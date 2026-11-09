Bărbatul care a făcut dezvăluiri despre fostul prinț Andrew și Jeffrey Epstein a fost găsit mort în Thailanda
Postat la: 09.11.2026 |
Simon Andriesz, un fost bancher britanic care făcuse dezvăluiri despre presupuse legături financiare dintre fostul prinț Andrew și persoane din anturajul lui Jeffrey Epstein, a fost găsit mort în Thailanda. Bărbatul avea 57 de ani.
Potrivit RadarOnline, Simon Andriesz a fost găsit spânzurat pe 23 septembrie 2026, într-o localitate din apropierea capitalei Bangkok. Decesul este anchetat de autorități ca fiind o sinucidere, însă moartea acestuia a atras atenția opiniei publice.
Andriesz susținuse că, în 2013, ar fi existat un plan prin care fostul prinț Andrew urma să primească un împrumut de un milion de lire sterline. În schimb, acesta ar fi urmat să faciliteze accesul la relațiile și informațiile obținute în perioada în care reprezentase Regatul Unit în calitate de emisar comercial.
Fostul bancher vorbise despre presupusa înțelegere într-o investigație realizată de BBC, explicând că scopul ar fi fost valorificarea relațiilor fostului membru al familiei regale. Tranzacția despre care a vorbit nu s-ar fi concretizat.
Simon Andriesz făcuse dezvăluiri și despre presupuse relații de afaceri între Jeffrey Epstein și Howard Lutnick, actualul secretar american al Comerțului. Acesta susținuse că identificase corespondență electronică relevantă pentru legăturile dintre cei doi.
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, se află în centrul unor controverse legate de relația sa cu Jeffrey Epstein. Acuzat de Virginia Giuffre că ar fi abuzat-o când era minoră, fostul prinț a negat permanent acuzațiile, iar în 2022 a încheiat o înțelegere financiară cu aceasta, fără să își recunoască vinovăția.
În 2025, Andrew a fost deposedat de titlurile regale, iar în februarie 2026 a fost arestat și ulterior eliberat, fiind cercetat pentru presupusa transmitere de informații guvernamentale confidențiale către Epstein, în perioada în care era emisar comercial al Marii Britanii. Ancheta este în continuare în desfășurare, iar fostul membru al familiei regale neagă orice faptă ilegală.
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