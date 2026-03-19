COMUNICAT DE PRESĂ SALROM: Modificarea Legii minelor 85/2003; Prelungirea licenței de exploatare a șisturilor grafitoase; Proiecte europene strategice

Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la situația reluării exploatării grafitului din arealul Baia de Fier, pentru corecta informare a publicului, Societatea Națională a Sării S.A. (SNS SA - SALROM) face următoarele precizări:

1. Modificarea Legii minelor 85/2003

SALROM, cunoscând potențialul economic al perimetrului Ungurelașu-Polovragi a inițiat demersurile necesare către ministerul de resort încă din anul 2022, când prin adresa 1088/24.02.2022, înregistrată la Ministerul Economiei cu nr. 957/FMS/24.02.2022, transmite o notă de fundamentare privind propunerea de modificare a HG nr.644/2007 în vederea eliminării poziției aferente zăcământului Ungurelașu din lista perimetrelor aprobate la închidere prin HG nr.644/2007. Acest lucru nu a fost admis de Ministerul Justiției. Ulterior, la insistența SALROM, Legea minelor 85/2003 a fost modificată în septembrie 2024, creând premisele continuării activităților miniere în perimetrele considerate viabile aprobate la închidere prin Hotărâri de Guvern.

2. Prelungirea licenței de exploatare a șisturilor grafitoase

SALROM a încheiat cu Societatea IPROMIN S.A. Contractul de prestări servicii nr. 33/18.02.2025 pentru întocmire: „Documentație necesară prelungirii prin act adițional a licenței de exploatare nr. 634/1999 a resurselor/rezervelor de șisturi grafitoase din perimetrul Ungurelașu-Polovragi, județul Gorj.

În ceea ce privește prelungirea licenței de exploatare, în data de 10.04.2025, documentația a fost înregistrată la ANRMPSG cu numărul 1959.

În data de 22.07.2025 Societatea Națională a Sării S.A. (SNS SA - SALROM) a semnat Actul Adițional nr 2- 3 la Licența de concesiune nr. 634/1999 care prelungește durata de valabilitate a Licenței de concesiune pentru exploatarea șisturilor grafitoase din zona Ungurelașu – Polovragi pentru următorii 5 ani, conform art. 20 alin. 2 din Legea minelor 85/2003 cu modificările și completările ulterioare.

În data de 16.02.2026 SNS SA a obținut certificatul de urbanism în scopul Exploatării șisturilor grafitoase din perimetrul de exploatare Ungurelașu – Polovragi, județul Gorj pentru Amenajare punct de lucru.

3. Proiecte europene strategice

La nivelul Comisiei Europene a fost revizuită politica industrială, ocazie în care au fost identificate 137 de materii prime critice de care UE este dependentă. Printre aceste materii se află și grafitul.

Pentru a veni în sprijinul companiilor și a noilor industrii ale viitorului european, UE a dezvoltat Alianța Europeană a Materiilor Prime cu scopul de a consolida reziliența și autonomia strategică a UE pentru lanțurile valorice de materiale critice .

În acest sens, la data de 25 martie 2025, Comisia Europeană a adoptat prima listă a Proiectelor Strategice privind materiile prime critice, în temeiul Regulamentului (UE) 2024/1252.

În data de 23 mai 2024 a avut loc prima reuniune a Comitetului european pentru materii prime critice (CRM Board) la sediul Comisiei Europene din Bruxelles. Acest eveniment a marcat intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2024/1252 al Parlamentului European și al Consiliului, din 11 aprilie 2024, privind instituirea unui cadru pentru asigurarea aprovizionării sigure și durabile cu materii prime critice. Acest regulament, cunoscut sub denumirea de „Critical Raw Materials Act” (CRMA), a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pe 03.05.2024. Până în acest moment au fost lansate două Cereri de proiecte: prima la finalul anului 2024, iar a doua în septembrie 2025.

La prima Cerere de proiecte SNS SA - SALROM a depus în data de 20.08.2024 un proiect (P1) cu titlul „Battery-Grade Graphite Extraction Project at „Baia de Fier” Site - Sustainable Development and Innovation for the Future of Energy of the European Union” - Nume Legal Înregistrat: Proiect de Extracție a Grafitului de Calitate pentru Baterii din arealul „Baia de Fier”. Suma solicitată: 198.306.135 Euro. Primul proiect implică extracția și procesarea primară a șisturilor grafitoase pentru a produce grafit de calitate pentru baterii.

Proiectul a fost aprobat și declarat de interes strategic de către Comisia Europeană, fiind inclus în lista celor 47 de proiecte selectate la nivel comunitar.

La cea de-a doua Cerere de proiecte SALROM a depus alte 2 proiecte.

Un proiect (P2), depus în data de 07.11.2025, care vizează realizarea, la Baia de Fier (Gorj), a unei unități integrate care transformă concentratul de grafit în produse pentru anod (CSPG) conforme cu specificațiile industriei litiu-ion, printr-un flux tehnologic modern: micronizare, sferoidizare, clasificare, purificare (termică și/sau chimică), acoperire cu carbon și control al calității cu trasabilitate completă. Titlu proiect: Battery-grade graphite la Baia de Fier, suma solicitată fiind de 250 milioane euro. Proiectul se află în etapa de evaluare.

Un al treilea proiect (P3), depus în data de 12.01.2026, aflat și el în etapa de evaluare, „Tailings-to-Green Baia de Fier – Recycling and Valorisation of Mining Tailings for Renewable Infrastructure” („De la deșeuri miniere la energie verde la Baia de Fier – reciclarea și valorificarea haldelor miniere pentru infrastructură regenerabilă”), a fost elaborat și depus de SALROM în cadrul apelului „Strategic projects under the Critical Raw Materials Act (CRMA), Version 1.1”. Proiectul reprezintă o investiție estimată la 180 milioane euro și este dedicat reciclării și valorificării haldelor istorice de steril și a fluxurilor secundare rezultate din exploatarea și procesarea șisturilor grafitoase din perimetrul Baia de Fier, județul Gorj. Proiectul nr. 3 este conceput ca parte a unui ansamblu industrial integrat, dezvoltat de SALROM la Baia de Fier, cu obiectivul de a acoperi întregul lanț valoric al grafitului în Uniunea Europeană. Inițiativa de reciclare completează proiectul de extracție de grafit, care a obținut statutul de Proiect Strategic al Uniunii Europene în anul 2025, precum și proiectul de procesare a grafitului, depus de SNS S.A. la finalul anului 2025 în cadrul apelurilor CRMA.

Împreună, cele trei proiecte formează un sistem coerent și interdependent – extragere, procesare și reciclare – care maximizează utilizarea resurselor, închide buclele de material, reduce pierderile și pasivele de mediu și consolidează securitatea aprovizionării UE cu materii prime strategice. Acest caracter integrat conferă proiectului de reciclare o valoare strategică suplimentară la nivel european, demonstrând capacitatea României de a dezvolta lanțuri industriale complete, reziliente și conforme cu obiectivele CRMA și ale tranziției verzi.

Cele trei proiecte elaborate și depuse de către SNS S.A. se ridică la suma totală de 628 de milioane de euro.

Pentru finanțarea primului proiect, declarat de interes strategic, au loc negocieri avansate cu instituții bancare cu capital autohton.

4. Concluzii

După cum se poate lesne observa din cronologia demersurilor descrise mai sus, SNS SA a întreprins acțiuni susținute încă din anul 2022 pentru redeschiderea exploatării de șisturi grafitoase din perimetrul Baia de Fier, județul Gorj.

Implicarea activă în modificarea legislației și prelungirea licenței au fost momente esențiale care au condus la aducerea în prim plan a temelor legate de grafitul de la Baia de Fier.

Valorificarea oportunității legate de proiectele europene strategice elaborate în exclusivitate de SNS SA a reprezentat, de asemenea, un mare pas pentru recunoașterea companiei la nivel european.