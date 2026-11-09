Comunitatea de informații a SUA poate fi aruncată la gunoi

În august 2020, Brian Hook, reprezentantul special pentru Iran în primul mandat al lui Trump, a fost forțat să demisioneze. Strategia „presiunii maxime” concepută de Hook, prin care sancțiunile severe împotriva Teheranului trebuiau să ruineze economia iraniană, a eșuat.

Teheranul a refuzat să revină la masa negocierilor pentru un nou acord nuclear și nu și-a schimbat comportamentul regional. Hook nu a putut convinge Consiliul de Securitate al ONU să extindă embargoul internațional asupra armelor impus Iranului.

În iunie, Tulsi Gabbard, directorul Serviciului Național de Informații, a fost forțată dă demisioneze după ce a depus mărturie că agențiile de spionaj americane nu dețin dovezi conform cărora Iranul ar fi pe cale să obțină iminent arma nucleară.

Vineri, Comandamentul Militar American pentru Orientul Mijlociu anunța o recompensă de 20 de milioane $ pentru persoanele care pot oferi informații despre programul nuclear iranian.

Este absolut umilitor pentru națiunea cu cea mai puternică armată din lume să lanseze o asemenea cerere, după ce a început războiul cu Iranul, fără să finalizeze nicunul dintre obiectivele propuse, cel mai însemnat fiind distrugerea capacităților nucleare ale republicii islamice.

America a eșuat în mlaștina persană pentru că nu a deținut și nu deține informații despre inamic, în ciuda zecilor de miliarde de dolari cu care sunt finanțate serviciile de spionaj.

Deși clasificat, bugetul anual al CIA este cifrat de analiști la cca 20 de miliarde $, iar bugetul total alocat serviciilor de spionaj și informații militare (Military Intelligence Program) este cifrat la 30,9 miliarde $ pentru anul fiscal 2026.

Cornel Ivanciuc