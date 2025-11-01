Ce stiu ei si nu stim noi? Oficialii administrației Trump se baricadează: Tot mai mulți se mută în reşedinţe militare din zona Washingtonului

Mai mulţi oficiali ai administraţiei Trump, între care şeful Pentagonului, Pete Hegseth, secretarul de stat Marco Rubio şi Kristi Noem, secretarul pentru securitate internă, s-au mutat în cartiere şi locuinţe destinate militarilor, un demers care, deşi nu este fără precedent, este mai puţin obişnuit, scrie The New York Times (NYT).

Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, s-a mutat într-o casă din Fort McNair, rezervată în mod tradiţional pentru vicepreşedintele Statului Major al Armatei. Potrivit unui oficial al Departamentului Apărării, Hegseth plăteşte o chirie de 4.655,70 dolari pe lună pentru a locui la Ft. McNair în acest an.

Cazarma 8 de la Fort McNair din Washington, situată de-a lungul râului Anacostia, a fost în mod tradiţional reşedinţa vicepreşedintelui de stat major al armatei. Dar la începutul celui de-al doilea mandat al preşedintelui Trump, locuinţa a rămas vacantă. Generalul promovat în această funcţie a optat să rămână într-o altă bază din apropiere, de cealaltă parte a râului Potomac. Acest lucru i-a oferit secretarului apărării Pete Hegseth ocazia de a o revendica.

În timp ce Hegseth se instala în locuinţă, care este păzită, în mod istoric, de două tunuri din perioada Războiului de Independenţă, şi alţi oficiali ai administraţiei Trump s-au mutat în case construite şi proiectate pentru amirali şi generali de rang înalt în zona Washingtonului.

Câţiva oficiali ai Casei Albe au mai locuit în trecut în locuinţe militare, dar pare neobişnuit ca mai mulţi membri ai cabinetului şi alţi oficiali să se mute în cartiere militare într-un interval de timp atât de scurt, notează NYT.

La scurt timp după ce a depus jurământul ca secretar de stat, Marco Rubio s-a mutat la câteva uşi distanţă de omologul său de la Pentagon. Rubio locuieşte acolo în mare parte singur. Familia sa a ales să rămână în Florida, potrivit unui oficial al Departamentului de Stat.

Kristi Noem, secretarul pentru securitate internă, locuieşte într-o „facilitate de reprezentare guvernamentală" deţinută de Paza de Coastă şi „plăteşte o chirie la preţul pieţei", a declarat Tricia McLaughlin, purtătoare de cuvânt a Departamentului pentru Securitate Internă.

Daniel P. Driscoll, secretarul Armatei, s-a mutat şi el într-o locuinţă militară, la fel şi secretarul Marinei, John Phelan, a cărui casă din Washington a fost distrusă într-un incendiu în luna mai, potrivit unui membru al personalului Congresului.

În timpul primului mandat al lui Trump, se ştie că doar Jim Mattis, secretarul apărării, şi Mike Pompeo, secretarul de stat, au locuit o perioadă în locuinţe militare.

Nu este clar de ce atât de mulţi oficiali ai administraţiei Trump caută acum să locuiască în baze militare, dar este probabil să fie vorba de motive de securitate.

Fosta consilieră a Casei Albe Katie Miller, mamă a trei copii mici şi soţia lui Stephen Miller, mâna dreaptă a preşedintelui Trump, a ieşit din casa ei într-o joi dimineaţă, luna trecută, şi s-a confruntat cu o femeie pe care nu o cunoştea. Când a povestit această întâmplare la Fox News, ea a descris întâlnirea ca pe un protest care a depăşit limita. Străina i-a spus lui Miller: „Te urmăresc", a povestit ea. Era ziua de după asasinarea lui Charlie Kirk, scrie The Atlantic.

Stephen Miller s-a alăturat de curând listei tot mai lungi de înalţi funcţionari politici numiţi de administraţia Trump care locuiesc în cartiere militare din zona Washingtonului, unde sunt protejaţi nu numai de potenţiale acte de violenţă, ci şi de proteste.

Este un semn ameninţător al polarizării naţiunii, la care a contribuit chiar administraţia Trump, faptul că unii dintre aceşti înalţi funcţionari publici au simţit nevoia să se separe de public. Aceşti funcţionari civili pot acum să se bazeze pe armata SUA pentru a-şi spori securitatea personală. Dar atât de mulţi au făcut acest pas, încât acum pun presiune pe disponibilitatea locuinţelor pentru ofiţerii de rang înalt ai naţiunii, potrivit The Atlantic. Când echipa directorului Serviciului Naţional de Informaţii, Tulsi Gabbard, a întrebat la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump despre mutarea ei la McNair, acest lucru nu a fost posibil din motive de spaţiu.

Un alt înalt oficial al Casei Albe, pe care The Atlantic nu îl numeşte din motive de securitate legate de o ameninţare străină specifică, a părăsit şi el o casă privată mutându-se într-o instalaţie militară după uciderea lui Kirk. În acest caz, oficialii de securitate l-au îndemnat pe oficial să se mute într-o locuinţă militară, potrivit persoanelor informate despre această mutare.

Schimbarea contribuie la estomparea graniţelor tradiţionale dintre lumea civilă şi cea militară. Trump a făcut din armată un element mult mai vizibil al politicii interne, desfăşurând forţe ale Gărzii Naţionale în Washington, Los Angeles şi alte oraşe conduse de democraţi. El a decretat că aceste oraşe ar trebui folosite ca „terenuri de antrenament" în lupta împotriva „inamicului din interior".

Evaluarea ameninţărilor s-a schimbat şi ea în ultimii ani. Trump a supravieţuit a două tentative de asasinat, Iranul şi-a intensificat eforturile de a ucide oficiali federali, iar violenţa politică - cum ar fi împuşcarea în iunie a doi congresmeni democraţi din Minnesota, uciderea lui Kirk în septembrie şi împuşcăturile de la un centru pentru imigranţi din Texas două săptămâni mai târziu - reprezintă un pericol real.

Rezultatul este epuizarea stocului de case alocate de obicei ofiţerilor superiori în uniformă din bazele din zona Washingtonului. Unele dintre aceste case, proiectate pentru generali cu trei şi patru stele, nu au suficiente dormitoare pentru familiile cu copii mici, scrie The Atlantic. Multe au probleme cu reducerea plumbului şi necesită reparaţii semnificative. Armata a notificat Congresul în ianuarie că intenţionează să cheltuiască peste 137.000 de dolari pentru reparaţii şi modernizări la casa lui Hegseth din McNair înainte ca acesta să se mute.

Atât predecesorul lui Hegseth, Lloyd Austin, cât şi omologul lui Austin din Departamentul de Stat, Antony Blinken, s-au confruntat cu protestatari la casele lor din nordul Virginiei, care nu se aflau în baze militare. Protestatarii din Gaza care şi-au instalat tabăra în faţa casei lui Blinken, unde acesta locuia cu copiii săi mici, şi au stropit cu sânge fals maşinile care treceau pe acolo.

După asasinarea lui Kirk, administraţia Trump a desemnat antifa drept organizaţie teroristă internă, chiar dacă nu există o organizaţie antifa centralizată, nu s-au stabilit legături organizaţionale cu presupusul ucigaş al lui Kirk, iar categoria de organizaţie teroristă internă nu are nicio semnificaţie în legislaţia federală.

La începutul acestei luni, familia Miller a scos la vânzare casa lor cu şase dormitoare din nordul Arlingtonului, la preţul de 3,75 milioane de dolari. Anunţul promitea „o combinaţie rară de izolare, rafinament şi design impresionant", menţionează The Atlantic.