Cel mai bogat om al planetei "arată semne de îmbătrânire accelerată". Ce spun medicii despre Elon Musk
Postat la: 03.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Elon Musk, miliardarul care deține platforma X (fosta Twitter), a apărut vizibil schimbat într-o recentă intervenție publică, stârnind îngrijorări legate de starea sa de sănătate.
Apariția de trei ore la podcastul „Joe Rogan Experience", difuzat vineri, a scos la iveală o imagine mai obosită și mai palidă a omului care conduce Tesla și SpaceX. Un medic american avertizează că semnele de îmbătrânire accelerată ar putea fi consecința stresului intens la care Musk a fost supus în ultimii ani.
„Chiar și în iulie 2024, la Convenția Națională Republicană, arăta mult mai proaspăt decât acum", spune dr. Stuart Fischer, medic din New York, citat de Daily Mail. „Expunerea continuă, stresul și controversele par să-l fi îmbătrânit fizic și emoțional", a adăugat acesta.
Potrivit specialistului, stresul constant nu afectează doar aspectul exterior, ci și sănătatea inimii. Nivelurile crescute de cortizol și adrenalină, eliberate în perioade prelungite de tensiune, cresc riscul de infarct și accident vascular cerebral.
„Stresul cronic reduce absorbția nutrienților, astfel încât vitaminele și antioxidanții esențiali nu mai pot fi utilizați eficient. Practic, celulele încep să "ruginească" mai repede", explică medicul.
Lipsa somnului, alimentația dezechilibrată și presiunea permanentă accentuează procesul de degradare. „Hormonii de stres distrug colagenul - proteina care oferă pielii fermitate și elasticitate. Pielea devine ternă, lăsată, apar cearcăne și riduri adânci. În timp, și creierul este afectat."
Dr. Fischer susține că Musk nu era pregătit pentru presiunea uriașă generată de implicarea sa tot mai directă în politica internațională.
„Chiar și politica locală e stresantă, dar cea globală e alt nivel. Oamenii care îl idolatrizau acum câțiva ani sunt acum dezamăgiți de el. Este epuizant. Iar el are în continuare companii de condus", spune medicul.
Pe lângă X, Elon Musk este și directorul executiv al companiei Tesla. După ce Donald Trump a revenit la Casa Albă în ianuarie 2025, acesta l-a numit pe Musk la conducerea Departamentului pentru Eficiența Guvernamentală (DOGE), o instituție nou creată pentru reducerea birocrației federale.
Relația dintre cei doi s-a deteriorat însă rapid, iar în luna mai Musk a anunțat că se retrage din funcție, după neînțelegeri cu președintele.
În 2020, Elon Musk votase cu Joe Biden și era considerat un simbol al inovației în domeniul energiei verzi. Achiziția Twitter în 2022 a marcat însă o schimbare radicală. După rebranduirea platformei în „X", mesajele sale au devenit tot mai politizate, iar în 2024 majoritatea postărilor vizau cauze conservatoare.
Recent, Musk a intervenit și în dezbaterile din politica britanică, susținând pe X că „războiul civil a început deja în Marea Britanie" și îndemnându-i pe englezi „să se alieze cu oameni duri, precum Tommy Robinson", o figură controversată a extremei drepte. Declarația a fost intens criticată de observatori politici și de presa britanică, care au catalogat-o drept „periculoasă și inflamatorie".
Cu imaginea unui om aflat sub presiune continuă și cu o expresie tot mai rigidă, Musk pare să plătească prețul succesului și al influenței globale. „Este stresul. Corpul nu minte. Când ești în centrul furtunii politice și economice mondiale, vârsta biologică se grăbește. Restul e doar o chestiune de timp," soune doctorul Fischer.
În ultimii ani, tot mai multe studii medicale asociază stresul cronic cu îmbătrânirea prematură, afectarea inimii și declinul cognitiv. În cazul lui Elon Musk, presiunea conducerii mai multor companii globale și a expunerii publice constante par să confirme această tendință.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Euro digital intră în faza finală. Christine Lagarde a anunțat când va avea loc lansarea "controlului total si saracia generală"
Președintele Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a anunțat, la sfarșitul saptamanii trecute, ca proiectul ...
-
Val de falimente în România: creștere de 35% a insolvențelor față de anul trecut
Conform datelor publicate de platforma de analiza financiara RisCo, in luna octombrie 2025 au fost inregistrate 989 de d ...
-
Cum au fraudat frații miliardari Micula statul cu sute de milioane de euro. Perchezitii DIICOT pentru recuperarea a 400 de milioane de euro
Procurorii DIICOT și polițiștii economici efectueaza luni percheziții in județul Bihor la mai multe societați din grupul ...
-
Legătura cu OZN-urile: Testele nucleare din anii 50 au provocat apariția unor fenomene cerești inexplicabile
Luminile enigmatice care au traversat cerul in anii 1940 și 1950, adesea catalogate drept fenomene aeriene neidentificat ...
-
A rămas insarcinata cu Inteligenta Artificială asistată de robotică: La 13 zile de la transfer femeia a avut un test de sarcina pozitiv
Colaborarea intre tehnologii de ultima generație, precum inteligența artificiala și robotica, a facut posibila o sarcina ...
-
Americanii au dezvoltat primul submarin nedetectabil cu propulsie magnetică. Cum vor să-l folosească Statele Unite
În Statele Unite, compania de aparare General Atomics dezvolta un submarin cu o tehnologie fara precedent, concepu ...
-
Cum să îți cureți plămânii în mod natural. Resursele care sunt la îndemâna tuturor
Plamanii sunt organe vitale responsabile pentru oxigenarea organismului și au o capacitate remarcabila de auto-curațare. ...
-
Shein retrage de la vânzarea pe piața europeană păpuşi sexuale cu aspect de copil care erau destinate pedofililor sub acoperire
Retailerul online chinez Shein a retras de la vanzare papusi sexuale cu aspect infantil, dupa ce acestea au fost descope ...
-
Scandal cat Casa Albă! Donald Trump anunță că SUA nu vor da liber cipul Nvidia pentru export
Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat ca țara sa nu va da liber cipul Nvidia pentru export. Acesta este ...
-
Care este de fapt situația rachetelor nucleare din lume: Câte se află în Europa și cine deține supremația
Reluarea testelor nucleare de catre Statele Unite, anunțata de președintele Donald Trump dupa o pauza de 33 de ani, read ...
-
Șeful AI de la Microsoft: "Doar ființele biologice pot avea conștiință reală. Este posibilă doar într-un creier viu. Conștiința artificială e periculoasă!"
Mustafa Suleyman, directorul diviziei de inteligenta artificiala a Microsoft, a declarat ca doar fiintele biologice pot ...
-
Invazia auto chineză ajunge și în România. Cota de piață la care au ajuns zecile de mărci chinezești disponibile românilor
Timp de ani intregi, ideea ca automobilele chinezești ar putea concura cu marcile europene parea improbabila. În 2 ...
-
Rusia a egalat Marea Britanie la numărul de miliardari în dolari, în ciuda războiului și sancțiunilor
Rusia a urcat pe locul al patrulea in lume dupa numarul de miliardari in dolari, potrivit unui nou raport publicat de co ...
-
China anunță un cip analogic de 1.000 de ori mai rapid decât cele digitale: „O problemă veche de un secol a fost rezolvată"
Cercetatorii chinezi susțin ca au facut un salt tehnologic uriaș. Este vorba despr un cip analogic revoluționar, capabil ...
-
Mascații au spart ușa casei unei foste membre SOS România. Amalia Bellantoni, reținută de polițiști. Împreună cu soțul ei ar fi bătut și tâlhărit doi vecini
Amalia Bellantoni, fosta membra a SOS Romania, care a contestat candidatura Dianei Sosoaca la alegerile prezidentiale, a ...
-
Depopularea planetei prin fructele si legumele "fără sâmburi"? Organismele modificate genetic pot afecta fertilitatea prin rescrierea ADN-ului uman
Este la moda prin supermarketuri sa se vanda fructe si legume "fara samburi". Lumea e fascinata de strugurii, pepenii, r ...
-
Un român a adormit în timpul unui jaf din Austria. S-a îmbătat cu alcoolul pe care voia să-l fure
Un jaf care parea planificat a luat o turnura neașteptata in Austria. Un roman de 49 de ani a fost arestat dupa ce s-a i ...
-
O pastilă cu efecte adverse grave a devenit virală pe TikTok și face ravagii printre adolescenți: Promite o pierdere rapidă în greutate
O pastila numita Molecule, care promite o pierdere rapida in greutate, a devenit virala pe TikTok la inceputul acestui a ...
-
Oglinzile temporale sunt reale: o nouă dimensiune a luminii dezvăluită de cercetători
Timpul, considerat de secole o linie dreapta care curge neabatut inainte, tocmai a fost zguduit din temelii. Oamenii de ...
-
China deschide primul spital AI din lume - medicii roboți tratează 3.000 de pacienți pe zi
Într-un salt revoluționar pentru tehnologia medicala, China a dezvaluit primul spital din lume alimentat cu AI, un ...
-
Misterul culorilor de toamnă: de ce își schimbă frunzele nuanțele. Două teorii principale
Chimia culorilor de toamna este bine cunoscuta, insa motivul pentru care arborii au evoluat astfel incat sa-și coloreze ...
-
Cercetătorii au descoperit cum pot face cancerul să se autodistrugă. Tratamentul care ar putea schimba medicina pentru totdeauna
Cercetatorii au descoperit o strategie de tratament care determina moartea celulelor canceroase intr-un mod ce activeaza ...
-
Răsturnare de situație în cazul trupelor SUA din România. Alianță în congresul american pentru blocarea deciziei lui Trump
O alianta bipartita formata din personalitati influente din domeniul apararii din Congresul american intentioneaza sa bl ...
-
Proiectul Looking Glass - Tehnologia care ar fi permis vizualizarea viitorului
În deșertul din Nevada, intr-o zona asociata cu faimoasa Area 51, exista o baza mult mai puțin cunoscuta: S4. Acol ...
-
Mucosul lui Vicol: "Eu port geci de 5.000 de euro, voi nu. Trimiteți-vă părinții la munca, de ce nu faceți și voi asta?"
Luca Vicol, fiul Laurei Vicol, a starnit un val de reacții pe rețelele sociale dupa o serie de declarații facute TikTok. ...
-
A construit o toaletă din aur masiv și a botezat-o America: Va fi un adevărat magnet pentru bogații care nu agreează SUA
O toaleta din aur creata de artistul italian Maurizio Cattelan va fi scoasa la licitatie in noiembrie, la New York, a an ...
-
Damian Drăghici se încăpățânează să mai creadă în emoții reale și să sfideze Inteligența Artificială și răceala transumanismului fără de suflet!
Intr-o lume in care omul de desprinde și se desparte defintiv de creatie - atat din cer, cat si de pe pamant - in care e ...
-
Ar putea fi Armaghedonul Ucrainean - cea mai dură bătălie a întregului război: Au fost trimise trupele de asalt, iar rușii sunt câtă frunză, câtă iarbă
Una dintre cele mai aprige batalii din razboiul de trei ani din Ucraina se da in Pokrovsk, un important nod feroviar car ...
-
Se pune la cale ceva intens: Întâlnire ultra-secretă la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
Ministerul Afacerilor Externe al Spaniei va gazdui marți, 4 noiembrie, la Madrid, o reuniune „secreta, cu ușile in ...
-
Ce stiu ei si nu stim noi? Oficialii administrației Trump se baricadează: Tot mai mulți se mută în reşedinţe militare din zona Washingtonului
Mai multi oficiali ai administratiei Trump, intre care seful Pentagonului, Pete Hegseth, secretarul de stat Marco Rubio ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu