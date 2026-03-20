Cine câștigă dacă se încheie acum războiul din Iran? „Nu există nicio ieșire care să-i permită să declare victoria și să se retragă"

Dacă războiul SUA-Israel împotriva Iranului s-ar încheia mâine, un verdict este deja clar: prim-ministrul Benjamin Netanyahu ar ieși mai puternic, în timp ce președintele Donald Trump ar rămâne să gestioneze șocul asupra piețelor globale și asupra aliaților din Golf care au suportat cele mai mari costuri.

Pentru Netanyahu, spun analiștii consultați de Reuters, războiul a redesenat harta politică a Israelului în termenii săi, îndepărtând atenția de Gaza și îndreptându-o către Iran, unde consensul național este cel mai puternic și unde credibilitatea sa în materie de securitate și economie rezonează cel mai mult.

Pentru Trump, efectul a fost invers: l-a prins într-un conflict fără o ieșire clară, expunându-și aliații arabi din Golf la riscuri tot mai mari și subminând narațiunea economică ce a alimentat revenirea sa la putere.

„Există un câștigător clar și un învins clar", spune Aaron David Miller, fost negociator american pentru Orientul Mijlociu. „Netanyahu este de departe câștigătorul principal. El a demonstrat competența militară a Israelului. Statele din Golf sunt de departe cei mai mari învinși", a punctat Miller.

Pentru Trump, a continuat Miller, nu există nicio ieșire care să-i permită să declare victoria și să se retragă.

Trump, care a cerut capitularea necondiționată a Iranului, se aștepta să găsească o Delcy Rodríguez iraniană, o persoană influentă maleabilă, în stil venezuelean, dar în schimb „a găsit un Kim Jong Un iranian", arată expertul în Iran Karim Sadjadpour, invocând modelul autoritar sfidător al Coreei de Nord.

Spre deosebire de Washington, războiul împotriva Iranului este perceput pe scară largă în Israel nu ca un război de opțiune, ci ca un război de necesitate, notează Natan Sacks, cercetător principal la Institutul pentru Orientul Mijlociu. „Chiar dacă nu are loc o schimbare de regim, slăbirea Iranului și a axei (milițiilor) pe care o conduce este un obiectiv uriaș pentru Netanyahu", a spus Sacks.

Oficialii israelieni spun că războiul aerian a fost împărțit în mare măsură, Israelul concentrându-se pe vestul și nordul Iranului, atacând rachete balistice și situri nucleare, în timp ce SUA se concentrează pe est și sud, inclusiv Strâmtoarea ormuz, pentru a slăbi capacitățile navale ale Iranului.

Israelul a condus și asasinarea liderilor Iranului, spun oficialii, inclusiv a șefului securității Ali Larijani, marți, și a ministrului informațiilor, Esmail Khatib, miercuri. Ministrul apărării Israel Katz a declarat că el și Netanyahu au autorizat armata să lovească orice oficial iranian de rang înalt pe care îl poate localiza, fără a necesita aprobare suplimentară.

Aceste câștiguri, însă, nu au adus războiul mai aproape de sfârșit. Trump se află în fața a trei opțiuni nefavorabile: să prelungească atacurile; să declare victoria și să spere că Teheranul se va retrage; sau să escaladeze dramatic conflictul - niciuna dintre acestea neoferind o ieșire clară, au spus analiștii.

Șefa serviciilor de informații americane, Tulsi Gabbard, a declarat miercuri în fața Congresului că, deși guvernul iranian a fost slăbit de la începutul războiului, acesta rămâne nezdruncinat, Teheranul și reprezentanții săi fiind în continuare capabili să atace interesele SUA și ale aliaților săi în Orientul Mijlociu.

Aparentul calcul greșit al lui Trump are ecouri puternice în Golf. Pe măsură ce Iranul lansează rachete și drone asupra centrelor comerciale și blochează strâmtoarea Ormuz, arteră pentru o cincime din petrolul mondial, riscul este ca statele din Golf să devină cele mai mari victime, spun analiștii.

„Amenințarea comună pe care o percep acum (statele arabe din Golf) nu este altceva decât securitatea și stabilitatea viitoare a Golfului", a spus Miller, care este și cercetător principal la Carnegie Endowment for International Peace. „Ideea că Golful reprezintă viitorul regiunii este acum în joc - și, odată cu ea, viziunea Golfului asupra propriului viitor", arată expertul.

Analiștii spun că Israelul ar putea fi mai dispus decât Statele Unite să tolereze instabilitatea din Iran, calculând că ar avea de suportat consecințe regionale mult mai reduse, mai ales după slăbirea aliaților săi Hamas și Hezbollah în ultimii trei ani.

În același timp, Washingtonul și partenerii săi din Golf sunt mult mai expuși la atacuri asupra infrastructurii energetice care duc la creșterea prețurilor petrolului și perturbă transportul maritim.

Assaf Orion, fost șef de strategie al armatei israeliene, a declarat că statele din regiune se întreabă dacă Israelul nu cumva urmărește semănarea haosului în Iran, adăugând că Israelul ar fi mai puțin afectat de o astfel de instabilitate decât vecinii săi sau Washingtonul.

În esență, spun analiștii, cei doi aliați au percepții diferite asupra riscului: Israelul vede Iranul ca o amenințare potențial existențială, în timp ce Washingtonul este mai concentrat pe evitarea unui război prelungit care ar putea impune costuri economice grele și ar putea afecta alianțele.

Ilustrând tocmai acest punct, atacul israelian asupra imensului câmp de gaze South Pars din Iran, cel mai mare zăcământ de gaze naturale offshore din lume, pe care îl împarte cu Qatarul, a atras o reacție furioasă din partea lui Trump. El a declarat pe rețelele sociale că SUA „nu știau nimic despre acest atac specific" și că Qatarul, un aliat al SUA care s-a confruntat cu atacuri iraniene asupra propriilor instalații de gaze, nu a fost implicat.

Postarea lui Trump de miercuri a evidențiat echilibrul său delicat între strânsa alianță militară a SUA cu Israelul și relațiile importante ale SUA cu partenerii arabi din Golf, bogați în petrol.

Trump și Netanyahu au vorbit la telefon zilnic de la începutul războiului, spun oficialii israelieni. Dar negarea lui Trump că ar fi avut cunoștință în prealabil despre atacul israelian a contrazis afirmațiile anterioare ale lui și ale lui Netanyahu că armatele lor luptă în strânsă coordonare.

Israelul și-a asumat public responsabilitatea pentru atacul asupra South Pars, care a declanșat atacurile iraniene asupra instalațiilor energetice arabe din Golf. Presa israeliană a relatat pe larg că atacul israelian a fost efectuat cu consimțământul SUA.

Surse iraniene din interior afirmă că Teheranul își calibrează escaladarea pentru a impune costuri ridicate, a reconstrui capacitatea de descurajare și a obține o relaxare a sancțiunilor - lăsând Washingtonului o cale de ieșire doar la un anumit preț.

Deși războiul împotriva Iranului se bucură de sprijinul publicului în Israel și l-ar putea avantaja politic pe Netanyahu, aceasta nu s-a tradus încă într-o creștere a popularității în sondaje înaintea alegerilor programate pentru sfârșitul acestui an.

Sondajele arată că coaliția sa de dreapta nu atinge majoritatea, având în jur de 50 din cele 120 de locuri din Knesset, în scădere de la 68.

Această discrepanță între sprijinul public și rezultatul politic este mascată, deocamdată, de piețele israeliene în creștere. Creșterea pieței bursiere din Israel și puterea șekelului pot proiecta încredere, dar ascund o realitate mai precară.

Aviv Bushinsky, fost consilier al lui Netanyahu, a spus că războiul va fi judecat în cele din urmă în termeni binari: fie „regimul" Iranului cade, fie nu. Orice rezultat inferior acestui lucru riscă să transforme câștigurile militare inițiale într-o povară politică pentru Netanyahu, care a prezentat campania ca o căutare a „victoriei totale".

Dacă sistemul lui Ali Khamenei rezistă, chiar și într-o stare slăbită, narațiunea s-ar schimba de la triumf la ambiție excesivă, redeschizând amenințările nerezolvate din partea Hamas în Gaza și a Hezbollah în Liban. Piețele israeliene pot evalua reziliența, dar par oarbe la costul unui război neterminat.