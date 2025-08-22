Administrația Trump a început verificarea celor cu vize în SUA: 55 de milioane de oameni vizați

Zeci de milioane de milioane de deținători de vize SUA sunt verificați cu atenție de Departamentul de Stat. Mii de vize au fost deja revocate de autoritățile americane. Măsurile fac parte din strategia împotriva migrației a Administrației Trump.

Aproape 55 de milioane de deținători de vize din Statele Unite ale Americii sunt vizați de controalele sporite. Luni, Departamentul de Stat a anunțat că a revocat vizele a peste 6.000 de studenți străini.

„Controlul continuu al Departamentului acoperă toți cei peste 55 de milioane de străini care dețin în prezent vize americane valabile", a declarat un oficial al Departamentului de Stat sub condiția anonimatului, potrivit Le Figaro.

Sursa a mai spus că Departamentul de Stat poate revoca vizele „ori de câte ori există dovezi de potențială ineligibilitate", legate de depășirea permisului de ședere, activități criminale sau încălcări ale legii, inclusiv conducerea sub influența alcoolului, amenințări la adresa siguranței publice, precum și orice „formă de activitate teroristă sau sprijin pentru o organizație teroristă".

„Ca parte a procesului nostru de verificare, examinăm toate informațiile disponibile, inclusiv dosarele organelor de drept sau ale imigrației, precum și orice alte informații care ies la iveală după emiterea vizei", a explicat oficialul.