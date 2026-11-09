Comunitatea de informații a SUA poate fi aruncată la gunoi
Postat la: 09.11.2026 |
În august 2020, Brian Hook, reprezentantul special pentru Iran în primul mandat al lui Trump, a fost forțat să demisioneze. Strategia „presiunii maxime” concepută de Hook, prin care sancțiunile severe împotriva Teheranului trebuiau să ruineze economia iraniană, a eșuat.
Teheranul a refuzat să revină la masa negocierilor pentru un nou acord nuclear și nu și-a schimbat comportamentul regional. Hook nu a putut convinge Consiliul de Securitate al ONU să extindă embargoul internațional asupra armelor impus Iranului.
În iunie, Tulsi Gabbard, directorul Serviciului Național de Informații, a fost forțată dă demisioneze după ce a depus mărturie că agențiile de spionaj americane nu dețin dovezi conform cărora Iranul ar fi pe cale să obțină iminent arma nucleară.
Vineri, Comandamentul Militar American pentru Orientul Mijlociu anunța o recompensă de 20 de milioane $ pentru persoanele care pot oferi informații despre programul nuclear iranian.
Este absolut umilitor pentru națiunea cu cea mai puternică armată din lume să lanseze o asemenea cerere, după ce a început războiul cu Iranul, fără să finalizeze nicunul dintre obiectivele propuse, cel mai însemnat fiind distrugerea capacităților nucleare ale republicii islamice.
America a eșuat în mlaștina persană pentru că nu a deținut și nu deține informații despre inamic, în ciuda zecilor de miliarde de dolari cu care sunt finanțate serviciile de spionaj.
Deși clasificat, bugetul anual al CIA este cifrat de analiști la cca 20 de miliarde $, iar bugetul total alocat serviciilor de spionaj și informații militare (Military Intelligence Program) este cifrat la 30,9 miliarde $ pentru anul fiscal 2026.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Bărbatul care a făcut dezvăluiri despre fostul prinț Andrew și Jeffrey Epstein a fost găsit mort în Thailanda
Simon Andriesz, un fost bancher britanic care facuse dezvaluiri despre presupuse legaturi financiare dintre fostul prinț ...
-
Bătrânețe în sărăcie. Pensiile vor fi atât de mici raportate la salarii încât se va muri de foame și de frig
Criza sistemului de pensii se acutizeaza, pe masura ce Romania inregistreaza tot mai mulți pensionari și o populație act ...
-
Alerta unui cunoscut scriitor francez care a făcut testul: Inteligența Artificială e gata să apese butonul nuclear!
Scriitorul francez Samuel Fitoussi a testat mai multe servicii de inteligența artificiala (AI): Claude, GPT, Grok, Mistr ...
-
Cum alegi corect accesoriile pentru distribuitorul de încălzire în pardoseală: 7 aspecte de verificat
Atunci cand trebuie sa inlocuiești un debitmetru, un ventil sau un actuator de pe distribuitorul de incalzire in pardose ...
-
Antonio Guterres dă semnalul global pentru noi crize: "Lumea intră într-o epocă a extremelor climatice"
Lumea intra intr-o noua realitate in care extremele climatice devin norma, avertizeaza șeful Națiunilor Unite, Antonio G ...
-
OBEZHEIMER: Cercetătorii au monitorizat 8.200 de adulți timp de 24 de ani și au concluzionat: Kilogramele în plus accelerează declinul cognitiv și deteriorarea memoriei
Greutatea corporala in exces poate sa afecteze mai mult decat sanatatea fizica. Un studiu recent, realizat de Universita ...
-
ANM anunță întoarcerea temperaturilor de peste 20 de grade. Când scăpăm de frigul care a pus stăpânire pe țara noastră
Romania se confrunta cu un episod de vreme rece, in care temperaturile vor cobori sub 6 grade Celsius pe timpul zilei, i ...
-
Negocierile lui Donald Trump cu Rusia: "Ucraina va ieşi din război cu o configuraţie teritorială puţin diferită"
Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat ca Ucraina va iesi din razboiul cu Rusia cu o alta configuratie teritoriala, ...
-
Serviciile secrete ale SUA oferă prima imagine clară a navei spațiale misterioase care eliberează obiecte pe orbită și se apropie de alți sateliți
O agenție americana de informații a facut publica o fotografie de o claritate fara precedent a unei nave spațiale chinez ...
-
Crimă cu bestialitate în Caraș-Severin. Un tânăr de 21 de ani a fost ucis de tatăl vitreg, iar mama lui a fost înjunghiată de moarte
O crima șocanta a avut loc in Caraș-Severin. Un tanar de 21 de ani a fost ucis, iar mama lui a ajuns la spital in stare ...
-
Ce ascunde ecusonul găsit pe echipamentul atacatorului din Cracovia. Simbolul are o istorie controversată și un mesaj macabru
Un detaliu de pe echipamentul atacatorului care a provocat masacrul din Cracovia a atras atenția dupa publicarea unor fo ...
-
Lex Fridman l-a șocat pe Joe Rogan cu răspunsul sincer la întrebarea ce crede că se întâmplă când murim
Cercetatorul de la MIT, Lex Fridman, a dat un raspuns simplu atunci cand a fost intrebat ce se intampla dupa moarte. Se ...
-
Profeția lui Thoth. Ziua Tăcerii și Marele Cutremur al Lumii
Despre rabdarea zeilor, surzenia omului și ziua in care adevarul va acoperi glasurile lumii. I. Rabdarea zeilor Asculta, ...
-
Un "Cernobîl digital" ar putea paraliza lumea. Avertismentul unui laureat Nobel despre riscurile inteligenței artificiale
Geoffrey Hinton, unul dintre pionierii inteligenței artificiale și laureat al Premiului Nobel, avertizeaza ca tehnologia ...
-
De la ION la GROK - Tehnocrația transumanista se va face fară clasa politică: "Nu Trump conduce Statele Unite, ci inteligența artificială"
Autor: Valentin Katasonov Inteligența artificiala (IA) se implica din ce in ce mai activ in viața oamenilor. Este utili ...
-
Salariile noilor miniștri PSD. Cât îi costă pe români lunar oamenii din Guvernul Luca Niculescu
Romania are un nou Guvern de aproape doua saptamani. Executivul condus de independentul Luca Niculescu a fost construit ...
-
Alertă în Rusia: Epidemia de HIV se extinde rapid în zeci de regiuni
Rusia se confrunta cu o epidemie generalizata de HIV in 27 de regiuni, unde virusul nu mai circula doar in randul grupur ...
-
Analiștii spulberă bucuria celor care au răs de Trump: rezultatul alegerilor nu-l afectează aproape deloc
Pierderile categorice suferite de Partidul Republican la alegerile din aceasta saptamana l-au lasat pe presedintele Dona ...
-
Noapte de coșmar în Masivul Retezat: Turist căzut de pe creastă, căutat cu drona și câini de salvare
Salvamontiștii hunedoreni au intervenit in Masivul Retezat pentru salvarea unui turist care ar fi alunecat pe gheața și ...
-
Prognoza meteo până pe 7 decembrie: cum va fi prima săptămână de iarnă calendaristică
Meteorologii au emis, vineri, prognoza pentru perioada 9 noiembrie -7 decembrie si anunta temperaturi usor mai scazute d ...
-
Schemă frauduloasă prin care s-au furat 11,6 milioane de lei de la bugetul statului! Metoda incredibilă la care s-au gândit trei femei din Bacău
Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau acuza trei angajate ale unei firme de transport rutier in ...
-
Ies la iveală detalii despre atacatorul din Cracovia și legăturile sale cu extrema dreaptă
Barbatul responsabil pentru atacul din centrul Cracoviei, in urma caruia șase persoane au fost ucise și alte 16 ranite, ...
-
CERN a obținut un rezultat istoric după 42 de ani de căutări. Ce au descoperit fizicienii despre o lume necunoscută a Universului
Dupa mai bine de patru decenii de cercetari, fizicienii de la CERN au obținut primele dovezi experimentale pentru unul d ...
-
Sigiliul Uman: Cum devin oamenii obiecte de venerație, ură și dorință în era digitală și cum să rupem vraja VIDEO
Dr. Heather Lynn Robin Leach incheia fiecare episod din Lifestyles of the Rich and Famous dorindu-le telespectatorilor & ...
-
Cinci metode eficiente și economice de a avea mai multă căldură în casă fără să umbli la termostat
Creșterea temperaturii la termostat pare cea mai simpla soluție pentru a face mai cald in locuința in sezonul rece, insa ...
-
Nouă tentativă de asasinare la adresa lui Donald Trump. Venezuelean cu mașina plină de arme, reținut lângă Casa Albă: „Vocile din cap" i-au cerut uciderea președintelui SUA
Un cetațean venezuelean a fost reținut de catre serviciul de securitate american. Barbatul intenționa sa-l ucida pe Dona ...
-
Cristela Georgescu răbufnește după apariția motivării prelungirii arestului preventiv: Avocații noștri nu au primit documentul oficial!
Cristela Georgescu izbucnește dupa ce in presa a aparut motivarea prelungirii arestului preventiv pentru soțul sau. Soți ...
-
Război psihologic în Europa: După aeroporturi, televiziunile sunt amenințate cu bombă: "Vrem ca toată lumea să afle de noi"
Mai multe televiziuni din Europa, intre care RTÉ din Irlanda, Sky din Marea Britanie și Nova TV din Bulgaria, au ...
-
Dintr-o dată totul a devenit ciudat: Cercetătorii au folosit un "psihomanteu" pentru a invoca întâlniri cu fantome
O femeie a simțit pe cineva mangaindu-i parul. Pentru ea, era o persoana draga care murise. Alți participanți au descri ...
-
Ce scriu judecătorii despre banii pentru campania lui Călin Georgescu: Afacerea cu aur din Dubai, finanțarea de 6 milioane și legăturile internaționale
Calin Georgescu ar fi incercat inca din 2021 sa obțina o finanțare de 6 milioane de euro, destinata atat dezvoltarii une ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu