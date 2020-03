Chirica după accident: „I-am rugat pe polițiști să mă testeze pe terasă, după un stâlp"

A declarat edilul, care a precizat că nu a vrut să fie în văzul lumii. Chirica susţine că a intrat pe verde în intersecţie. „Eu mă uitam înainte şi deodată parcă m-a pocnit ceva. A fost ca şi cum ar fi trecut o rachetă pe lângă mine", spune primarul. „Ziarul de Iaşi" l-a contactat pe şoferul BMW-ului, dar, până la închiderea ediţiei, acesta nu ne-a răspuns la întrebări.

Testarea primarului Iaşului, Mihai Chirica, cu alcooltestul ferit de ochii lumii, în cazul accidentului de sâmbătă seara, a stârnit controverse pe reţelele de socializare ale Iaşului. În cazul celor doi şoferi implicaţi în accidentul de sâmbătă, unul dintre ei a fost testat pe stradă, în văzul lumii, în timp ce celălalt, Mihai Chirica, pe terasa restaurantului Moara de Foc. Faptul a stârnit o furtună pe reţelele de internet, alimentând teoria conform căreia edilul ar fi fost sub influenţa alcoolului. Faptul este negat vehement de către primarul Mihai Chirica, care a precizat că i-a fost luată suplimentar şi o probă de sânge la spital, pentru a i se determina alcoolemia. Testul ar fi ieşit negativ. Primarul Iaşului ne-a povestit aseară cum a avut loc accidentul.

Accidentul primarului Mihai Chirica a scindat o mare parte dintre internauţii din Iaşi, iar forumurile sunt pline de comentarii furtunoase. Unii dintre internauţi sunt de părere că primarului Mihai Chirica ar fi trebuit să i se aplice un tratament egal în privinţa testării cu aparatul Drager. „Aşa cum celălalt şofer din BMW a fost testat în văzul lumii, aşa trebuia făcut şi cu primarul. Să vadă şi trecătorii dacă a consumat sau nu alcool", a scris un ieşean nemulţumit, pe o pagină de Facebook.

Imediat după coliziunea dintre cele două autoturisme, Ford-ul condus de către primar şi BMW-ul la volanul căruia se afla Ionuţ Dumitraşcu, un tânăr din Dumeşti, Chirica a mers în restaurantul Moara de Foc, unde a cerut un pahar cu apă. „Am mers la restaurant şi le-am cerut celor de aici un pahar cu apă. Îmi tremurau genunchii şi mă durea tibia. Fiind aici, au venit poliţiştii de la Rutieră şi mi-au spus că vor să mă testeze. I-am rugat să mă testeze pe terasă, după un stâlp, ca să nu fiu în văzul lumii, aşa cum am mai văzut cum se face în asemenea situaţii. Mai erau vreo zece oameni în zonă, au văzut şi ei. Martor la testare a fost şoferul din BMW, poate să vă spună el. Apoi, au venit cei de la SMURD şi am mers la ei. Au vrut să mă pună pe targă, însă le-am spus că merg pe picioarele mele. În ambulanţă, m-am întâlnit cu tânăra rănită din BMW. Era speriată, i-am spus că tabla se reface, bine că nu suntem răniţi, puteam fi la câţiva metri sub pământ", ne-a spus Mihai Chirica.

Jurnaliştii „Ziarului de Iaşi" l-au contactat pe şoferul autoturismului BMW, Ionuţ Dumitraşcu, pentru a confirma dacă a asistat la testarea cu alcooltestul a primarului, însă acesta nu a dorit să răspundă.

Un alt aspect îndelung discutat pe paginile de socializare a fost culoarea semaforului din timpul coliziunii celor două autoturisme. Imediat după producerea accidentului, şoferii celor două autoturisme au ţinut să precizeze că au intrat în intersecţie pe culoarea verde a semaforului. Unii dintre comentatori au arătat cu degetul spre primar că ar fi intrat în intersecţie pe culoarea galbenă a semaforului, însă poliţiştii şi edilul au negat. „Era verde când am intrat în intersecţie. Eu mă uitam înainte şi deodată parcă m-a pocnit ceva. A fost ca şi cum ar fi trecut o rachetă pe lângă mine. Aveam centura pusă, însă am simţit lovitura intens. Airbag-urile şi-au făcut treaba. Ulterior, mi-am dat seama că am avut un noroc teribil. Au lipsit vreo 20 de centimetri ca să intre în plin în noi, în lateral", a adăugat primarul.

Autoturismul Ford condus de către edil aparţinea Primăriei Iaşi, şi fusese achiziţionat în urmă cu câteva luni. Surse apropiate „Ziarului de Iaşi" au precizat că, la tribuna oficială a stadionului, unde s-a aflat şi Mihai Chirica în timpul meciului dintre Poli şi Dinamo, s-au consumat băuturi alcoolice. Primarul a ajuns la meci la câteva minute de la începerea partidei şi a plecat la pauză spre Moara de Foc. Edilul ne-a precizat că a plecat să inspecteze trasarea unor marcaje rutiere în zona Canta şi apoi să îl lase pe fratele său la domiciliu. „S-o fi consumând, însă eu nu am observat. Aveam cu totul alte treburi", ne-a spus edilul.