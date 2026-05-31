Rusaliile 2026: Tradiții, obiceiuri și semnificații. De ce se pun ramuri de tei la uși și ce nu este bine să faci în aceste zile

Creștinii ortodocși sărbătoresc duminică și luni, 31 mai și 1 iunie 2026, Rusaliile sau Pogorârea Sfântului Duh, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin.

Cunoscută și sub numele de Cincizecimea sau Duminica Mare, sărbătoarea marchează coborârea Duhului Sfânt asupra Apostolilor și încheie ciclul pascal început cu Învierea Domnului și continuat cu Înălțarea.

În tradiția populară românească, Rusaliile sunt însoțite de numeroase obiceiuri și credințe legate de protecția gospodăriilor, pomenirea celor adormiți și alungarea spiritelor rele.

Moșii de Rusalii. Grija pentru cei adormiți

Sâmbăta dinaintea Rusaliilor este cunoscută drept Moșii de Vară sau Moșii de Rusalii. După slujba de pomenire, credincioșii împart pomană pentru sufletele celor trecuți la cele veșnice, arată crestinortodox.ro.

Tradiția spune că se oferă străchini noi din lut umplute cu mâncare, colaci, fructe, ouă, plăcinte, brânză, mămăligă sau ciorbă. Vasele sunt împodobite cu flori și fire de busuioc, iar lumânarea aprinsă este nelipsită.

În multe zone ale țării există credința că nu este bine să mănânci înainte de a împărți pomană pentru cei adormiți.

De ce se sfințesc ramurile de tei și nuc de Rusalii

În Duminica Rusaliilor, credincioșii aduc la biserică ramuri și frunze de tei sau nuc pentru a fi sfințite.

Acestea simbolizează limbile de foc care s-au pogorât asupra Apostolilor la Pogorârea Sfântului Duh. După slujbă, ramurile sunt duse acasă și așezate la icoane, porți sau uși.

Potrivit tradiției populare, ramurile de tei și nuc ar proteja gospodăria de grindină, fulgere, boli și spirite rele.

Sfințirea semănăturilor și rugăciuni pentru recolte bogate

În multe comunități rurale, după slujba de Rusalii, preotul merge împreună cu credincioșii pe câmp pentru oficierea Sfeștaniei și stropirea culturilor cu aghiazmă.

Obiceiul este păstrat pentru binecuvântarea recoltelor și pentru protejarea semănăturilor de secetă, grindină sau alte calamități.

Rusaliile în credințele populare. Cine sunt ielele și de ce se pune pelin în casă

În folclorul românesc, Rusaliile sunt asociate cu ielele, ființe supranaturale despre care se spune că aduc boli, necazuri și nenorociri celor care nu respectă sărbătoarea.

Legenda spune că acestea umblă îmbrăcate în alb și dansează în locuri izolate, iar pământul pe care joacă rămâne ars și neroditor.

Pentru protecție, oamenii obișnuiau să pună pelin și usturoi la ferestre, porți și în gospodării. În unele regiuni, pelinul este adăugat chiar și în băuturi, fiind considerat un simbol al apărării împotriva răului.

Dansul Călușarilor, ritualul care alungă relele

Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri de Rusalii este dansul Călușarilor, inclus în patrimoniul cultural imaterial UNESCO.

Potrivit tradiției, dansul ritualic avea rolul de a vindeca bolile provocate de Rusalii și de a alunga duhurile rele.

Călușarii, considerați cei mai buni dansatori ai satului, formau o ceată și respectau un jurământ special pe durata perioadei Rusaliilor. În timpul dansului, aceștia executau sărituri și mișcări ritualice despre care se credea că aduc sănătate și protecție comunității.

Sărbătoarea Rusaliilor comemorează momentul în care Duhul Sfânt s-a pogorât asupra Apostolilor, oferindu-le puterea de a propovădui Evanghelia în toate limbile lumii.