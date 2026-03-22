Autofagia tumorilor canceroase va conduce la dezvoltarea unor celule functionale nemuritoare. În ce condiții organismul isi "devorează" propriul ADN
Postat la: 22.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Science Advances arată cum celulele canceroase își sabotează propriul material genetic pentru a continua să crească, descoperind în același timp vulnerabilități care ar putea fi exploatate terapeutic. Este ca si cum isi saboteaza singure codul prin care trebuie sa imbatranească si sa moară.
In viitor, aceasta descoperire ar conduce nu numai la eliminarea tumorilor prin faptul ca s-ar face imposibila autofagia propriului ADN printr-un inhibitor, dar s-ar putea dezvolta o tehnologie prin care organismul uman sa produca celule functionale nemuritoare. Cercetarea, condusă de doctorandul Osama Hidmi și profesorul Rami Aqeilan de la Universitatea Ebraică din Ierusalim, explică mecanismele prin care tumorile mențin genele de creștere active la niveluri extreme, provocând rupturi repetate ale ADN-ului.
Cercetătorii au descoperit că unele dintre cele mai puternice comutatoare genetice din cancer - așa-numiții „super-amplificatori" - forțează activitatea genelor critice la niveluri neobișnuit de ridicate. Această suprasolicitare afectează ADN-ul, generând rupturi dublu catenare care trebuie reparate constant. Deși aceste reparații permit tumorilor să supraviețuiască, ele cresc șansa de apariție a mutațiilor, alimentând evoluția agresivă a cancerului.
„Celulele canceroase se bazează pe super-amplificatori pentru a menține genele de creștere în funcțiune la viteză mare. Aceeași activitate creează puncte fierbinți de ruptură pe care celula trebuie să le repare iar și iar", explică prof. Aqeilan, potrivit SciTechDaily. Doctorandul Hidmi adaugă: „Aceste regiuni cu stres ridicat fac tumorile vulnerabile, ceea ce deschide ușa către terapii care să vizeze chiar procesele de care depind pentru a supraviețui."
Studiul oferă o perspectivă nouă asupra modului în care tumorile evoluează și dezvoltă rezistență la tratamente, sugerând că instabilitatea genetică produsă de super-amplificatori ar putea fi exploatată pentru a opri creșterea cancerului. Descoperirea subliniază un paradox fascinant: impulsul tumorii de a crește rapid îi destabilizează propriul ADN, creând atât agresivitate, cât și puncte slabe susceptibile la intervenții terapeutice.
