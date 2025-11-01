Ce stiu ei si nu stim noi? Oficialii administrației Trump se baricadează: Tot mai mulți se mută în reşedinţe militare din zona Washingtonului
Postat la: 01.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Mai mulţi oficiali ai administraţiei Trump, între care şeful Pentagonului, Pete Hegseth, secretarul de stat Marco Rubio şi Kristi Noem, secretarul pentru securitate internă, s-au mutat în cartiere şi locuinţe destinate militarilor, un demers care, deşi nu este fără precedent, este mai puţin obişnuit, scrie The New York Times (NYT).
Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, s-a mutat într-o casă din Fort McNair, rezervată în mod tradiţional pentru vicepreşedintele Statului Major al Armatei. Potrivit unui oficial al Departamentului Apărării, Hegseth plăteşte o chirie de 4.655,70 dolari pe lună pentru a locui la Ft. McNair în acest an.
Cazarma 8 de la Fort McNair din Washington, situată de-a lungul râului Anacostia, a fost în mod tradiţional reşedinţa vicepreşedintelui de stat major al armatei. Dar la începutul celui de-al doilea mandat al preşedintelui Trump, locuinţa a rămas vacantă. Generalul promovat în această funcţie a optat să rămână într-o altă bază din apropiere, de cealaltă parte a râului Potomac. Acest lucru i-a oferit secretarului apărării Pete Hegseth ocazia de a o revendica.
În timp ce Hegseth se instala în locuinţă, care este păzită, în mod istoric, de două tunuri din perioada Războiului de Independenţă, şi alţi oficiali ai administraţiei Trump s-au mutat în case construite şi proiectate pentru amirali şi generali de rang înalt în zona Washingtonului.
Câţiva oficiali ai Casei Albe au mai locuit în trecut în locuinţe militare, dar pare neobişnuit ca mai mulţi membri ai cabinetului şi alţi oficiali să se mute în cartiere militare într-un interval de timp atât de scurt, notează NYT.
La scurt timp după ce a depus jurământul ca secretar de stat, Marco Rubio s-a mutat la câteva uşi distanţă de omologul său de la Pentagon. Rubio locuieşte acolo în mare parte singur. Familia sa a ales să rămână în Florida, potrivit unui oficial al Departamentului de Stat.
Kristi Noem, secretarul pentru securitate internă, locuieşte într-o „facilitate de reprezentare guvernamentală" deţinută de Paza de Coastă şi „plăteşte o chirie la preţul pieţei", a declarat Tricia McLaughlin, purtătoare de cuvânt a Departamentului pentru Securitate Internă.
Daniel P. Driscoll, secretarul Armatei, s-a mutat şi el într-o locuinţă militară, la fel şi secretarul Marinei, John Phelan, a cărui casă din Washington a fost distrusă într-un incendiu în luna mai, potrivit unui membru al personalului Congresului.
În timpul primului mandat al lui Trump, se ştie că doar Jim Mattis, secretarul apărării, şi Mike Pompeo, secretarul de stat, au locuit o perioadă în locuinţe militare.
Nu este clar de ce atât de mulţi oficiali ai administraţiei Trump caută acum să locuiască în baze militare, dar este probabil să fie vorba de motive de securitate.
Fosta consilieră a Casei Albe Katie Miller, mamă a trei copii mici şi soţia lui Stephen Miller, mâna dreaptă a preşedintelui Trump, a ieşit din casa ei într-o joi dimineaţă, luna trecută, şi s-a confruntat cu o femeie pe care nu o cunoştea. Când a povestit această întâmplare la Fox News, ea a descris întâlnirea ca pe un protest care a depăşit limita. Străina i-a spus lui Miller: „Te urmăresc", a povestit ea. Era ziua de după asasinarea lui Charlie Kirk, scrie The Atlantic.
Stephen Miller s-a alăturat de curând listei tot mai lungi de înalţi funcţionari politici numiţi de administraţia Trump care locuiesc în cartiere militare din zona Washingtonului, unde sunt protejaţi nu numai de potenţiale acte de violenţă, ci şi de proteste.
Este un semn ameninţător al polarizării naţiunii, la care a contribuit chiar administraţia Trump, faptul că unii dintre aceşti înalţi funcţionari publici au simţit nevoia să se separe de public. Aceşti funcţionari civili pot acum să se bazeze pe armata SUA pentru a-şi spori securitatea personală. Dar atât de mulţi au făcut acest pas, încât acum pun presiune pe disponibilitatea locuinţelor pentru ofiţerii de rang înalt ai naţiunii, potrivit The Atlantic. Când echipa directorului Serviciului Naţional de Informaţii, Tulsi Gabbard, a întrebat la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump despre mutarea ei la McNair, acest lucru nu a fost posibil din motive de spaţiu.
Un alt înalt oficial al Casei Albe, pe care The Atlantic nu îl numeşte din motive de securitate legate de o ameninţare străină specifică, a părăsit şi el o casă privată mutându-se într-o instalaţie militară după uciderea lui Kirk. În acest caz, oficialii de securitate l-au îndemnat pe oficial să se mute într-o locuinţă militară, potrivit persoanelor informate despre această mutare.
Schimbarea contribuie la estomparea graniţelor tradiţionale dintre lumea civilă şi cea militară. Trump a făcut din armată un element mult mai vizibil al politicii interne, desfăşurând forţe ale Gărzii Naţionale în Washington, Los Angeles şi alte oraşe conduse de democraţi. El a decretat că aceste oraşe ar trebui folosite ca „terenuri de antrenament" în lupta împotriva „inamicului din interior".
Evaluarea ameninţărilor s-a schimbat şi ea în ultimii ani. Trump a supravieţuit a două tentative de asasinat, Iranul şi-a intensificat eforturile de a ucide oficiali federali, iar violenţa politică - cum ar fi împuşcarea în iunie a doi congresmeni democraţi din Minnesota, uciderea lui Kirk în septembrie şi împuşcăturile de la un centru pentru imigranţi din Texas două săptămâni mai târziu - reprezintă un pericol real.
Rezultatul este epuizarea stocului de case alocate de obicei ofiţerilor superiori în uniformă din bazele din zona Washingtonului. Unele dintre aceste case, proiectate pentru generali cu trei şi patru stele, nu au suficiente dormitoare pentru familiile cu copii mici, scrie The Atlantic. Multe au probleme cu reducerea plumbului şi necesită reparaţii semnificative. Armata a notificat Congresul în ianuarie că intenţionează să cheltuiască peste 137.000 de dolari pentru reparaţii şi modernizări la casa lui Hegseth din McNair înainte ca acesta să se mute.
Atât predecesorul lui Hegseth, Lloyd Austin, cât şi omologul lui Austin din Departamentul de Stat, Antony Blinken, s-au confruntat cu protestatari la casele lor din nordul Virginiei, care nu se aflau în baze militare. Protestatarii din Gaza care şi-au instalat tabăra în faţa casei lui Blinken, unde acesta locuia cu copiii săi mici, şi au stropit cu sânge fals maşinile care treceau pe acolo.
După asasinarea lui Kirk, administraţia Trump a desemnat antifa drept organizaţie teroristă internă, chiar dacă nu există o organizaţie antifa centralizată, nu s-au stabilit legături organizaţionale cu presupusul ucigaş al lui Kirk, iar categoria de organizaţie teroristă internă nu are nicio semnificaţie în legislaţia federală.
La începutul acestei luni, familia Miller a scos la vânzare casa lor cu şase dormitoare din nordul Arlingtonului, la preţul de 3,75 milioane de dolari. Anunţul promitea „o combinaţie rară de izolare, rafinament şi design impresionant", menţionează The Atlantic.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Ar putea fi Armaghedonul Ucrainean - cea mai dură bătălie a întregului război: Au fost trimise trupele de asalt, iar rușii sunt câtă frunză, câtă iarbă
Una dintre cele mai aprige batalii din razboiul de trei ani din Ucraina se da in Pokrovsk, un important nod feroviar car ...
-
Se pune la cale ceva intens: Întâlnire ultra-secretă la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
Ministerul Afacerilor Externe al Spaniei va gazdui marți, 4 noiembrie, la Madrid, o reuniune „secreta, cu ușile in ...
-
Soarele de sub Pământ: Cel mai mare proiect științific din lume intră într-o fază finală
O mașina colosala ingropata in sudul Franței ar putea dezlanțui in curand energia stelelor. Susținut de 35 de țari și de ...
-
Se distruge bariera naturală a lumii: Efectele vor fi atât de grave încât sunt și greu de cuantificat
Cresterea temperaturilor oceanice ar putea provoca pierderea stabilitatii pe termen lung a aproximativ 60% dintre princi ...
-
De la Ilie "Nenorocire" pentru toți românii: Facturile cresc de la 1 noiembrie si vor băga populatia intr-o saracie crunta!
Începand de sambata, 1 noiembrie 2025, taxa pentru cogenerarea de inalta eficienta va crește cu 62%, de la 0,0084 ...
-
Octogenară ucisă de un cocktail letal din vin, săpun și medicamente de femeia care avea cea mai mare încredere. Miza - un apartament în Ilfov
Un caz cutremurator a ieșit la iveala in localitatea Pantelimon, județul Ilfov, unde o femeie de 83 de ani ar fi fost uc ...
-
Partea întunecată a guvernării lui Zelenski: Lideri din opoziție și activiști vorbesc despre justiția folosită ca armă politică
Parlamentari din opoziție și activiști ai societații civile susțin ca actuala conducere a Ucrainei folosește justiția ca ...
-
Uber anunță: Taxiurile fără șofer vor circula frecvent în Europa. Primele țări care le vor găzdui
Elveția și alte țari europene ar putea vedea flote de taxiuri fara șofer pe strazi „mai devreme decat mai tarziu", ...
-
Motivele pentru care bursele europene au închis vineri pe minus
Bursele europene au inchis vineri in teritoriu negativ, in timp ce investitorii au reactionat la datele care arata o sca ...
-
Aurul se depreciază cu 1% pe fondul semnelor de întrebare de la Rezerva Federală (FED)
Pretul aurului a scazut vineri cu 1%, influentat de incertitudinile legate de o posibila noua reducere a dobanzii de pol ...
-
Ce, atâta presă? Casa Albă impune o nouă regulă care restricționează accesul jurnaliștilor acreditați la spațiile din apropierea Biroului Oval
Administrația de la Washington a introdus o noua regula care limiteaza accesul jurnaliștilor acreditați la birourile sec ...
-
Copiii născuți din mame infectate cu COVID-19 prezintă o probabilitate mai mare de diagnostic cu autism
Un studiu de amploare realizat in Massachusetts și publicat in revista Obstetrics and Gynecology sugereaza ca infecția c ...
-
Noile sancțiuni împotriva Moscovei nu au dus la o scădere a exporturilor de petrol din porturile de vest ale Federației Ruse
Sancțiunile SUA și UE impuse saptamana trecuta Moscovei și marilor companii petroliere rusești, Lukoil și Rosneft, nu au ...
-
Teoria că trăim într-un „Matrix", demontată de formulele matematice: Universul nu poate fi doar o simulare
O echipa internaționala de cercetatori susține ca ipoteza conform careia universul ar fi o simulare controlata de un sup ...
-
Pedepse dure pentru medicii care răspândesc informații false în spațiul public. Ce prevede proiectul de lege depus la Parlament
Un proiect de lege depus la Parlament, semnat de aproape 60 de senatori și deputați PSD, USR și AUR, prevede ca medicii ...
-
Un cuplu din Gorj și-a vândut copilul pe 7.000 de euro ca să își cumpere mașină: DIICOT cere arest urgent
Un cuplu din Gorj și-a vandut copilul ca sa iși cumpere mașina. Pentru cei doi, viața micuțului a valorat fix 7.000 de e ...
-
A fost numit un nou șef la Jandarmeria Capitalei: În timpul liber slujește ca preot pentru oamenii cu deficiențe de auz
Ministerul de Interne l-a numit in funcția de director general al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureșt ...
-
ÎCCJ dă undă verde acțiunilor în instanță pentru efectele vaccinării anti-COVID. Victimele pot invoca și răspunderea statului
Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit in mod expres ca o persoana prejudiciata in urma vaccinarii impotri ...
-
Pregătiri de război cu Rusia: UE va elabora un plan pentru transferul rapid de echipamente grele
Comisia Europeana (CE) va prezenta in noiembrie un proiect de plan pentru dezvoltarea infrastructurii de transport și a ...
-
Uniunea Europeană renunţă la interceptarea conversaţiilor private online pentru combaterea pedofiliei
Uniunea Europeana va renunta la cea mai criticata masura dintr-un proiect de reglementare impotriva pedofiliei online. C ...
-
Tinerii din Republica Moldova se înscriu în trupele de mercenari Wagner și luptă în Ucraina
În cursul zilei de miercuri, ofițerii INI, in comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS "Fulger" au desfaș ...
-
Sute de mii de pești otrăviți în teste chimice cerute de Uniunea Europeană
Un nou studiu intarește apelul Humane World for Animals pentru o reforma a legislației REACH, care sa elimine testele pe ...
-
Putin a folosit in Ucraina o rachetă capabilă să transporte un focos nuclear dar a avut o incarcatura conventională
Rusia a utilizat in ultimele luni in atacurile sale asupra Ucrainei o racheta de croaziera a carei dezvoltare, in secret ...
-
Au descoperit un antibiotic devastator de puternic din neatenție. Bacteriile rezistente sunt pa!
O echipa de cercetatori de la Universitatea Warwick și Universitatea Monash a descoperit un nou antibiotic puternic, num ...
-
Doi români din Marea Britanie și-au folosit copiii pentru a fura haine de firmă. Cuplul a recunoscut patru infracțiuni
Un cuplu de romani din Marea Britanie a fost condamnat pentru furt repetat de haine și accesorii de designer, dupa ce și ...
-
AI Sex: Meta, acuzată că ar fi descărcat mii de filme pentru adulți pentru a-și antrena Inteligenta Artificială
Meta este acuzata ca ar fi descarcat ilegal aproape 2.400 de filme pentru adulți pentru a-și antrena sistemele de inteli ...
-
Meet NEO - robotul umanoid de 20.000 de dolari care îți face curat, spală rufele și dansează poate fi acum comandat VIDEO
Compania americana 1X, specializata in inteligența artificiala și robotica, a lansat NEO, un robot umanoid conceput sa d ...
-
Polymarket a fost interzis de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc pe teritoriul României
Platforma Polymarket a fost inclusa pe lista neagra a operatorilor care desfașoara activitați de jocuri de noroc fara li ...
-
Angajații Distrigaz și ai firmei private care s-au prezentat la blocul din Rahova au fost arestați
Trei persoane au fost arestate preventiv, iar doua firme sunt cercetate penal in dosarul exploziei din Rahova, soldate c ...
-
Compania Distrigaz Sud Rețele, urmărită penal în urma exploziei din Rahova: Reacția companiei de gaze
Oficialii Distrigaz Sud Rețele au reacționat dupa ce procurorii au decis ca societatea are calitatea de suspect in urma ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu