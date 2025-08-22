Activitate misterioasă în Zona 51 - Avion secret suprins la celebrul Hangar 18

Avionul secret RAT55, unul dintre cele mai enigmatice aparate de test radar ale Forțelor Aeriene ale SUA, a fost surprins recent deasupra bazei ultrasecrete Groom Lake din Nevada. Aeronava, cunoscută și sub numele de „Radar Airborne Testbed", a fost fotografiată de pasionați de aviație în timpul unor manevre de tip touch-and-go pe pista 32, înainte de a fi direcționată către faimosul Hangar 18, notează Mediafax.

Imaginile au fost realizate de Michael Rokita de pe vârful Tikaboo, la peste 40 de kilometri de baza militară. Cu ajutorul unei camere Nikon P1000 și al unui sistem improvizat de observare, Rokita a reușit să documenteze aterizarea avionului secret RAT55, confirmând legătura directă a aeronavei cu Hangarul 18, cel mai mare și mai misterios hangar al bazei.

Avionul secret RAT55 se remarcă prin designul său neobișnuit, cu un „nas supradimensionat", „cocoașă dorsală și ventrală" și un „proeminent dispozitiv posterior". Aceste particularități îl fac ideal pentru misiuni de testare a semnăturii radar a aeronavelor invizibile pe radar, inclusiv a bombardierului B-2 Spirit și a prototipurilor aflate în dezvoltare, precum Northrop Grumman B-21 Raider.

Momentul în care avionul secret RAT55 a fost direcționat spre Hangarul 18 a alimentat din nou speculațiile legate de rolul acestei construcții. Hangarul, ridicat în anii '80, este suficient de mare pentru a găzdui orice aeronavă americană și a fost asociat de-a lungul timpului cu teorii despre tehnologii necunoscute sau proiecte aeronautice secrete. Observatorii consideră că apariția RAT55 la Hangarul 18 indică testări legate de cele mai avansate programe stealth americane.

Nu este prima dată când avionul secret RAT55 a fost observat. În luna mai, a fost fotografiat de Julian Elnasser în zbor împreună cu un B-2 Spirit deasupra Văii Morții, în cadrul unor teste radar. Experții consideră că aeronava joacă un rol esențial în evaluarea performanței stealth a actualelor și viitoarelor avioane militare.