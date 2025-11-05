De ce cresc impozitele și taxele în România?
Pentru că guvernul este incapabil să le colecteze corect . Simplu. Iată și dovada:
- în 2015 statul strângea din impozite și taxe 28% din PIB
- începând cu 2016, cota standard de TVA a scăzut puternic de la 24 la 19%, iar impozitul pe dividende a scăzut la doar 5%. Rezultatul. pe 2016 statul a colectat 27,1% din PIB din impozite și contribuții, o foarte ușoară scădere față de 2015
- în 2017 a colectat 26% din PIB din impozite și contribuții, deși nu se modificase nimic
- în 2018 a colectat 26,8%, în 2019 26,7% și în 2020 27%, deși singurele modificări au fost cu referire la creșterea pragului pentru impozitul microîntreprinderilor pe cifra de afaceri (din 2018)
- în 2021 se introduc facilitățile fiscale pentru construcții, agricultură și industrie alimentară. Sumele colectate de stat din impozite și taxe cresc la 27,2% din PIB în 2021 și la 28,2% din PIB în 2022
- în 2023 scade la jumătate pragul pentru microîntreprinderi , cresc puternic accizele și se reduc facilitățile fiscale. Efectul, iarăși nesemnificativ: 27,5% din PIB se colectează din impozite și taxe
- în 2024 se reduc și mai mult diverse facilități, cresc unele cote TVA, se reduce iarăși pragul pentru microîntreprinderi, cresc accizele și taxele pe proprietate și statul colectează 28,8% din PIB din impozite și contribuții, practic ne întoarcem la situația din 2015
- în 2025, la nouă luni, statul a strâns din impozite și contribuții 22,6% din PIB, după ce a redus iarăși pragul pentru microîntreprinderi, a desființat total facilitățile fiscale, a crescut masiv accizele și impozitele pe proprietate, a crescut TVA.
Concluzia: sumele colectate de către stat din impozite și contribuții nu au nicio legătură cu nivelul taxelor, indiferent cât ar varia acestea tot pe acolo ne învârtim.
Deci, statul aplică măsuri fiscale (crește sau scade taxe) pentru că este incapabil să ia măsuri administrative (să colecteze corect ce are de colectat)!
Petrișor Peiu
