Cum arată Coiful de la Coțofenești după prima etapă a restaurării: "Am fost șocat!"
Postat la: 15.09.2026 |
Coiful de la Coțofenești se află la Muzeul Național de Istorie, după ce a fost recuperat. Specialiștii spun că au fost șocați când au văzut cum arată și cred că restaurarea ar putea dura aproape un an.
Alexandru Dozsa, restauratorul român trimis în Olanda pentru a lua coiful de la Coțofenești, spune că are multe semne de întrebare după ce a văzut cum arată piesa de tezaur. „M-a șocat forma. Deci, ăsta este primul lucru care mi-a atras atenția și mi-au răsărit, să zic așa, niște semne de întrebare vizavi de obiect. Având ocazia să mă uit la el și să observ detaliile, am putut să îmi dau seama că există șanse destul de mari pentru a putea reuși readucerea la formă", a declarat Dozsa.
Piesa poate fi readusă la forma pe care o avea înainte de furt. Coiful de la Coțofenești este la Muzeului Național de Istorie, iar specialiștii au încheiat prima etapă a intervenției. Zona în care era prins obrăzarul este cea mai afectată. În cadrul intervenției va avea loc și integrarea cromatică a zonelor în care vor fi realizate lucrările, pentru ca materialele folosite în procesul de restaurare să nu rămână vizibile. Totul va dura cel mai probabil aproape un an.
„Zona de reatașare a obrăzarului nu mai are aceeași curbură cu obrăzarul, prin urmare, trebuie intervenit. Punctele de conexiune a rupturii sunt aceleași, deci ruptura corespunde și pe obiect, și pe obrăzar. Numai că zona asta este mult aplatizată, mult introdusă în interior. Ceea ce ne duce cu gândul că, în momentul în care a fost furat, acest obrăzar a fost rupt prin împingere spre interior", a explicat restauratorul. „Această zonă nu pot să o las de culoarea materialului cu care fac lipitura și trebuie să o integrez cromatic, deci voi folosi niște culori acrilice, pe bază de apă", a explicat Alexandru Dozsa.
Coiful dacic de la Coțofenești a fost furat în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025 de la Muzeul Drents din Assen, Olanda. A fost recuperat în aprilie 2026. Hoții au pătruns în muzeul din Olanda folosind explozibil și au furat coiful de aur alături de alte piese de tezaur (inclusiv brățări dacice). La începutul lunii aprilie 2026, autoritățile au anunțat recuperarea coifului și a două dintre brățări, acestea fiind predate autorităților române. Trei bărbați au fost arestați în legătură cu acest jaf armat
Piesa unică din aur datează din secolul al V-lea î.Hr. și a fost descoperită inițial în anul 1913 de doi copii în comuna Vărbilău (satul Coțofenești), județul Prahova, care se jucau cu el prin noroi sau cu mingea. România urmează să restituie companiei de asigurări despăgubirea primită. Suma va fi restituită însă numai după calcularea tuturor cheltuielilor pentru restaurarea și conservarea coifului.
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