște drepturile copacilor, după ce consiliul local a votat în unanimitate adoptarea unei noi „Carte a copacilor".

Documentul recunoaște oficial „valoarea intrinsecă" a tuturor copacilor, gardurilor vii și pădurilor din zonă.

Ce drepturi au primit copacii

Potrivit deciziei consiliului local, copacii au „dreptul de a înflori și de a-și menține ciclurile naturale de viață, funcțiile ecologice și procesele evolutive".

Inițiativa face parte din mișcarea internațională pentru „drepturile naturii", prin care activiștii încearcă să schimbe modul în care mediul este privit și protejat.

Decizia adoptată la Lewes nu le conferă însă copacilor statut juridic și nici nu introduce noi legi obligatorii.

Autoritățile speră, în schimb, că recunoașterea oficială a drepturilor acestora va contribui la schimbarea atitudinii comunității și le va oferi locuitorilor un argument suplimentar în cazul unor proiecte care presupun tăierea arborilor.

Măsura, adoptată după o vară cu temperaturi extreme

Decizia vine după o vară marcată de temperaturi extreme și incendii de vegetație în Marea Britanie.

Susținătorii inițiativei consideră că rolul copacilor este cu atât mai important în acest context, având în vedere contribuția lor la reducerea riscului de inundații, purificarea aerului și captarea carbonului.