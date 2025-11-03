Val de falimente în România: creștere de 35% a insolvențelor față de anul trecut
Postat la: 03.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Conform datelor publicate de platforma de analiză financiară RisCo, în luna octombrie 2025 au fost înregistrate 989 de dosare de insolvență, ceea ce reprezintă o creștere cu 34,7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Față de luna septembrie, numărul cazurilor a crescut moderat, cu aproximativ 4%, menținând trendul ascendent observat în ultimele luni. Evoluția indică presiuni tot mai puternice asupra mediului de afaceri românesc, confruntat cu scăderea veniturilor și creșterea costurilor operaționale.
Capitala rămâne județul cu cele mai multe insolvențe - 194 de dosare, potrivit RisCo. Comparativ cu luna precedentă, numărul firmelor intrate în incapacitate de plată în București a crescut cu aproximativ 8%. Deși față de octombrie 2024, când au fost înregistrate 201 dosare, se observă o ușoară scădere de 3%, dinamica lunară pozitivă sugerează o presiune persistentă asupra companiilor. „O verificare temeinică protejează investițiile și construiește relații de afaceri solide și de încredere", a declarat Cătălin Dumitrescu, directorul general al RisCo, subliniind importanța monitorizării partenerilor de afaceri într-un context economic volatil.
Creșterea numărului de insolvențe în Capitală reflectă dificultăți accentuate în gestionarea cheltuielilor curente, în special în condițiile unei inflații persistente și a accesului tot mai dificil la finanțare. În ansamblu, aceste evoluții sugerează un mediu de afaceri tensionat, vulnerabil la fluctuațiile economice interne și externe.
La nivel național, județul Maramureș a înregistrat cea mai mare creștere procentuală a insolvențelor - 411% față de anul trecut, cu 46 de dosare înregistrate față de doar 9 în octombrie 2024. Brăila a raportat 19 dosare, în creștere cu 375%, în timp ce în Sibiu numărul firmelor intrate în incapacitate de plată a urcat de la 10 la 34, o creștere de 240%.
Situații similare s-au înregistrat și în Vaslui, unde insolvențele au crescut cu 233%, de la 3 la 10 dosare. Alte județe cu evoluții îngrijorătoare sunt Ilfov (+200%), Botoșani (+175%), Timiș (+142%) și Bihor (+139%). Datele confirmă vulnerabilitatea economică a mediului de afaceri românesc, în special în județele unde firmele mici și mijlocii se confruntă cu probleme de lichiditate.
În ceea ce privește domeniile de activitate, cele mai multe insolvențe s-au înregistrat în sectorul cultivării plantelor nepermanente, unde numărul dosarelor a crescut cu aproximativ 163% față de anul trecut. Urmează domeniul lucrărilor de instalații electrice, tehnico-sanitare și alte lucrări pentru construcții, cu o creștere de 120%, și transporturile rutiere de mărfuri, unde s-a înregistrat un avans de aproape 88%.
Fluctuațiile majore din aceste sectoare indică o tendință generală de instabilitate economică. RisCo atrage atenția că monitorizarea atentă a partenerilor și verificarea constantă a situației financiare pot preveni pierderi semnificative. În contextul actual, verificarea companiilor partenere devine un instrument esențial pentru menținerea transparenței și a încrederii în relațiile comerciale.
