Cât de pregătită este România să facă față unui atac cu rachete balistice din partea Iranului. Are sistemul de apărare autonomie?

După ce România a permis Statelor Unite să desfășoare trupe și echipamente la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu în sprijinul operațiunilor din Iran, apar întrebări privind capacitatea țării de a se apăra în cazul unui atac cu rachete balistice. Apărarea României se bazează pe bateriile Patriot și pe sistemul antirachetă Aegis Ashore de la Deveselu, însă experții analizează dacă aceste capacități ar fi suficiente în contextul tensiunilor tot mai mari din regiune. Iranul a lansat deja o amenințare la adresa României, prin vocea purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmaeil Baghaei.

"În ceea ce privește unele țări din Europa de Est, în mod special România, pe care ați menționat-o, da, am auzit că există interviuri și declarații pe acest subiect. Fără îndoială, o asemenea acțiune ar însemna participarea la agresiunea militară împotriva Iranului. Această acțiune este complet inacceptabilă din punct de vedere al dreptului internațional și ar atrage responsabilitatea internațională a statului român dacă ar fi pusă în practică. De asemenea, din punct de vedere politic, ar reprezenta o pată neagră în istoria relațiilor dintre Iran și această țară, deoarece poporul iranian și poporul român au fost mereu într-o relație de prietenie. Nu există niciun motiv sau pretext pentru ca o altă țară să se implice în această agresiune militară, iar din punctul nostru de vedere acest lucru este categoric inacceptabil", a declarat Esmail Baghaei.

Dacă luăm în considerare capacitățile pur românești în apărarea împotriva rachetelor balistice, atunci țara are în serviciu cel puțin trei baterii Patriot (au fost patru, dar România a transferat una Ucrainei), dar din vara anului 2024, doar una era pregătită de luptă, arată Defence Express. Conform sursei citate, important este numărul de interceptoare PAC-3 MSE pe care țara le are în stoc, iar neoficial există date disponibile despre aproximativ 170 de interceptoare. Calculând două rachete per țintă, acest lucru oferă posibilitatea de a doborî 85 de rachete balistice în condițiile unei eficiențe ideale de 100%.

România găzduiește sistemul de apărare antirachetă Aegis Ashore - un fel de „distrugător de apărare aeriană terestru" (Aegis Ashore, adică 'Aegis la țărm' este varianta de uscat a sistemului amplasat pe distrugătoarele americane din clasa Arlegigh Burke și Ticonderoga. Baza Deveselu, ca și baza soră din Polonia, sunt baze ale US Navy n.r.) cu rachete interceptoare SM-3 lansate de pe un lansator Mark 41, o stație radar SPY-1 și un sistem de control al focului Aegis.

Un distrugător Aegis din clasa Arleigh Burke a folosit rachete SM-3, precum cele amplasate și la Deveselu, ca să doboare rachetele balistice iraniene care vizau Turcia. Iar faptul că SUA și România sunt pregătite să îl folosească dacă va fi necesar este demonstrat și de faptul că americanii, alături de aeronave și personal, vor desfășura și în România echipamente de comunicații prin satelit, care vor fi operate tocmai cu sistemul de apărare antirachetă Aegis Ashore.