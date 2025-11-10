Bătaie de joc la CEC: Pensionarii romani sunt forțați să plătească cu cardul. În caz contrar, li se ia comision, deși legea interzice taxarea pensiilor
Postat la: 10.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Pensionarii români care aleg să încaseze pensia pe card nu mai au posibilitatea să își retragă toți banii! Sau dacă o fac, au de dat bani înapoi. Băncile au început să perceapă comisioane de adminstrare a cardului, așa că pensionarii au de ales: fie plătesc cu cardul, fie trebuie să meargă personal la bancă să plătească comisionul, fiindcă legea interzice ca banii să fie retrași direct din cont.
Clienții care au carduri de pensii la CEC Bank și au ales să își retragă toți banii din cont odată cu primirea pensiei au fost contactați telefonic să li se spună că au de achitat comisioane restante de câte 4 lei pe lună. ZERO comision lunar de administrare dacă ai încasări lunare reprezentând venituri peste 800 de lei în contul deschis la CEC Bank și efectuezi o tranzacție pe lună la comercianți prin utilizarea cardului, indiferent de valoare, altfel comisionul este 4 lei/lună.
Practic, oanenii sunt constrânși să facă plăți cu cardul, deși poate nu doresc acest lucru. În caz contrar, ei sunt nevoiți să achite din buzunar și din pensiile deja mult prea mici comisioane. Un număr de 4.692.612 de pensionari era înregistrat în octombrie 2025 în România, cu 198 mai puţini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.775 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).
Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,021 miliarde lei. Din totalul pensionarilor, 540.718 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 720 lei. Potrivit statisticilor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.775.635 de persoane, dintre care 2.156.560 femei, în timp ce pensia medie era de 3.104 de lei.
Pensie anticipată au primit, în octombrie 2025, un număr de 2.552 de persoane (3.656 de lei pensie medie), pensie anticipată parţială 69.543 de persoane (2.620 de lei, pensia medie) şi pensie de invaliditate 399.873 de persoane (pensie medie de 1.102 lei), dintre care 45.934 de persoane pentru gradul I de invaliditate (964 lei, pensie medie). În aceeaşi lună, pensie de urmaş s-a acordat unui număr de 443.911 persoane (1.501 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 98 pensionari (540 de lei, în medie).
