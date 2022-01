Cele 4 scenarii: Ipotezele oamenilor de știință francezi despre când și cum se va termina pandemia de Covid-19

În cazul în care transformarea Sars-CoV-2 într-o epidemie sezonieră este posibilă pe termen relativ scurt, nu există nimic care să spună că situația actuală nu ar putea continua cel puțin până în iarna 2022-2023.



Va vedea 2022 sfârșitul măștilor și revenirea vântului rece? Ministrul Sănătății din Franța, Olivier Véran, a dat o rază de speranță asigurând, la începutul lunii ianuarie, în "Le Journal du dimanche", că al cincilea val de Covid-19 va fi "poate ultimul". El nu este singurul: mai mulți epidemiologi cred, de asemenea, că situația se va îmbunătăți pe termen lung după valul actual. Se apropie cu adevărat sfârșitul Covid-19? "Franceinfo" oferă o imagine de ansamblu a scenariilor preconizate de oamenii de știință.

1. Eradicarea totală a virusului: foarte puțin probabilă



Este ipoteza la care visează toată lumea: după eforturile noastre, Sars-CoV-2 dispare de pe suprafața Pământului. Acest lucru s-a întâmplat deja în cazul variolei, pe care OMS a declarat-o eradicată în 1980. Acest lucru s-a întâmplat la mai mult de douăzeci de ani după ce a fost declarată o boală care trebuia eliminată și la aproape două secole după ce a fost dezvoltat un proces de vaccinare. O întârziere care este greu de acceptat astăzi.



Acest scenariu, extrem de rar, este în orice caz foarte puțin probabil în cazul Covid-19, potrivit experților intervievați de franceinfo. "În istoria marilor virusuri, cum ar fi rujeola sau variola, contractarea bolii a dat naștere la o imunitate sterilizantă pe toată durata vieții, adică împiedicând virusul să fie prins și transmis", explică Jean-François Saluzzo, virusolog și expert în cadrul OMS. În acest fel, a fost creată o imunitate de grup și doar nou-născuții au rămas sensibili la infecție. Vaccinurile împotriva acestor boli au permis, de asemenea, obținerea acestui tip de imunitate. "Acesta nu este cazul Sars-CoV-2, care poate infecta persoane care au fost deja infectate. Și, deși vaccinurile sunt eficiente în combaterea formelor severe ale bolii, ele nu împiedică transmiterea virusului.", mai spune expertul.



Spre deosebire de virusul variolei, Sars-CoV-2 se transmite și la animale. Acesta a fost detectat la nurci, pisici, tigri și lei, relatează un studiu publicat în Science la sfârșitul anului 2020. Prin urmare, aceste animale (și probabil și altele) acționează ca un rezervor pentru virus. Chiar dacă virusul ar fi eradicat din specia umană, acesta ar putea continua să circule printre animale, să se muteze și, în cele din urmă, să reinfecteze oamenii. Practic, și Sars-Cov-2 a fost o mutatie a virusului Sars-Cov-1 care a ajuns la animale si apoi a reinfectat oamenii.



"Rămâne ipoteza unei dispariții spontane a virusului, așa cum s-a întâmplat cu vărul său, Sars-CoV-1", își amintește Jean-François Saluzzo. A fost observată pentru prima dată în China în 2002 și s-a răspândit în aproximativ treizeci de țări în câteva luni, ucigând aproximativ 700 de persoane, în ciuda implementării măsurilor de barieră și a carantinei. Dar a dispărut încă din 2003, în condiții considerate parțial "misterioase" de către oamenii de știință. "Cu toate acestea, având în vedere circulația intensă a virusului Covid-19 și distribuția acestuia, această posibilitate este puțin probabilă", spune virusologul.



Acest lucru nu înseamnă, totuși, că pandemia Covid-19 nu se va încheia. "Circulația virusului, care este puțin probabil să se oprească, trebuie să fie decuplabilă de stresul asupra sistemului spitalicesc și de morbiditatea asociată epidemiei, care poate fi redusă", subliniază Samuel Alizon, director de cercetare la Centrul de cercetare în biologie interdisciplinară (CNRS/Inserm) și specialist în evoluția bolilor infecțioase.

2. Eliminarea locală a virusului: dificil de realizat



Dacă Covid-19 nu poate fi eradicat de pe întreaga planetă, este posibil să fie eliminat la nivel local? Acesta este unul dintre scenariile avute în vedere într-un articol publicat în The Lancet în luna iulie. Datorită unei acoperiri vaccinale ridicate și/sau a menținerii în timp a unor măsuri stricte de restricție (control la frontiere, carantină de îndată ce apare un focar etc.), incidența poate fi teoretic redusă la zero într-o regiune sau țară, chiar dacă pandemia continuă în alte părți ale lumii. Această așa-numită strategie "zero Covid" a fost folosită cu un succes relativ de un număr mic de țări, precum Australia, China, Noua Zeelandă, Singapore și Vietnam, notează articolul din Lancet.

Dar mai multe condiții împiedică generalizarea acestui scenariu. Pe de o parte, "eforturile destul de mari care pot fi cerute populației, în special în ceea ce privește controlul călătoriilor", sunt în detrimentul acceptabilității sale în societate, notează cercetătorul Samuel Alizon. Pe de altă parte, mai multe țări care au adoptat strategia "Covid zero" au fost ajutate de caracterul insular al teritoriului lor (Australia, Noua Zeelandă), care le-a permis să își controleze mai bine frontierele.

Acest scenariu necesită, de asemenea, o foarte bună stăpânire a urmăririi contactelor, pentru a putea detecta și izola rapid orice nou caz. Aceasta este o abilitate pe care Franța nu s-a bazat suficient atunci când s-a aflat între două valuri, regretă specialistul. Acest lucru s-a întâmplat în ciuda recomandării Consiliului științific de a ne dezvolta capacitățile de urmărire, de exemplu în avizele sale din iulie și octombrie. Această strategie intră, de asemenea, în conflict cu evoluțiile mai recente din Covid-19.



"Politica "zero Covid" a devenit dificilă în cazul variantelor Delta și Omicron, deoarece sunt mai contagioase, așa că trebuie să reușim să luăm măsuri pentru a controla epidemia chiar mai devreme." Australia, care reușise să limiteze infecțiile prin închiderea granițelor și prin aplicarea unei strategii agresive de depistare, a înregistrat un record de aproape 50.000 de cazuri zilnice la 4 ianuarie, în mare parte legate de Omicron.



Deși este "foarte greu de realizat" pe termen scurt, având în vedere valul actual de infecții din întreaga lume, obiectivul eliminării locale a Covid-19 "poate fi un orizont spre care putem încerca să ne îndreptăm", consideră totuși cercetătorul. Dar este nevoie de o discuție despre metodele care să fie puse în aplicare "în perioadele de circulație mai mică a virusului, pentru că atunci putem rupe eficient lanțurile de transmitere". Cu toate acestea, va exista întotdeauna riscul ca o nouă variantă, mai contagioasă, să apară într-o zonă în care virusul este încă în circulație și să străpungă în cele din urmă bula de protecție.

3. Coabitarea cu virusul: probabilă... cu un interval de timp incert



Ce se întâmplă dacă nu ar trebui să încercăm să eradicăm complet Covid-19, ci să așteptăm până când putem trăi cu el? În ianuarie 2021, aproape 90% din cei aproximativ o sută de experți - imunologi, virusologi și specialiști în boli infecțioase - chestionați de revista Nature cu privire la viitorul pandemiei credeau că situația va evolua în cele din urmă spre o stare endemică.

În acest scenariu, virusul continuă să circule, în special iarna, dar imunitatea colectivă conferită de infecție și vaccinare este suficientă pentru a preveni majoritatea formelor severe. Consecințele circulației sale ar fi comparabile cu cele ale epidemiilor de gripă, care apar în fiecare an în Franța fără a perturba societatea. Cu toate acestea, ar putea fi necesar să se revaccineze în mod regulat pentru a menține un nivel ridicat de imunitate și, uneori, să se recurgă la măsuri restrictive în cazul unui val puțin mai mare.



Acest scenariu este considerat probabil de mulți experți, deoarece alte patru coronavirusuri cunoscute, HCoV-OC43, HCoV-229E, HCoV-NL63 și HCoV-HKU1, se comportă în acest mod. Aceste virusuri, dintre care unele circulă de sute de ani la om, sunt responsabile de 15% până la 30% din răcelile adulților, potrivit Enciclopediei de virusologie.



Cât de repede se va întâmpla acest scenariu? Aceasta este marea întrebare. Un studiu publicat în ianuarie în revista Science a prezis un interval de timp cuprins între "câțiva ani" și "câteva decenii". Articolul din Lancet publicat în iulie sugerează "trei până la cinci ani". Dar sosirea variantei Omicron a dat peste cap aceste previziuni. În ultimele zile, Emmanuel Macron, Olivier Véran și mai mulți experți au sugerat că contagiozitatea ridicată a Omicronului, combinată cu virulența sa aparent scăzută, ar putea accelera calendarul. Potrivit ministrului Sănătății, varianta este atât de contagioasă încât "va duce la o imunitate sporită" în lume și vom fi "cu toții mai bine înarmați după trecerea ei".

Astfel, sfârșitul crizei ar putea fi anunțat încă din primăvara anului 2022, potrivit unora. Dar, din nou, acest scenariu nu poate fi garantat. Trecerea de la o situație pandemică la una endemică depinde de imunitatea populației mondiale la virus. Cu toate acestea, o mare parte a planetei nu a fost încă vaccinată, după cum a subliniat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la sfârșitul lunii decembrie. El a precizat că "70% din populația fiecărei țări ar trebui să fie vaccinată până la jumătatea anului viitor" pentru a pune capăt pandemiei în 2022. La data de 4 ianuarie, doar 49% din populația lumii era complet vaccinată, potrivit bazei de date Our World in Data. Există în continuare inegalități regionale majore: în timp ce 69% din populația Uniunii Europene este complet vaccinată, doar 9% din populația Africii este vaccinată.



Dincolo de inechitatea vaccinurilor, imunitatea conferită de infecție sau de vaccinuri în timp și în fața viitoarelor variante va avea un impact uriaș asupra viitorului pandemiei. Sosirea Omicron a arătat că vaccinurile oferă o barieră importantă împotriva bolilor grave, dar trebuie suplimentate cu cel puțin o doză de rapel pentru a menține un nivel ridicat de protecție și nu protejează la fel de bine cum se spera împotriva transmiterii (ca și o infecție anterioară). O variantă care evită sistemul imunitar este cel mai mare coșmar al experților.

4. O variantă severă care eludează sistemul imunitar: posibilă... și dezastruoasă



Spre deosebire de predecesorii săi, varianta Omicron a infectat masiv și persoane care au fost deja infectate sau care au primit două doze de vaccin. "Dacă acest lucru se întâmplă o dată, nu este nerezonabil să ne gândim că s-ar putea întâmpla din nou în viitor", notează Samuel Alizon.



Deși Omicron nu pare să provoace forme grave la reinfectare, acest lucru ar putea fi cazul unei viitoare variante, avertizează OMS. "În momentul de față, Omicron este mortal (...) Poate un pic mai puțin decât Delta, dar cine poate spune ce ar putea genera următoarea variantă?", se întreba în ianuarie un manager de urgență al OMS. Până la sosirea Omicron, care reprezintă o excepție, "evoluția [Sars-CoV-2] a dus la o creștere progresivă a contagiozității și a letalității variantelor", se îngrijorează și Gilbert Deray, șeful departamentului de nefrologie de la spitalul Pitié-Salpêtrière, în L'Express.



În cazul în care ar apărea o astfel de variantă, ar trebui să se actualizeze vaccinurile pentru a recăpăta un nivel de imunitate care să permită o circulație endemică. Laboratoarele lucrează la acest proces de câteva luni, în ceea ce privește variantele Delta și Omicron, fără ca aceste noi versiuni să fie deocamdată comercializate. În așteptarea unei actualizări, cazurile grave legate de o altă variantă potențială ar continua să curgă în spitale, iar numărul deceselor ar continua să crească. Nu ar trebui să fie foarte virulent pentru a perturba societatea. Potrivit unui simulator dezvoltat de echipa lui Samuel Alizon, dacă 50% din populația franceză ar fi infectată în această iarnă cu varianta Omicron, care este a priori mai puțin letală decât predecesoarea sa Delta, "ar exista, având în vedere cunoștințele actuale despre imunitate și virulență, aproximativ 20.000 de internări la terapie intensivă". Acest lucru este echivalent cu "toate unitățile de terapie intensivă fiind pline timp de două luni numai cu pacienți cu Covid".



Din fericire, sosirea masivă a tratamentelor antivirale, cum ar fi Paxlovid, planificată pentru 2022, ar putea face posibilă evitarea acestui scenariu cel mai rău. Administrate la câteva zile de la debutul simptomelor, acestea vor limita apariția formelor severe ale bolii și, astfel, saturarea spitalelor. În ceea ce privește sfârșitul pandemiei, acesta este dificil de prezis. Ceea ce este sigur este că evoluția imunității și natura următoarelor variante vor fi esențiale.