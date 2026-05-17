Războiul algoritmilor. Cum a devenit Palantir "arma nucleară tăcută" a Ucrainei la fel ca și a Israelului
Postat la: 17.05.2026 |
Războiul de uzură din Ucraina a depășit de mult granițele unei confruntări convenționale, transformându-se într-un laborator de testare pentru tehnologiile viitorului. Din iunie 2022, gigantul american Palantir Technologies își pune la dispoziția Kievului sistemele avansate de Inteligență Artificială. La fel și pentru Israel, datele furnizate despre adversari fiind furnizate de compania lui Peter Thiel și Alex Karp.
Utilizate de Forțele Armate ale Ucrainei pentru analiza câmpului de luptă, gestionarea apărării antiaeriene și planificarea atacurilor la mare distanță, aceste tehnologii sunt considerate de CEO-ul companiei, Alex Karp, echivalentul modern al armelor nucleare, scrie publicația ucraineană Focus.
Totuși, această infuzie de tehnologie de ultimă generație ridică o întrebare geopolitică esențială: este Palantir factorul decisiv care va înclina balanța războiului sau un parteneriat asimetric care implică riscuri majore pentru securitatea națională a Ucrainei?
Ascensiunea comercială a Palantir este fulminantă. În 2026, capitalizarea de piață a companiei a depășit pragul de 300 de miliarde de dolari - o creștere de șase ori față de valoarea de 54 de miliarde înregistrată în 2024. Această explozie financiară este direct legată de eficiența validată pe frontul ucrainean a produselor sale militare: Gotham (platformă de integrare a datelor pentru crearea imaginii de ansamblu a teatrului de operațiuni), Project Maven (identificarea țintelor) și TITAN (managementul tactic al luptei).
Trei piloni strategici: De la apărare antiaeriană la „Deep Strikes"
Ministrul ucrainean al Apărării a confirmat recent, în urma unei vizite la Kiev a lui Alex Karp, că peste 100 de echipe militare ucrainene folosesc produsele companiei prin intermediul platformei Brave1 Dataroom. Cooperarea s-a cristalizat pe trei direcții strategice: analiza atacurilor aeriene rusești, procesarea datelor de intelligence și planificarea loviturilor de mare adâncime (deep strike planning).
1. Scutul AI împotriva dronelor „Shahed"
Lansat la începutul anului 2026, proiectul Dataroom oferă dezvoltatorilor militari ucraineni acces gratuit la algoritmii Palantir pentru a crea un sistem de apărare antiaeriană autonom. Inteligența Artificială este alimentată cu milioane de biți de date vizuale și termice colectate în patru ani de război. Pe baza acestora, sunt antrenate 80 de modele specifice de AI:
- Un model învață să distingă o dronă „Shahed" de păsări sau de dronele ucrainene.
- Altele calculează vectorul de deplasare și anticipează poziția țintei în următoarele secunde.
- Un algoritm separat sugerează decizia optimă de angajare și tipul de armă ce trebuie folosit.
Această automatizare a crescut eficiența apărării antiaeriene la peste 86%, chiar și în timpul unor atacuri masive cu valuri de până la 1.500 de drone, conectând turelele automate direct la radarele Forțelor Aeriene.
2. Algoritmii din spatele atacurilor la 2.000 km
Din primăvara anului 2026, Statul Major de la Kiev a raportat lovituri sistematice și chirurgicale asupra infrastructurii critice rusești (rafinării, porturi, uzine de electronică militară) la distanțe de 1.500-2.000 de kilometri. În spatele acestor succese stă capacitatea de procesare a sistemului Gotham și a soluției MetaConstellation, care gestionează rețele de sute de sateliți și senzori comerciali. Sistemul corelează deplasările de trupe, tranzacțiile bancare și postările din social media pentru a afla planurile inamicului și a oferi coordonate precise pentru lovituri cu rază lungă.
3. Managementul riscurilor și deminarea digitală
Parteneriatul se extinde și în zona civilă. Ministerul Economiei de la Kiev utilizează platforma AIP (Artificial Intelligence Platform) de la Palantir pentru deminarea teritoriilor. Algoritmii analizează relieful, gradul de contaminare și rapoartele geniștilor, optimizând resursele și stabilind prioritățile pentru redarea terenurilor către agricultură.
Scepticismul european
În timp ce SUA și Israelul (care folosește IA în operațiunile din Gaza) integrează masiv aceste sisteme, Europa manifestă o prudență vizibilă. Reuters notează că armata germană (Bundeswehr) a refuzat utilizarea tehnologiilor Palantir, în ciuda testelor tehnice reușite, invocând riscurile politice legate de dependența de o corporație americană și problema sensibilă a accesului unei entități străine la bazele de date naționale.
Dilema Ucrainei
În ciuda succeselor tactice, în spațiul public ucrainean au apărut semne de întrebare legitime privind termenii asimetrici ai acestei cooperări. Absența transparenței contractuale a fost taxată de voci din rândul armatei, precum Valerii Markus, fost sergent în Brigada 47 „Magura". Acesta a avertizat că Ucraina oferă în mod gratuit date militare unice, colectate cu prețul vieții soldaților săi, date pe care o corporație privată le transformă în capitalizare de piață, influență geopolitică și profituri uriașe.
Deși comunitatea OSINT (precum InformNapalm) tinde să respingă aceste critici drept populiste, argumentând că nicio armată modernă nu poate supraviețui fără un astfel de parteneriat tehnologic, îngrijorările persistă. Dependența totală de un singur furnizor privat și incertitudinea privind destinația ulterioară a datelor operaționale culese de pe frontul ucrainean constituie vulnerabilități strategice majore.
Pe măsură ce războiul avansează, Kievul încearcă să își dezvolte propriile soluții autohtone, cum este platforma de aerorecogniție Clarity, capabilă să identifice tehnica inamică în doar 20 de minute. Totuși, în fața unui inamic masiv, Ucraina rămâne blocată într-o simbioză complicată cu giganții din Silicon Valley: un parteneriat vital pentru supraviețuirea imediată, dar care redefinește periculos noțiunea de suveranitate națională în era algoritmilor.
