Ce trebuie să ştii despre grupele de sânge. De ce este important Rh-ul

Singurele două aspecte de importanţă majoră legate de grupa de sânge se referă la transfuzii şi la compatibilitatea sau incompatibilitatea între sângele mamei şi al fătului. O transfuzie cu produse din sânge incompatibile cu grupa ta poate declanşa un răspuns imun periculos, chiar fatal.

„Când ne referim la grupele de sânge, nu vorbim doar de grupa A(2), grupa B(3), grupa AB(4) sau grupa 0(1), ci şi de asocierea cu Rh-ul, care poate fi pozitiv sau negativ."

Grupa de sânge este determinată de prezenţa sau de absenţa unor antigeni pe suprafaţa globulelor roşii din sânge. Grupa de sânge A are antigeni A, grupa B - antigeni B, grupa AB are ambii antigeni, iar grupa 0 nu are nici antigeni A, nici B

Există 34 de sisteme de clasificare a grupelor de sânge. Cu toate acestea, doar două sunt utilizate pe scară largă. Acestea sunt sistemele AB0 şi Rh-pozitiv/Rh-negativ. Împreună formează cele opt grupe de sânge, de bază, pe care majoritatea oamenilor le cunosc:

A(2)-pozitiv;

A(2)-negativ;

B(3)-pozitiv;

B(3)-negativ;

AB(4)-pozitiv;

AB(4)-negativ;

0(1)-pozitiv;

0(1)-negativ.

Ce determină grupa de sânge

Grupele de sânge sunt determinate genetic.

„Orice copil poartă genele amestecate, într-un mod aleator, de la mamă şi de la tată. Nu există o formulă universală de calcul a probabilităţii. De exemplu, o persoană cu grupa de sânge A poate să aibă în codificarea genetică, care duce la expresia de A, fie AA, fie A0. Să zicem că această persoană e unul dintre părinţi. Dacă celălalt părinte are tot A, şi el, la rândul său, poate să aibă AA sau A0. Din combinaţiile posibile, între aceste bucăţi genetice, grupa de sânge a copilului poate să fie A sau 0."

Sângele este, de asemenea, grupat în funcţie de Rh. Acesta este un antigen care se găseşte în globulele roşii din sânge. Dacă celulele au antigen, sunt considerate Rh-pozitive. Dacă nu au, sunt considerate Rh-negative. În funcţie de prezenţa antigenului Rh, fiecărei grupe de sânge i se atribuie un simbol pozitiv sau negativ.

Distribuţia geografică a grupelor de sânge diferă, potrivit medicului Marinela Stănculete. Nu există grupa de sânge cel mai frecvent întâlnită din lume. Există o distribuţie geografică în funcţie de felul în care s-au produs migraţiile genetice şi de popoare în tot istoricul omenirii.

„În România, cea mai frecventă este grupa de sânge A, cunoscută şi ca A2, cu Rh pozitiv. Există zone din lume unde alte grupe de sânge sunt mai comune. Cele mai rare grupe de sânge la noi în ţară sunt: AB cu Rh negativ, B cu Rh negativ şi A cu Rh negativ, în această ordine."

În zilele noastre, e important să ne cunoaştem grupa de sânge doar la nivel orientativ. Dr. Stănculete precizează că singurele aspecte de importanţă medicală majoră se referă la transfuziile de sânge şi la compatibilitatea, respectiv incompatibilitatea de grup şi/sau Rh între sângele mamei şi al fătului.

„Este bine de ştiut ce grupă de sânge are un pacient înainte de a fi transfuzat. Dar, chiar dacă omul ştie ce grupă are, niciodată nu se va face o transfuzie conform afirmaţiei sale sau conform unei înregistrări precedente", precizează medicul.