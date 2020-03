ANUNȚ OFICIAL! Se închid școlile în România

Este oficial: se închid școlile! Autoritățile au decis să închidă școlile începând cu ziua de miercuri, 11 martie. Această măsură a fost luată în urma răspândirii cu rapiditate a ultimului tip de virus. În acest mod se dorește diminuarea riscului de răspândire a coronavirusului și protejarea copiilor, în special.

"Guvernul, instituțiile implicate, conducătorii de instituții sunt mobilizați, urmărim toate desfășurările și încercăm zi de zi să luăm cele mai bune măsuri pentru a putea face față oricărei situații. Astăzi am avut o discuție legată de mai multe subiecte. Sigur am luat decizia care vă va fi prezentată de domnul ministru, decizia de suspendare a cursurilor din învătământul preuniversitar pe perioada de 11 martie-22 martie inclusiv. Vreau să accentuez că această măsură este uan cu caracter preventiv. La baza acestei decizii au stat mai mutle considerații.", a declarat Ludovic Orban în seara de luni.

Premierul susține că principala grijă vine de la faptul că mulți români din Lombardia și-au făcut bagajul și au venit în țară. "Avem informații despre foarte mulți cetățeni români care și-au fpcut bagajele și se pare că mulți au pornit spre România. Considerăm că există un risc crescut. Decizia este luată pe 8 zile de curs, vrem să și vedem evoluția în ceea ce privește numărul de diagnostice. Grija noastră principală este aceea de a-i feri pe copii de orice risc de contaminare, risc care ar putea apărea în cadrul cursurilor care se organizează al școală. Am luat măsuri de întărire a controlului la graniță. În urma unei analize a bazei legale am luat decizii legate de transportul rutier și feroviar. am analizat diferite proceduri, mecanisme prin care să reducem riscul de contaminare.", a mai completat premierul.

El le-a mulțumit românilor din țară și din Italia care s-au conformat și au respectat reguli.e Totodată a făcut apel la calm și responsabilitate. Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență a decis marți închiderea tuturor școlilor din România vreme de o săptămână, începând de miercuri, 11 martie, cu posibilitatea de prelungire a măsurii.

Se închid școlile după ce cazurile de infectare cu coronavirus au crescut în ultimele zile. Există tot mai mulți suspecți și autoritățile consideră că această măsură este absolut necesară pentru a preveni răspândirea bolii.

Astăzi primarul general al Capitalei a luat și alte măsuri urgente:

Primarul a luat măsuri fără precedent în această dimineață:

- suspendarea activităţii celor 14 teatre aflate în administrarea Primăriei, până la data de 31 martie. Actorii, regizorii, personalul tehnic vor fi plătiţi şi vor face numai repetiţii;

- suspendarea concertelor, evenimentelor, manifestărilor de tip cultural, sportiv, divertisment de către Opera Comică pentru Copii, Centrul Municipal pentru Tineret, Centrul Municipal pentru Seniori, Compania Sportul pentru Toţi, ARCUB, Creart, PROEDUS, Palatele Brâncoveneşti, Sala Dalles, Biblioteca Metropolitană, Muzeul Literaturii, Muzeul Municipiului Bucureşti;

- meciurile CSM se vor desfăşura fără spectatori;

- vor fi luate măsuri sporite pentru dezinfectare şi decontaminare în toate mijloacele de transport în comun ale STB (autobuze, tramvaie, troleibuze);

- măsuri sporite în cele 19 spitale administrate de Primăria Generală a Capitalei;

- DGASMB va lua toate măsurile pentru protejarea persoanelor fără adăpost.