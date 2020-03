Au apărut teste FALSE pentru depistarea coronavirusului

Teste false pentru depistarea coronavirusului au apărut pe piața internațională. Astfel de teste au fost confiscate de autorităţi pe Aeroportul Internaţional din Los Angeles, transmite The Detroit News.

Acestea erau destinate celor care doresc să verifice la ei acasă dacă sunt sau nu bolnavi și aveau pe ele etichetele „Corona Virus 2019nconv (COVID-19)" şi „Virus1 Test Kit". Coletul venea din Marea Britanie şi conţinea, potrivit declaraţiei oficiale, flacoane cu apă purificată în valoare de 200 de dolari.

Ca și în România, testarea pentru COVID-19 se face doar de către specialiști, în cazuri judtificate. U.S. Customs and Border Protection nu a oferit alte informaţii în acest caz. Flacoanele au fost predate agenţiei U.S. Food and Drug Administration pentru a fi analizate.