ONU avertizează și face apel la „acţiune urgentă" pentru a reglementa AI: „Ne aflăm în pragul unei schimbări ireversibile".

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a făcut luni un apel la o „acţiune urgentă" pentru a reglementa inteligenţa artificială (IA), în faţa „riscurilor fără precedent" pe care le prezintă sistemele cele mai avansate, relatează AFP, conform news.ro.

„Fac apel la state şi la companii să se mobilizeze de urgenţă în cadrul forurilor multilaterale pentru a defini o strategie de acţiune menită să reglementeze modelele de IA de ultimă generaţie", a declarat Volker Türk într-un comunicat, avertizând că „toate drepturile omului sunt ameninţate" de această tehnologie, inclusiv dreptul la viaţă şi la hrană, la viaţă privată, la sănătate şi la siguranţă.

„Ne aflăm în pragul unei schimbări ireversibile care ne priveşte nu numai pe noi, ci şi pe generaţiile viitoare ale umanităţii", a adăugat el, deplângând faptul că, în prezent, „depindem aproape în totalitate de un număr redus de companii puternice pentru a face alegerile corecte în ceea ce priveşte dezvoltarea IA pentru întreaga umanitate".

Îngrijorările cresc în legătură cu consecinţele dezvoltării rapide a IA asupra viitorului umanităţii. Chiar şi liderii americani din sectorul tehnologic au pledat pentru o încetinire a progreselor în acest domeniu. Sâmbătă, directorul Anthropic, Dario Amodei, s-a pronunţat în favoarea unei încetiniri, pentru a permite o mai bună înţelegere a riscurilor care decurg din noile capacităţi ale IA. El a fost susţinut public de omologul său de la OpenAI, Sam Altman, precum şi de Elon Musk.

Donald Trump şi mai multe personalităţi din tabăra sa s-au declarat duminică împotriva încetinirii dezvoltării IA, care a devenit unul dintre subiectele-cheie ale campaniei pentru alegerile legislative de la jumătatea mandatului din Statele Unite.

Potrivit Înaltului Comisar, „cursa actuală către o IA din ce în ce mai puternică marchează o schimbare radicală, expunând toate aspectele vieţii noastre la riscuri existenţiale sporite".

„Defecţiunile care implică sisteme de IA agentică", interfeţe capabile să efectueze sarcini în mod autonom, „ar putea paraliza serviciile esenţiale, întrerupe comunicaţiile, destabiliza infrastructurile critice şi afecta însăşi esenţa instituţiilor democratice", a avertizat Volker Türk. „Populaţii întregi s-ar putea trezi lipsite de apă potabilă, de încălzire şi de servicii financiare. IA agentică accelerează deja ritmul şi amploarea conflictelor armate, erodând în acelaşi timp mecanismele de protecţie care ne separă de lansarea armelor de distrugere în masă", a mai avertizat el.