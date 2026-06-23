Ce nu trebuie să spui niciodată când ești oprit de poliție în trafic. Întrebarea aparent banală a polițistului care poate influența dosarul

Puțini șoferi rămân complet relaxați atunci când sunt opriți de poliție în trafic. În astfel de momente, agenții le adresează adesea o întrebare care, deși pare banală, îi poate pune în dificultate: „Știți de ce ați fost oprit?".

În jurul acestei întrebări s-au creat numeroase mituri, iar mulți conducători auto se tem că un răspuns nepotrivit le-ar putea aduce probleme suplimentare. Potrivit avocatului Vladimir Miljević, situația este însă mai nuanțată, iar legislația stabilește clar care sunt drepturile și obligațiile șoferilor, scrie Blic.

Ce trebuie să facă șoferul atunci când este oprit de poliție

Într-o declarație acordată publicației citate, avocatul a explicat că un conducător auto nu este obligat să răspundă întrebărilor adresate de polițist, ci doar să prezinte documentele solicitate.

„Șoferul nu are obligația de a răspunde la întrebările unui polițist. Ar trebui să prezinte documentele și să nu intre în discuții. Tema despre ce ar trebui să spună un șofer atunci când este oprit de un polițist vine din Occident, în special din Statele Unite ale Americii", spune Vladimir Miljević.

Avocatul precizează că, în practică, declarațiile verbale făcute de șoferi în timpul unui control rutier sunt rareori luate în considerare de instanțe.

„Majoritatea judecătorilor vor respinge astfel de declarații, deoarece nu sunt consemnate într-un proces-verbal. Există situații extreme, dar acestea sunt rare și nu pot fi luate în serios", explică acesta.

Rolul procesului-verbal și drepturile conducătorului auto

Potrivit lui Vladimir Miljević, orice audiere sau declarație care ar putea avea valoare juridică trebuie consemnată într-un proces-verbal.

„Orice act de audiere trebuie efectuat prin întocmirea unui proces-verbal. Fără un proces-verbal care să confirme că șoferul a fost informat despre drepturile sale, orice altă discuție este lipsită de sens. O declarație verbală nu poate constitui o probă", afirmă avocatul.

Acesta spune că, înainte de orice altă discuție, polițistul trebuie să îi comunice șoferului motivul pentru care a fost oprit și să îi solicite documentele.

„Șoferul ar trebui să întrebe de ce a fost oprit, nu să răspundă la întrebări. Șoferul are dreptul să introducă obiecții în procesul-verbal. Totuși, șoferul nu are niciodată obligația de a semna procesul-verbal. Semnarea poate implica recunoașterea contravenției", subliniază Miljević.

În final, avocatul le recomandă conducătorilor auto să își păstreze calmul și să evite discuțiile contradictorii cu agenții de poliție.

„Cel mai bun sfat este ca șoferul să fie politicos și calm, dar să nu răspundă la întrebări. Ar trebui să prezinte documentele și să nu intre în discuții", spune Vladimir Miljević.