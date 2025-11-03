Cel mai bogat om al planetei "arată semne de îmbătrânire accelerată". Ce spun medicii despre Elon Musk

Elon Musk, miliardarul care deține platforma X (fosta Twitter), a apărut vizibil schimbat într-o recentă intervenție publică, stârnind îngrijorări legate de starea sa de sănătate.

Apariția de trei ore la podcastul „Joe Rogan Experience", difuzat vineri, a scos la iveală o imagine mai obosită și mai palidă a omului care conduce Tesla și SpaceX. Un medic american avertizează că semnele de îmbătrânire accelerată ar putea fi consecința stresului intens la care Musk a fost supus în ultimii ani.

„Chiar și în iulie 2024, la Convenția Națională Republicană, arăta mult mai proaspăt decât acum", spune dr. Stuart Fischer, medic din New York, citat de Daily Mail. „Expunerea continuă, stresul și controversele par să-l fi îmbătrânit fizic și emoțional", a adăugat acesta.

Potrivit specialistului, stresul constant nu afectează doar aspectul exterior, ci și sănătatea inimii. Nivelurile crescute de cortizol și adrenalină, eliberate în perioade prelungite de tensiune, cresc riscul de infarct și accident vascular cerebral.

„Stresul cronic reduce absorbția nutrienților, astfel încât vitaminele și antioxidanții esențiali nu mai pot fi utilizați eficient. Practic, celulele încep să "ruginească" mai repede", explică medicul.

Lipsa somnului, alimentația dezechilibrată și presiunea permanentă accentuează procesul de degradare. „Hormonii de stres distrug colagenul - proteina care oferă pielii fermitate și elasticitate. Pielea devine ternă, lăsată, apar cearcăne și riduri adânci. În timp, și creierul este afectat."

Dr. Fischer susține că Musk nu era pregătit pentru presiunea uriașă generată de implicarea sa tot mai directă în politica internațională.

„Chiar și politica locală e stresantă, dar cea globală e alt nivel. Oamenii care îl idolatrizau acum câțiva ani sunt acum dezamăgiți de el. Este epuizant. Iar el are în continuare companii de condus", spune medicul.

Pe lângă X, Elon Musk este și directorul executiv al companiei Tesla. După ce Donald Trump a revenit la Casa Albă în ianuarie 2025, acesta l-a numit pe Musk la conducerea Departamentului pentru Eficiența Guvernamentală (DOGE), o instituție nou creată pentru reducerea birocrației federale.

Relația dintre cei doi s-a deteriorat însă rapid, iar în luna mai Musk a anunțat că se retrage din funcție, după neînțelegeri cu președintele.

În 2020, Elon Musk votase cu Joe Biden și era considerat un simbol al inovației în domeniul energiei verzi. Achiziția Twitter în 2022 a marcat însă o schimbare radicală. După rebranduirea platformei în „X", mesajele sale au devenit tot mai politizate, iar în 2024 majoritatea postărilor vizau cauze conservatoare.

Recent, Musk a intervenit și în dezbaterile din politica britanică, susținând pe X că „războiul civil a început deja în Marea Britanie" și îndemnându-i pe englezi „să se alieze cu oameni duri, precum Tommy Robinson", o figură controversată a extremei drepte. Declarația a fost intens criticată de observatori politici și de presa britanică, care au catalogat-o drept „periculoasă și inflamatorie".

Cu imaginea unui om aflat sub presiune continuă și cu o expresie tot mai rigidă, Musk pare să plătească prețul succesului și al influenței globale. „Este stresul. Corpul nu minte. Când ești în centrul furtunii politice și economice mondiale, vârsta biologică se grăbește. Restul e doar o chestiune de timp," soune doctorul Fischer.

În ultimii ani, tot mai multe studii medicale asociază stresul cronic cu îmbătrânirea prematură, afectarea inimii și declinul cognitiv. În cazul lui Elon Musk, presiunea conducerii mai multor companii globale și a expunerii publice constante par să confirme această tendință.