Cometa C/2025 A6 - o apariție spectaculoasă pe cerul nopții!
Postat la: 11.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
În prezent trecem prin zile ploioase și cu cer acoperit dar de săptămâna viitoare am putea fi martorii un eveniment important. Dacă predicțiile se adeveresc, cometa C/2025 A6 ar putea fi vizibilă cu ochiul liber începând cu 12 octombrie iar dacă ratați momentul următoarea șansă ar fi peste 1150 de ani când cometa se va întoarce. Iată câteva informații care ar putea fi utile în observarea acestui obiect.
Ce știm până acum despre C/2025 A6?
În prezent cometa se află la picioarele Ursei Mari în drum aparent spre steaua Cor Caroli din Câinii de Vânătoare pe lângă care va trece în ziua de 16 octombrie. "Apropierea" minimă de Pământ va fi în ziua de 21 octombrie când se va afla la ~100 de milioane de kilometri ne noi și va străluci cu o magnitudine estimată de 3.8 suficient cât să poată fi vizibilă cu ochiul liber.
Cum și când să o observăm?
Pe măsură ce ne vom apropia de 21 octombrie cometa va fi mai strălucitoare dar va fi din ce în ce mai aproape de Soare și de orizont răsărind dimineața aproape de crepuscul.
Cel mai bine ar fi să o observați începând de duminică 12 octombrie 2025 începând cu ora 5:30 dimineața când se va afla la 30° deasupra orizontului nord-estic. Veți avea aproximativ o oră la dispoziție să o observați și fotografiați timp în care altitudinea ei va crește la 35° când cerul se va lumina de dimineață. Dacă puteți, repetați observațiile în fiecare dimineață, măcar între 5:45-6:30 și veți observa că devine mai strălucitoare, cu o coamă bine evidențiată dar și că este mai aproape de orizont. Spre 21 octombrie condițiile de observații vor fi dificile.
Pentru observații, cel puțin începând de duminică, cometa se va putea observa de la fereastră dacă nu aveți vreo clădire înaltă sau arbori apropiați. Pe măsură ce zilele vor trece și ne vom apropia de 21 octombrie, alegeți cel mai înalt loc în care vă puteți afla și de unde să puteți vedea orizontul nord-estic liber fără clădiri și arbori- un parc mare, un dig, un deal, o ieșire în câmp la cer negru.
Cât de bine se va vedea?
Dacă puteți vedea cu ochiul liber stelele ce compun dreptunghiul/corpul și coada Ursei Mici, veți putea observa și nucleul cometei. Nu vă așteptați să vedeți cometa ca în pozele de magazin deoarece acolo vorbim de astrofotografie prin telescoape cu diametrul de 80-200 mm comparativ cu cel de 4-6 mm al pupilei umane. Un binoclu vă va ajuta iar dacă aveți un trepied pe care să-l puneți va spori confortul și veți avea posibilitatea să observați mai bine coama cometei și cât de rapid se mișcă printre stele.
