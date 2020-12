Cea mai tare explicatie despre cum vaccinul anti COVID ataca proteina coronavirusului: "Iar ai venit, ticaloasa ce esti? Mori, disperato, mori!"

Vaccinurile Pfizer si Moderna au doar bucatelele de ARN care contin instructiunile de productie a proteinei care ajuta virusul sa intre in celulele noastre, si nu virusul, deci nu ne putem infecta de la vaccin, a explicat Razvan Chereches, profesor de sanatate publica la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca.

Practic, vaccinul actioneaza asupra invelisului coronavirusului, proteina care il protejeaza. Specialistul a explicat, pas cu pas, cum se comporta sistemul nostru imun cand orice corp strain intra in organism. "Daca organismul nostru intalneste o proteina, un virus sau o bacterie pe care nu o recunoaste, lanseaza un atac. Daca se lupta cu un virus, are nevoie de timp pentru a lansa un atac complet. Trebuie sa isi dea seama care parte a virusului o poate ataca si sa porneasca productia de arme ca sa atace partea respectiva. Asta poate sa ia cateva zile. intre timp, virusul se extinde si se inmulteste. Odata ce a invins un virus, sistemul nostru imun isi aduce aminte de el. Sistemul nostru imun are niste celule de memorie care, daca intalnesc din nou acelasi virus, anunta "l-am mai vazut pe ticalosul asta!". Sistemul nostru imun foloseste experienta anterioara pentru a distruge virusul inainte sa ne imbolnaveasca", scrie profesorul Razvan Chereches pe pagina sa de Facebook.

"Virusul COVID are o proteina pe exterior care il ajuta sa intre mai usor in celulele noastre (il face mai infectios). Aceasta proteina il face pe COVID sa fie un ticalos si mai mare - este o proteina ticaloasa. Virusul are ARN - informatia genetica care codeaza toata activitatea virusului. Cercetatorii au decodat tot ARN-ul virusului si au gasit sectiunea care are instructiunile de productie pentru proteina ticaloasa. Vaccinul Pfizer si Moderna contine doar bucatelele de ARN care contin instructiunile de productie pentru proteina ticaloasa. Deci nu ne putem infecta de la vaccin, pentru ca nu contine virusul. Odata vaccinati, celulele noastre primesc bucatelele de ARN cu instructiuni de productie si spun "ok, hai sa producem". Odata ce proteinele ticaloase au fost produse, segmentele de ARN sunt distruse (ca instructiunile de asamblare de la IKEA - nu mai ai nevoie de ele dupa ce ai asamblat dulapul). Astfel, celulele noastre produc o multime de proteina ticaloasa (care nu are un virus in apropiere, pe care sa il ajute sa intre in celule). Sistemul nostru imun vede proteinele ticaloase plutind fara directie si zice "ce naiba e asta?" si incepe sa atace proteinele. Cum le intalneste prima data, are nevoie de cateva zile ca sa declanseze un atac complet", a explicat Chereches.

De asemenea, specialistul in sanatate publica spune ca "febra, frisoanele, durerile musculare sunt doar semnele exterioare ale atacului sistemului nostru imun asupra proteinelor ticaloase". "Dupa ce sistemul nostru imun a distrus toate proteinele ticaloase, celulele de memorie tin minte exact cum se distrug. In acest punct, nu a mai ramas nimic din vaccin - doar amintirea celulelor de memorie a felului exact in care se distrug proteinele ticaloase. La un moment dat, un virus COVID intra in organismul nostru. Sistemul nostru imun nu l-a vazut pana acum, dar cum virusul este invelit in proteina ticaloasa, sistemul nostru imun zice "no bine, iar ai venit, ticaloasa ce esti? mori, disperato, mori!" Sistemul nostru imun lanseaza imediat un atac eficient (celulele de memorie stiu exact cum trebuie procedat) si distrug proteinele si virusul, inainte ca acesta sa aiba timp sa se reproduca. Felicitari, esti protejat de COVID-19!".