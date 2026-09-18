Nicușor îi face de râs pe Bolojan și Fritz!

Dacă nu m-aș gândi la situația disperată a țării, ci doar strict la jocul politic, atunci Nicușor Dan ar primi o notă mare după nominalizarea lui Siegfried, de natură să facă de râs cuplul Bolojan-Fritz, la pachet cu PNL-USR, pentru că va pica la scor mare în Parlament (dacă se va ajunge până acolo...).

Ba chiar Nicușor poate deveni și simpatic celor ce detestă implicarea Germaniei în jocul intern al RO, odată cu nominalizarea lui Siegfried, și nemții vor înghiți un hap amar.

Din păcate această stratagemă a lui Nicușor arată încă o dată însă cât de slabi și lipsiți de autonomie decizională am ajuns să fim în jocul de putere intern, să trebuiască să recurgem la asemenea matrapazlâcuri doar ptr că nu putem să spunem "NEIN!" ...

Cozmin Gușă