Cetatea New York cucerită de "tribul roșu" - o victorie anti MAGA sau un simptom? Ce va face "tribul verde"?
05.11.2025
Vorbeam despre tribalizarea politicii actuale. Tocmai în USA cetatea "medievală" New York a fost luată de "tribul roșu" ceea ce produce furie "tribului verde". Bine, New Yorkul mereu a fost altceva decât America profundă. Războiul dintre Nord și Sud nu s-a terminat încă. Acum continuă cu alte mijloace.
Va fi foarte spectaculoasă lupta ce va să vină. Bătălia se va muta de pe politic pe economic: sau mai derapă pe politica economică. Va fi o presiune imensă. Marele capital va decide. Vechea regulă „orașele mari și bogate atrag oamenii bogați și, prin urmare, devin și mai bogate" începe să dea greș în ultima perioadă. La început, acest lucru s-a întâmplat în Londra, de unde a început exodul milionarilor și al specialiștilor bine plătiți, iar acum acest proces se intensifică în New York.. Marele capital va decide dacă New Yorkul rămâne roșu sau se transformă în ceva obișnuit american - vechia tradiție.
Conform datelor Comisiei pentru buget, ponderea contribuabililor americani din statul New York care declară un venit anual de peste 1 milion de dolari a scăzut de la 12,7% în 2010 la 8,7% în 2022. Aceste persoane au plătit 34 de miliarde de dolari în impozite pe venit către stat și oraș în 2022, iar cifra ar fi fost cu 13 miliarde de dolari mai mare dacă ponderea milionarilor din New York ar fi rămas aceeași. Estimările Goldman Sachs arată că 10% dintre gospodăriile din New York cu un venit anual de peste 10 milioane de dolari s-au stabilit în alte locuri în perioada 2018-2023 (de obicei, acestea sunt orașele de dimensiuni medii din așa-numita „centură solară" a SUA).
Pe măsură ce cei extrem de bogați s-au grăbit să plece, creșterea ocupării forței de muncă în oraș a început să se concentreze în sectoare mult mai puțin remunerate decât finanțele. De la sfârșitul anului 2019, în New York au fost create peste 268.000 de locuri de muncă în domeniul sănătății și asistenței sociale, în special în domeniul îngrijirii la domiciliu. În aceeași perioadă, ocuparea forței de muncă totale a crescut cu doar 220.000 de persoane, ceea ce înseamnă că, dacă nu ar fi existat acest sector social, ocuparea forței de muncă totale ar fi scăzut. Nu există probleme cu locurile de muncă în New York, doar că acum sunt locuri de muncă slab remunerate, ocupate de obicei de femei cu studii medii sau de migranți.
Va urma o perioadă și mai dură - pe acest sector al capitalului mare. Noul primar declarat socialist - Mamdani - vine cu mult proiecte care par raționale și necesare privite dinspre Europa, dar trezește furie în SUA - mai ales în tribul advers care vede acest gest ca pe o amenințare radicală la stilul de viață american. Mamdani vine cu proiecte foarte ambițioase dar tribul advers știe punctele slabe - capitalul, unde va și lovi. Va fi o bătălie lungă - care nu anunță vremuri tare bune. Eu rămân la părerea că aceste rupturi și chiar victoria lui Mamdani este doar un simptom al unei schimbări structurale în politica americană și globală care accelerează războiul civil american, neterminat, într-o formulă nouă. Să sperăm că va fi nu foarte violent.
Vasile Ernu
